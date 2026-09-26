Greenwood, Osimhen\'i solladı! Aradaki fark dudak uçuklattı

İsviçre merkezli futbol veri kuruluşu CIES, Süper Lig'de forma giyen futbolcuların tahmini transfer değerlerine ilişkin listesini yayımladı.

Listenin zirvesinde Mason Greenwood yer aldı. Greenwood için belirlenen tahmini transfer değeri 61 milyon euro olurken, Victor Osimhen 50,6 milyon euroyla ikinci sırada kaldı.

GREENWOOD, OSIMHEN'E 10,4 MİLYON EURO FARK ATTI

Greenwood ile Osimhen arasındaki tahmini değer farkı 10,4 milyon euro olarak gerçekleşti. Listenin üçüncü sırasında ise 42,9 milyon euroyla Aleksey Batrakov yer aldı.

İlk 10'daki diğer isimler Orkun Kökçü, Rafael Leao, Ernest Poku, Deniz Gül, Matteo Guendouzi, Barış Alper Yılmaz ve Leandro Trossard oldu.

İŞTE İLK 10