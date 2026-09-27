AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Başakşehir'de konuştu:

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, fon soruşturmasına ilişkin, "Tayyip Erdoğan bu işe el attı. İnşallah gereğini yapacak." dedi.

Elitaş, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı kapsamında AK Parti Başakşehir İlçe Başkanlığı'ndaki "3 Kademe Teşkilat Buluşması"nda ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Elitaş, ilçedeki 12 mahallenin 9'unda güçlü bir oy oranına sahip olduklarını söyledi.

Bazı mahallelerde desteğin artırılması gerektiğine dikkati çeken Elitaş, "12 mahallemizin 9'unda yüzde 50'nin üzerindeyiz. Ancak Bahçeşehir 1, Bahçeşehir 2 ve Şahintepe olmak üzere 3 mahallemizde sıkıntımız var. Bahçeşehir'de hem cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği hem de belediye başkanlığı seçimlerinde yüzde 30'un altında kaldık. Şahintepe'de ise oy oranımız yüzde 40 civarında. Biz, ulaşılmayacak, kalbi fethedilmeyecek ve gönül bağı kurulamayacak hiçbir insanın olduğuna inanmıyoruz." diye konuştu.

Elitaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasetin duayeni olduğunu, 1980'lerden itibaren siyasete başladığını anlattı.

Erdoğan'ın Türkiye'de siyasetin halkla nasıl yapılacağının ilk örneğini gösterdiğini belirten Elitaş, "Biz o zaman Kayseri'deydik. Kayseri'deki yaptığımız işlerin yerine Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptıklarını dinlerdik. Siyasette neler gerçekleştirdiğini, hangi hamleleri attığını gösterirdik. Şimdi onun yaptıklarının bir kısmını bugün hayatımıza geçirmeye çalışsak, teşkilatımızda gerçekleştirmeye çalışsak daha farklı bir noktaya doğru geleceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Elitaş, Cumhuriyet tarihi boyunca bürokratik vesayetin halk iradesini yok saymaya çalıştığını söyledi.

"Devletin başı orası, devletin sahibi de askerler. Onlar bu ülkenin sahibi, biz de marabayız anlayışıyla hareket ettiler." diyen Elitaş, 27 Nisan e-muhtırasına karşı hükümetin yayımladığı tarihi bildiriye değindi.

Elitaş, o zamanki hükümetin "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti seçilmiş bir hükümettir, milli iradenin temsilcisidir. Genelkurmay Başkanlığı Başbakana bağlı bir kurumdur, Başbakanın talimatları dışında bir iş yapamaz." açıklamasıyla vesayet anlayışına karşı millet iradesini koruduğunu kaydetti.

Bu duruşun 15 Temmuz darbe girişimindeki direnişin fitilini ateşlediğine dikkati çeken Elitaş, "28 Nisan tarihindeki o dik duruş, o direniş, 15 Temmuz 2016 destanının yazılmasının esas sebebidir. Eğer biz, 27 Nisan'a karşı 28 Nisan'da dik durmasaydık, 15 Temmuz'da maalesef boynumuzu büküp 'Ne yapalım, bu ülkenin sahipleri geldi, bize sus dediler.' diye boyun bükecektik. Ancak millet, 28 Nisan'daki o iradeyi ve 'Vatan için can feda.' diyen liderinin dik duruşunu gördüğü için 15 Temmuz gecesi liderinin çağrısıyla meydanlara, havalimanlarına toplandı ve göğsünü siper etti." diye konuştu.

Hayat pahalılığı ve asgari ücretin durumunu değerlendiren Elitaş, şöyle devam etti:

"Hayat pahalılığı arttı. Refah seviyesi çok yükseldi. 2026 yılındaki hayat standardına göre 28 bin lira asgari ücret düşük. Çünkü o hayat standartını biz AK Parti olarak fakir ülkelerin sınıfındaki vatandaşlarımızı karşılaştırarak değil, orta halli ama çok zengin ülkelerle de değil, bizden bir tık daha üstteki ülkelerin vatandaşının hayat standardıyla eş tutmak mecburiyetindeyiz. Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının, AK Parti iktidarının bu millete verdiği konforu ilanihaye geri almak bize yakışmaz. Vatandaş şikayet ettiğinde 'Yok öyle değil, senin bildiğin gibi değil. Şu oluyor, bu oluyor.' diye itiraz etmeyin arkadaşlar. Karşı çıkmayın, 'Haklısın.' deyin. 'Sen çok iyi durumdasın.' diye ikna etmeye gayret etmeyin. Çünkü haklı vatandaş."

Fon soruşturması

Elitaş, fon soruşturmasına da değinerek, "Kim varsa, bizden veya başkalarından. Bu işte manipülasyon yaptıysa, bilerek giriş tarihini, çıkış tarihini bilerek o 4-5 aylık süre içerisinde 1 lirası 10 lira olanlar, 10 milyon lirası 100 milyon lira olanlar, milyar olanlar varsa bunlar hesabını verecek kardeşim. Kimin bebesi, kimin oğlu, kimin çocuğu olursa olsun hiçbir ayrım yok. Tayyip Erdoğan bu işe el attı. İnşallah gereğini yapacak. Emeklilerin sorunu var, biliyoruz. İnşallah onu yapmaya gayret edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'nin 24 yıllık iktidar sürecinde çok büyük işler yaptığını belirten Elitaş, Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye tarihinde seçilerek gelmiş tek cumhurbaşkanı olduğunu kaydetti.

Elitaş, kazanımların korunması için rehavete kapılmadan çalışılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Programa, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Feti Ahmet Balın ile çok sayıda partili katıldı.

Elitaş, daha sonra Bizim Çınarlar Yaşam Merkezi'nde sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve muhtarlarla görüştü.