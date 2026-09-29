Sular yükseldi, mahalle göle döndü: Eğitime bir gün ara verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sular yükseldi, mahalle göle döndü: Eğitime bir gün ara verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sular yükseldi, mahalle göle döndü: Eğitime bir gün ara verildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya’nın Karasu ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış, taşkına sebep oldu.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış, taşkına sebep oldu. Baraj bölgesinde biriken suların taşmasıyla mahalle merkezi göle dönerken, ev ve iş yerlerinin bodrum katları ile tarım arazileri su altında kaldı. Sel baskını riski sebebiyle mahalledeki ilk ve ortaokulda, Karasu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla eğitime 1 gün ara verildi.

Sakarya'da etkisini sürdüren kuvvetli sağanak, Karasu ilçesine bağlı Darıçayırı Mahallesi'nde taşkına sebep oldu. Aralıksız devam eden yağışların ardından baraj bölgesinde biriken suların taşmasıyla mahalle merkezi sular altında kaldı. Tahliye hattından taşarak mahalleye ulaşan suların seviyesi yer yer 1 metreyi aştı.

Evleri su bastı, tarım arazilere göle döndü

Taşkın sebebiyle bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su basarken, bölgedeki tarım arazileri de zarar gördü. Yağışın etkisini artırmasıyla mahallede ulaşım ve günlük yaşam da olumsuz etkilendi. Su seviyesinin yükseldiği bölgelerde vatandaşlar kendi imkanlarıyla tedbir almaya çalışırken, taşkının etkileri mahalle genelinde hissedildi.

Eğitime sel engeli

Öte yandan Sakarya genelinde etkili olan sağanak yağışın bazı bölgelerde su taşkınlarına sebep olması üzerine, Karasu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından tedbir kararı alındı. Bu çerçevede Darıçayırı Mahallesi'nde bulunan Şehit Oktay Demirci İlk ve Ortaokulu'nda, öğrencilerin güvenliğinin sağlanması gayesiyle bugün eğitime 1 gün ara verildi.

"50-60 hane selden etkilendi"

Mahalle sakinlerinden Levent Çelik, "Saat 07.30 civarında sel mahalleye bir anda girdi. Geçen senelere oranla su seviyesi çok yüksek. Aşırı su var ve tahliyesi de zor. Mahalle merkezinde bulunan 50-60 hane selden etkilendi" dedi.

Kaynak: İHA
Doğal AfetSakaryaKarasuYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yahşihan Belediyesi soruşturması Eski AK Partili ve MHP’li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı Yahşihan Belediyesi soruşturması! Eski AK Partili ve MHP'li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı
Fon soruşturmasında yeni istifalar mı gelecek Erdoğan’dan kesin rest geldi Fon soruşturmasında yeni istifalar mı gelecek? Erdoğan'dan kesin rest geldi
Türk futbolunda deprem Eski hakem Yunus Yıldırım gözaltına alındı Türk futbolunda deprem! Eski hakem Yunus Yıldırım gözaltına alındı
Ali Koç’un Ferhat Gündoğdu için söylediği sözleri paylaşan paylaşana Ali Koç'un Ferhat Gündoğdu için söylediği sözleri paylaşan paylaşana
Azerbaycan’da 28 Şubat’ı hatırlatan görüntü Başörtülü öğrencileri okula almadılar Azerbaycan'da 28 Şubat'ı hatırlatan görüntü! Başörtülü öğrencileri okula almadılar
Bu nasıl iş Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4’e katladı Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı
12:10
Altında rüzgar terse döndü Yatırımcılara 1 Ekim uyarısı
Altında rüzgar terse döndü! Yatırımcılara 1 Ekim uyarısı
12:06
Yonca Kölge’yi 22 bıçakla öldürdüğü iddiasıyla sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi
Yonca Kölge'yi 22 bıçakla öldürdüğü iddiasıyla sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi
11:17
Patronu tutuklanan Hedef Holding 1,1 milyar liralık borcunu ödeyemeyerek temerrüde düştü
Patronu tutuklanan Hedef Holding 1,1 milyar liralık borcunu ödeyemeyerek temerrüde düştü
10:44
Fon vurgununda para nasıl geri ödenecek İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tavrı
Fon vurgununda para nasıl geri ödenecek? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrı
10:43
Yasak aşk sonucu dünyaya gelen Hamid’in hikayesi “Yok artık“ dedirtti
Yasak aşk sonucu dünyaya gelen Hamid'in hikayesi "Yok artık" dedirtti
10:41
Türk futbolunu sarsacak WhatsApp yazışmaları: Kopar kafasını gitsin
Türk futbolunu sarsacak WhatsApp yazışmaları: Kopar kafasını gitsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 12:36:52. #.0.2#
SON DAKİKA: Sular yükseldi, mahalle göle döndü: Eğitime bir gün ara verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei