İsim verip \'\'Paraları yemişsiniz\'\' diye seslenen Aziz Yıldırım, kürsüde esip gürledi

Fenerbahçe’nin olağan mali genel kurul toplantısı devam ederken Başkan Aziz Yıldırım, kürsüden önceki yönetim dönemine ilişkin sert eleştirilerde bulundu ve bazı transfer kalemlerini tek tek sıraladı.

''HERKES HER ŞEYİ BİLECEK''

Sözlerine başlayan Aziz Yıldırım, ''Çok uzun şeyler anlatacağım. Belki de Fenerbahçe tarihinin en önemli mali kongresi başlangıcını yapacağız. Herkes her şeyi bilecek. Bu sene bu takımı şampiyon yapacağız. Seneye şampiyon yaparak başkanlığı bırakacağım.'' ifadelerini kullandı.

''PARALARI YEMİŞSİNİZ!''

Eski başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulunu hedef alan Aziz Yıldırım, Gelelim Orhan Beylere, Sadettin Bey'in hikayesine. Paraları yemişsiniz. Orhan hiç savunmayın! En-Nesyri 8 milyon gelmiş, En-Nesyri'yi Sayın Ali Koç 19 milyon 500 bin euroya satın almış. 2.950 taksitlerle 6 milyon bonservisi ödenmemiş. Nisanda taksiti geliyor, ödemiyorsunuz. FIFA'dan bize yazı geliyor, Haziran 15'te. Hepsi belgeli. Bize getiriyorlar, 'Ödememiz lazım' ödüyoruz. Ne kadar para ödedim anlatacağım, ne kadar para girdi. UEFA yazışmalarını anlatacağım. Ödemiyorsunuz ceza geliyor. Bir tanesi de yeni, birincisini ödedim, ikincisini de pazar günü gönderdik, problem değil. 6 milyonu ben ödüyorum bak. Parayı aldınız yediniz. 8 milyonu cuk diye götürdünüz. Erkek gibi yedik deyin. Bak Orhan niyetimde yok, niyetimi bozuyorsunuz. Abdesti değiştireceğiz.'' dedi.

''BİZ YEMEYECEĞİZ''

Sözlerine devam eden Aziz Yıldırım, ''Sidiki Cherif'i sattık, evet sattık. Hasan Çetinkaya'ya, Cihan Kamer'e, Oğuz Çetin'e teşekkür ediyorum. Oyuncuyu, 'Bu futbolcu' deyip gelip almadılar. Hasan'ın tanıdığı insan vasıtasıyla 25 milyon Euro'ya sattık. Gittiği yerde de daha oynayamıyor. Çok büyük oyuncuydu ondan sattınız değil. Yüzde 5'i yetiştirme payı, gitti. Yüzde 10 komisyon veriyoruz. Geri kalan parayı da alırken 16 milyon Euro daha bonservis ödenecek parası var. 18 de olabilir. 18 mi, 18'miş. O gelen parayı da 1 hafta 10 gün önceye bağladım. Ocak şubatta tüzük kongresi yapacağım. Orada diyeceğim ki mal satıp bonservise harcanamaz, sorunlu olur diye madde koyduracağım. Biz yemeyeceğiz yani.'' sözlerini sarf etti.

''ÇIK SÖYLE!''

Saran ve yönetimini eleştirmeye devam eden Yıldırım, ''Şu kadar para bıraktık diyorsunuz, ben seneye, ocak ayına geçtikten sonra ne loca satacağım, ne VIP ne kombine satacağım, hiçbir şey satmayacağım. 27'de kim gelirse o sahibi olacak. 100 milyon Ataşehir'den bıraktık diyorsun, 90-95 gelecek. Orada da mart nisana kadar 1 lira gelecek para yok. Söylesene buradan! 100 milyon çakıyorsun. Nisan mayısa kadar para gelemez oradan ancak Özgür Bey kendi payından yaparsa bir şey gelir ancak. Çık söyle! Benden sonraki yönetime 100 milyon kalacak, kullandırmayacağım.'' açıklamasında bulundu.

''KIRDIRMIŞSINIZ, YEMİŞSİNİZ!''

Satılan oyunculardan gelen bonservislerin kırdırıldığını ifade eden Aziz Yıldırım, Yusuf (Akçiçek) diye bir oyuncuyu 25 milyon 700'e satmışsınız. Bunun 13 milyonu peşin alınmış, 12 milyonunu kırdırmışsınız. Kırdırmadan dolayı 1 milyon 100 bin Euro gitti. Yediniz mi ne yaptınız? Hangi borç! Bak cesaretli yürekli olun. 2018'de Aziz Yıldırım 612 milyon Euro borç yazıyorsun. Ayıp ya ayıp! Sen benden mi devraldın? Gelip Ali Koç söylesin, sen niye söylüyorsun! Szymanski'yi 10 milyona satmışsınız, 4 milyon 300 peşin almışsınız, 5.700 kırdırmışsınız, yemişsiniz. En-Nesyri'de gelen para 8.5, iki taksit gelecek, biri eylülde, biri bir dahaki sene.'' şeklinde konuştu.

"İBRA ETMEYECEĞİM"

Sadettin Saran ve yönetimini ibra etmeyeceğini açıklayan Aziz Yıldırım, ''Üniversite için 10 sene çalıştım. 2018’in başında Ankara’ya gittim, izin aldık ve üniversiteyi açtık. Sayın Vefa Küçük ve Recep Bey’le binayı kiraladık. Sonra biz ayrıldıktan sonra yapmadılar, bunu kiraya verdiler. Sorun yok ama sıkıntı şu; Üniversite artık Fenerbahçe’nin değil. Siz suç işlediniz, 10 sene daha uzattınız. Fenerbahçe’nin malına çökme var. Bizim olduğumuz yerde kimsenin malına çökemez. Önceki yönetimi ibra etmeyeceğim, haberiniz olsun. Gelin burada anlatın. Benim başkanlık gibi bir derdim yok. Ben çocuklar için buradayım. Kızım Yaz, doğumhaneye Fenerbahçe marşı ile girip çıktı. Fenerbahçe'nin parası çok. Şu an kasada 77 milyon euro para var haberiniz olsun." ifadelerini kullandı.