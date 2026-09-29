Fon soruşturmasında yeni istifalar mı gelecek? Erdoğan'dan kesin rest geldi

Gazeteci Abdulkadir Selvi, CNN Türk canlı yayınında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifasının perde arkasına dair dikkat çekici kulis bilgilerini paylaştı. Selvi, borsadaki ve fonlardaki yüksek karlı işlemlerle gündeme gelen Kaya'nın istifa sürecine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğrudan müdahale ettiğini açıkladı.

KAYA'NIN ULAŞMA TALEBİNE NET YANIT

Selvi'nin aktardığı bilgilere göre, kendisi ve eşi hakkında çıkan borsa ve fon iddialarının ardından gündeme oturan Fatma Betül Sayan Kaya, konuyu görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaşmak istedi. Ancak Erdoğan bu talebe tavizsiz bir karşılık verdi. İstifa sürecinin jet hızıyla geliştiğini belirten Selvi, ikili arasındaki temasın arka planını şu sözlerle aktardı:

"Kendisi Cumhurbaşkanı'na ulaşmak istemiş, Cumhurbaşkanı da 'Derhal istifa etsin' demiş."

"MAKAM VE MEVKİSİ NE OLURSA OLSUN KİMSEYİ KORUMAM"

Kaya'nın istifasıyla birlikte gözlerin benzer iddialara karışabilecek diğer olası isimlere çevrildiğini vurgulayan Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın krizdeki kararlı duruşunun altını çizdi. Soruşturmanın ve parti içi incelemelerin devam edeceğinin sinyalini veren Selvi, Cumhurbaşkanı'nın net mesajını şu ifadelerle değerlendirdi:

"Başka isimler de çıkarsa Cumhurbaşkanı'nın tavrı net: Kimseyi korumam. Böyle bir işe bulaşan kim varsa derhal istifa etsin, makamı mevkisi ne olursa olsun."