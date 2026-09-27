Fenerbahçe Stadyumu'nun yenilenecek halinin son görüntüsü paylaşıldı

Fenerbahçe'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı stat projesinde önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, stadın yenilenmiş halinin son görüntülerini taraftarlarına sundu.

YENİ KAPASİTE 64 BİN KİŞİLİK

Sarı-lacivertliler, Başkan Aziz Yıldırım'ın seçim döneminde açıkladığı Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin kapasitesini artıracak projeyi tamamladı. Mevcut stadın bulunduğu yerde gerçekleştirilecek çalışmaların ardından kapasitenin 64 bin kişiye çıkarılması planlanıyor.

STADIN ÇATISI 6 METRE YÜKSELTİLECEK

Proje, mevcut stadın mimari yapısında önemli değişiklikler öngörüyor. İlk olarak temel inşaat çalışmaları gerçekleştirilecek ve çelik imalatların siparişi verilecek. Betonarme çalışmalarının tamamlanmasının ardından çelik ayaklar yerleştirilecek. Projenin en dikkat çekici bölümlerinden biri ise mevcut çatıda gerçekleştirilecek. Stadın çatısı özel krikolar kullanılarak yaklaşık 6 metre yukarı kaldırılacak.

KALE ARKALARINA YENİ TRİBÜNLER VE 52 LOCA

Çatının yükseltilmesinin ardından kale arkalarına yeni tribünler yapılması ve bu bölümlere 52 yeni loca eklenmesi planlanıyor. Maraton ve Fenerium tribünlerine yapılacak ilavelerle birlikte stadın seyirci kapasitesi 64 bine ulaşacak. Kapasite artışının ardından dış cephe kaplaması gerçekleştirilecek. Kulüp, bu çalışmayla stadın iç atmosferinde tam akustik sağlamayı hedefliyor.

MALİYETİ 50 MİLYON EURO

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Özbağı, projenin yaklaşık maliyetinin 50 milyon Euro olduğunu açıkladı. Çalışmaların sponsorların desteğiyle kulübün mevcut bütçesine yük getirilmeden gerçekleştirilmesinin planlandığını belirten Özbağı, inşaat için öngörülen sürenin 12 ay olduğunu ifade etti.

YILLIK 25 MİLYON EURO EK GELİR HEDEFİ

Kapasite artışı ve modernizasyon çalışmalarının kulübün stat gelirlerine de önemli katkı sağlaması bekleniyor. Fenerbahçe'nin hesaplamalarına göre proje tamamlandığında kulübün mevcut gelirlerine ek olarak yıllık yaklaşık 25 milyon Euro gelir artışı hedefleniyor.