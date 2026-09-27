Fenerbahçe Stadyumu'nun yenilenecek halinin son görüntüsü paylaşıldı - Son Dakika
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Fenerbahçe Stadyumu'nun yenilenecek halinin son görüntüsü paylaşıldı

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Fenerbahçe, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin kapasitesini 64 bine çıkaracak projeyi tamamladı. Yaklaşık 50 milyon Euro'ya mal olması planlanan çalışmayla kulübün yıllık gelirinin yaklaşık 25 milyon Euro artması hedefleniyor.

Fenerbahçe'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı stat projesinde önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, stadın yenilenmiş halinin son görüntülerini taraftarlarına sundu.

YENİ KAPASİTE 64 BİN KİŞİLİK

Sarı-lacivertliler, Başkan Aziz Yıldırım'ın seçim döneminde açıkladığı Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin kapasitesini artıracak projeyi tamamladı.  Mevcut stadın bulunduğu yerde gerçekleştirilecek çalışmaların ardından kapasitenin 64 bin kişiye çıkarılması planlanıyor.

Fenerbahçe Stadyumu'nun yenilenecek halinin son görüntüsü paylaşıldı

STADIN ÇATISI 6 METRE YÜKSELTİLECEK

Proje, mevcut stadın mimari yapısında önemli değişiklikler öngörüyor. İlk olarak temel inşaat çalışmaları gerçekleştirilecek ve çelik imalatların siparişi verilecek. Betonarme çalışmalarının tamamlanmasının ardından çelik ayaklar yerleştirilecek. Projenin en dikkat çekici bölümlerinden biri ise mevcut çatıda gerçekleştirilecek. Stadın çatısı özel krikolar kullanılarak yaklaşık 6 metre yukarı kaldırılacak.

Fenerbahçe Stadyumu'nun yenilenecek halinin son görüntüsü paylaşıldı

KALE ARKALARINA YENİ TRİBÜNLER VE 52 LOCA

Çatının yükseltilmesinin ardından kale arkalarına yeni tribünler yapılması ve bu bölümlere 52 yeni loca eklenmesi planlanıyor. Maraton ve Fenerium tribünlerine yapılacak ilavelerle birlikte stadın seyirci kapasitesi 64 bine ulaşacak. Kapasite artışının ardından dış cephe kaplaması gerçekleştirilecek. Kulüp, bu çalışmayla stadın iç atmosferinde tam akustik sağlamayı hedefliyor.

Fenerbahçe Stadyumu'nun yenilenecek halinin son görüntüsü paylaşıldı

MALİYETİ 50 MİLYON EURO

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Özbağı, projenin yaklaşık maliyetinin 50 milyon Euro olduğunu açıkladı. Çalışmaların sponsorların desteğiyle kulübün mevcut bütçesine yük getirilmeden gerçekleştirilmesinin planlandığını belirten Özbağı, inşaat için öngörülen sürenin 12 ay olduğunu ifade etti.

Fenerbahçe Stadyumu'nun yenilenecek halinin son görüntüsü paylaşıldı

YILLIK 25 MİLYON EURO EK GELİR HEDEFİ

Kapasite artışı ve modernizasyon çalışmalarının kulübün stat gelirlerine de önemli katkı sağlaması bekleniyor. Fenerbahçe'nin hesaplamalarına göre proje tamamlandığında kulübün mevcut gelirlerine ek olarak yıllık yaklaşık 25 milyon Euro gelir artışı hedefleniyor.

Aziz YıldırımFenerbahçeFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Koray ERDOGAN Koray ERDOGAN:
    120 yıllık febere yakışır 1 0 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    Aziz baba ne derse o. 1 0 Yanıtla
  • hamdullahs013 hamdullahs013:
    Buyuk FENERBAHÇE Icin Yakişanda Budur. Hele de Azdír 0 0 Yanıtla
  • CİHAN ÖZSOY CİHAN ÖZSOY:
    Üste güneş paneli kurulacak şekilde tasarlayıp finanse etsenize ben mi oturduğum yerden söyliyim bunu size. 0 0 Yanıtla
  • VillaUmut VillaUmut:
    Söğütlüçeşme’deki trafik artık komple felç olur o zaman. Anasını ağlattınız güzelim şehrin. Ne Anadolu’dan göç edeni bitti ne de inşaatları.. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçe Stadyumu'nun yenilenecek halinin son görüntüsü paylaşıldı - Son Dakika
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