Greenwood, Osimhen'i solladı! Aradaki fark dudak uçuklattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Greenwood, Osimhen'i solladı! Aradaki fark dudak uçuklattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Greenwood, Osimhen\'i solladı! Aradaki fark dudak uçuklattı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CIES, Süper Lig'de forma giyen futbolcuların tahmini transfer değerlerini açıkladı. Fenerbahçe'nin yıldızı Mason Greenwood, 61 milyon euroluk tahmini değeriyle Victor Osimhen'i geride bırakarak listenin zirvesine yerleşti.

İsviçre merkezli futbol veri kuruluşu CIES, Süper Lig'de forma giyen futbolcuların tahmini transfer değerlerine ilişkin listesini yayımladı.

Listenin zirvesinde Mason Greenwood yer aldı. Greenwood için belirlenen tahmini transfer değeri 61 milyon euro olurken, Victor Osimhen 50,6 milyon euroyla ikinci sırada kaldı.

GREENWOOD, OSIMHEN'E 10,4 MİLYON EURO FARK ATTI

Greenwood ile Osimhen arasındaki tahmini değer farkı 10,4 milyon euro olarak gerçekleşti. Listenin üçüncü sırasında ise 42,9 milyon euroyla Aleksey Batrakov yer aldı.

İlk 10'daki diğer isimler Orkun Kökçü, Rafael Leao, Ernest Poku, Deniz Gül, Matteo Guendouzi, Barış Alper Yılmaz ve Leandro Trossard oldu.

İŞTE İLK 10

  • Mason Greenwood: 61 milyon euro
  • Victor Osimhen: 50,6 milyon euro
  • Aleksey Batrakov: 42,9 milyon euro
  • Orkun Kökçü: 34,1 milyon euro
  • Rafael Leao: 33,4 milyon euro
  • Ernest Poku: 32,6 milyon euro
  • Deniz Gül: 30 milyon euro
  • Matteo Guendouzi: 29,7 milyon euro
  • Barış Alper Yılmaz: 29 milyon euro
  • Leandro Trossard: 28,7 milyon euro
Mason GreenwoodVictor OsimhenGalatasarayFenerbahçeSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mesut Erdoğan Mesut Erdoğan:
    Barış bırak 29’u 9 bile etmez 5 1 Yanıtla
    Selcuk Nalbant Selcuk Nalbant:
    8-9 anca eder 0 0
  • Selcuk Nalbant Selcuk Nalbant:
    deniz gül 30 mu ???? şaşırdınız mı siz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa’da 20 yıllık mahalle geleneği: ’Salla Dansı’ milyonlarca kişiye ulaştı Bursa'da 20 yıllık mahalle geleneği: 'Salla Dansı' milyonlarca kişiye ulaştı
Duvardaki 2 bin yıllık yazının sırrı çözüldü: Zeytinlikleri korumak için asmışlar Duvardaki 2 bin yıllık yazının sırrı çözüldü: Zeytinlikleri korumak için asmışlar
Dünyayı tedirgin eden savaş uyarısı Bu kez tarih verdi Dünyayı tedirgin eden savaş uyarısı! Bu kez tarih verdi
Kilis’te eşcinsel birliktelikte şantaj iddiası: Öldüresiye darbedildi Kilis'te eşcinsel birliktelikte şantaj iddiası: Öldüresiye darbedildi
Alanya’da kontrolden çıkan otomobil durağa daldı: Yayanın hayati tehlikesi var Alanya'da kontrolden çıkan otomobil durağa daldı: Yayanın hayati tehlikesi var
Yunanistan’da seferberlik paniği: 100 bin kişiye aynı mesaj gitti, ülke ayağa kalktı Yunanistan'da seferberlik paniği: 100 bin kişiye aynı mesaj gitti, ülke ayağa kalktı
Menteşe’de ilkokulun bahçesindeki Atatürk büstünü söken Ali Aslan tutuklandı Menteşe'de ilkokulun bahçesindeki Atatürk büstünü söken Ali Aslan tutuklandı
16:07
A Milli Takım için iç karartan tahmin Fransa yenilgisi sonrası acı tablo
A Milli Takım için iç karartan tahmin! Fransa yenilgisi sonrası acı tablo
15:54
Fon krizinde Fatma Betül Sayan Kaya iddiası
Fon krizinde Fatma Betül Sayan Kaya iddiası
15:26
Mbappe’den maç sonrası tek kelimelik Arda Güler paylaşımı
Mbappe'den maç sonrası tek kelimelik Arda Güler paylaşımı
15:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM’de soykırım şebekesine tokat indi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM'de soykırım şebekesine tokat indi
15:20
Emenike’den Aziz Yıldırım’a vefa ziyareti Elini öpüp “Aziz Baba“ dedi
Emenike'den Aziz Yıldırım'a vefa ziyareti! Elini öpüp "Aziz Baba" dedi
14:36
Yavaş’a Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu İlk kez böyle yanıt verdi
Yavaş’a Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu! İlk kez böyle yanıt verdi
14:07
Arda’nın Mbappe’ye yaptığı hareketi bütün ülke konuşuyor
Arda'nın Mbappe'ye yaptığı hareketi bütün ülke konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2026 16:26:05. #7.13#
SON DAKİKA: Greenwood, Osimhen'i solladı! Aradaki fark dudak uçuklattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei