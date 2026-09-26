Michael Schumacher’ın eşi Corinna 12 yıl sonra konuştu: “Hâlâ ağlıyorum” - Son Dakika
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Michael Schumacher’ın eşi Corinna 12 yıl sonra konuştu: “Hâlâ ağlıyorum”

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Michael Schumacher’ın eşi Corinna 12 yıl sonra konuştu: “Hâlâ ağlıyorum”
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Michael Schumacher'ın eşi Corinna, efsanevi pilotun kaza sonrası yaşadığı zorlu süreci anlattı. Schumacher için özel anlam taşıyan bir şarkı duyduğunda hâlâ ağladığını söyleyen Corinna, duygusal anılarını paylaştı.

Michael Schumacher’ın eşi Corinna Schumacher, efsanevi Formula 1 pilotunun geçirdiği kayak kazasının üzerinden 12 yıl geçtikten sonra ilk kez bu kadar kapsamlı şekilde konuştu. Schumacher’ın kazanın ardından yaşadığı zorlu süreçte bakımını büyük ölçüde üstlenen Corinna, duygusal açıklamalarda bulunarak çift için özel anlam taşıyan bir şarkıyı duyduğunda hâlâ ağladığını söyledi.

Corinna Schumacher’ın dikkat çeken açıklamaları, Michael Schumacher’ın Formula 1 kariyerindeki yükselişini konu alan 105 dakikalık Schumacher ’94: The Birth of a Legend adlı belgeselde yer aldı.

Belgesel, Michael Schumacher’ın 1994 sezonundaki çıkışını ve Benetton takımıyla kazandığı ilk Dünya Şampiyonluğu zaferini mercek altına alıyor. Aynı zamanda Alman pilotun özel hayatına da uzanan yapım, Schumacher ile Corinna’nın 1990’ların başında başlayan aşkından, çiftin bugün yaşadığı son derece özel ve zorlu sürece kadar uzanıyor.

Michael Schumacher, Aralık 2013’te Fransa Alpleri'nde kayak yaparken geçirdiği korkunç kazada ciddi bir kafa travması yaşamış ve sekiz aydan uzun süre komada kalmıştı. Kazadan bu yana ailesi, Schumacher’ın sağlık durumu konusunda son derece dikkatli davranıyor ve özel hayatının korunmasına büyük önem veriyor.

Corinna Schumacher da yıllardır eşinin sağlık durumuyla ilgili kamuoyuna çok az bilgi verdi. Schumacher’ın mahremiyetini korumak için büyük çaba gösteren Corinna, bu süreçte eşinin bakımından sorumlu hemşire ve terapistlerden oluşan bir ekipten destek alıyor.

Belgeselde ise Corinna, Michael ile ilişkilerinin ilk yıllarına dair daha önce kamuoyuyla fazla paylaşmadığı bazı duygusal anıları anlattı.

Bunlardan biri de Amerikalı şarkıcı Paula Abdul’un 1991 tarihli hit şarkısı Rush Rush oldu.

Corinna, şarkının kendisi ve Michael Schumacher için özel bir anlam taşıdığını belirterek, “O zamanlar bizim şarkımızdı” dedi.

Ardından duygusal bir itirafta bulunan Corinna, “Bugün onu duyduğumda ve arabada olduğumda kendi kendime ağlıyorum” ifadelerini kullandı.

Şarkının Corinna için yıllar sonra bile güçlü anıları canlandırdığı anlaşılıyor. Çiftin ilişkilerinin ilk dönemlerine ait bu küçük ayrıntı, Schumacher ailesinin özel hayatını mümkün olduğunca gözlerden uzak tutma çabasının arasında oldukça kişisel bir an olarak öne çıktı.

Corinna belgeselde ayrıca Michael Schumacher’ın kariyeri boyunca aldığı bazı sıra dışı hayran mektuplarından da söz etti.

Ünlü Formula 1 pilotunun hayranlarından çok sayıda mektup aldığını belirten Corinna, bunların arasında kıyafetlerin de bulunduğunu söyledi.

Corinna, özellikle Jutta isimli genç bir kadın hayranın Schumacher’a sürekli iç çamaşırı gönderdiğini anlattı.

“Bunlardan çok aldı. Ayrıca postalarıyla birlikte sürekli iç çamaşırı gönderen genç bir kız da vardı. Adı Jutta’ydı. Bir süre sonra ‘Hadi ama Jutta’ sözü onun klasik ifadelerinden biri haline geldi” dedi.

Belgeselde Michael Schumacher’ın günümüzdeki sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bir bilgi ise paylaşılmadı.

Ancak Corinna, eşinin 1994 sezonunu anlatırken duygularını gizleyemedi. Schumacher’ın yarışlardaki başarılarının kendisini yıllar sonra bile etkilediğini belirten Corinna, eşine olan bağlılığını anlattı.

“Onu kazandığında da kaybettiğinde de kalbim onunla atıyor. Kalbim her zaman orada” dedi.

Corinna ayrıca, sevdiğiniz bir insanla birlikte olmanın ve onu her gün yeniden görmeyi beklemenin mutluluğundan söz etti.

“Biriyle birlikte olduğunuzda ve onu her gün görmeyi dört gözle beklediğinizde, bu harika bir şey” ifadelerini kullandı.

Michael Schumacher’ın 2013'te geçirdiği kazanın ardından yaşadığı iyileşme süreci hakkında kamuoyuna çok az bilgi verildi. Ailesi, özellikle Schumacher’ın sağlık durumunun ayrıntılarının özel kalmasını istiyor.

Michael Schumacher’ın eşi Corinna 12 yıl sonra konuştu: “Hâlâ ağlıyorum”
Michael Schumacher’ın eşi Corinna 12 yıl sonra konuştu: “Hâlâ ağlıyorum”
SchumacherFormula 1KazaSon Dakika

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