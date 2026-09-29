Dakikalar içinde büyük yıkım! Gördükleri manzara kahretti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dakikalar içinde büyük yıkım! Gördükleri manzara kahretti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde dün öğle saatlerinde sağanakla çıkan hortum, 2 tavuk çiftliğinde büyük hasara yol açtı. İlk belirlemelere göre çöken çatılardan kopan parçalar ve sağanak nedeniyle yaklaşık 20 bin civciv öldü.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, sağanakla birlikte çıkan hortum nedeniyle zarar gören çiftliklerdeki 20 bin civciv öldü.

2 TAVUK ÇİFTLİĞİNDE BÜYÜK HASAR VAR

Ağzıkaraca Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde sağanakla birlikte hortum oluştu. Kısa süreli etkili olan hortum nedeniyle bazı seralar zarar görürken, Fatih ve Emre Özdemir'e ait 2 tavuk çiftliğinde büyük hasar meydana geldi. Çiftliklerin çöken çatılarından kopan parçalar, civcivlerin ve park halindeki araçların üzerine düştü. İlk belirlemelere göre, 2 çiftlikteki yaklaşık 20 bin civciv, düşen parçalar ve sağanak nedeniyle öldü. Bölgedeki bazı elektrik direklerinin devrilmesi nedeniyle enerji kesintisi de yaşandı.

Dakikalar içinde büyük yıkım! Gördükleri manzara kahretti

"TESİSİN YENİDEN FAALİYETE GEÇMESİ EN AZ 5 AY SÜRER"

Yaşadıklarını anlatan Fatih Özdemir, "Maddi zararımız yaklaşık 10 milyon lira civarında. Çiftliğimizin yanı sıra çevredeki muz seraları ve komşu tesisler de felaketten nasibini aldı. Tesisin temizlenip, ekipmanların yenilenerek tekrar faaliyete geçebilmesi en az 5 ay sürecektir. Yetkililerin bir an önce bölgede inceleme yaparak hasar tespit çalışmalarını tamamlamasını ve alanın afet bölgesi ilan edilerek üreticiye destek olunmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Dakikalar içinde büyük yıkım! Gördükleri manzara kahretti
Dakikalar içinde büyük yıkım! Gördükleri manzara kahretti
Kaynak: DHA
Doğal AfetlerAfet BölgesiHava DurumuİmamoğluÇiftlikEkonomiGüncelAdanaÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Merih Demiral: Utanç duyuyoruz, sorumluluk biz futbolcularda Merih Demiral: Utanç duyuyoruz, sorumluluk biz futbolcularda
Yahşihan Belediyesi soruşturması Eski AK Partili ve MHP’li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı Yahşihan Belediyesi soruşturması! Eski AK Partili ve MHP'li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı
Fon soruşturmasında yeni istifalar mı gelecek Erdoğan’dan kesin rest geldi Fon soruşturmasında yeni istifalar mı gelecek? Erdoğan'dan kesin rest geldi
A Milli Takım’a alınmayan yıldız, koca ülkeyi sallıyor Taraftarlar nasıl çıldırmasın A Milli Takım'a alınmayan yıldız, koca ülkeyi sallıyor! Taraftarlar nasıl çıldırmasın
Bülent Ersoy’un 42 yıl önce filmde emzirdiği bebek bakın kim çıktı Bülent Ersoy'un 42 yıl önce filmde emzirdiği bebek bakın kim çıktı!
Bursa’da sabırlar taştı İşte Hacıosmanoğlu’na stadı terk ettiren tezahürat Bursa'da sabırlar taştı! İşte Hacıosmanoğlu'na stadı terk ettiren tezahürat
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı
Türk futbolunda deprem Eski hakem Yunus Yıldırım gözaltına alındı Türk futbolunda deprem! Eski hakem Yunus Yıldırım gözaltına alındı
Ali Koç’un Ferhat Gündoğdu için söylediği sözleri paylaşan paylaşana Ali Koç'un Ferhat Gündoğdu için söylediği sözleri paylaşan paylaşana
Bu nasıl iş Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4’e katladı Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı
Nurgül Yeşilçay’ın doğal hali gündem oldu Rolü için bakın nelerden vazgeçmiş Nurgül Yeşilçay'ın doğal hali gündem oldu! Rolü için bakın nelerden vazgeçmiş
Evine çağırdığı masözle birbirine girdi: Ucuz eskort Evine çağırdığı masözle birbirine girdi: Ucuz eskort
Türk futbolunu sarsacak WhatsApp yazışmaları: Kopar kafasını gitsin Türk futbolunu sarsacak WhatsApp yazışmaları: Kopar kafasını gitsin
11:17
Patronu tutuklanan Hedef Holding 1,1 milyar liralık borcunu ödeyemeyerek temerrüde düştü
Patronu tutuklanan Hedef Holding 1,1 milyar liralık borcunu ödeyemeyerek temerrüde düştü
10:56
AYM, Yeni Parti’nin isim davasını görüştü 30 gün süre verildi
AYM, Yeni Parti'nin isim davasını görüştü! 30 gün süre verildi
10:44
Fon vurgununda para nasıl geri ödenecek İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tavrı
Fon vurgununda para nasıl geri ödenecek? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrı
10:43
Yasak aşk sonucu dünyaya gelen Hamid’in hikayesi “Yok artık“ dedirtti
Yasak aşk sonucu dünyaya gelen Hamid'in hikayesi "Yok artık" dedirtti
10:41
Türk futbolunu sarsacak WhatsApp yazışmaları: Kopar kafasını gitsin
Türk futbolunu sarsacak WhatsApp yazışmaları: Kopar kafasını gitsin
10:28
Evine çağırdığı masözle birbirine girdi: Ucuz eskort
Evine çağırdığı masözle birbirine girdi: Ucuz eskort
10:04
Bu nasıl iş Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4’e katladı
Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı
09:43
Ferhat Gündoğdu’nun gözaltı sonrası ilk görüntüsü ortaya çıktı
Ferhat Gündoğdu'nun gözaltı sonrası ilk görüntüsü ortaya çıktı
09:43
Azerbaycan’da 28 Şubat’ı hatırlatan görüntü Başörtülü öğrencileri okula almadılar
Azerbaycan'da 28 Şubat'ı hatırlatan görüntü! Başörtülü öğrencileri okula almadılar
09:24
Ali Koç’un Ferhat Gündoğdu için söylediği sözleri paylaşan paylaşana
Ali Koç'un Ferhat Gündoğdu için söylediği sözleri paylaşan paylaşana
09:17
Bakan Gürlek, MHK operasyonunun detaylarını açıkladı
Bakan Gürlek, MHK operasyonunun detaylarını açıkladı
09:13
Türk futbolunda deprem Eski hakem Yunus Yıldırım gözaltına alındı
Türk futbolunda deprem! Eski hakem Yunus Yıldırım gözaltına alındı
08:27
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 11:57:11. #7.13#
SON DAKİKA: Dakikalar içinde büyük yıkım! Gördükleri manzara kahretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei