Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da AK Parti Kongre Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. İsim vermeden "Fatma Betül Sayan Kaya" gündemine değinen Erdoğan, çok konuşulacak mesajlar verdi.

Fon soruşturmasında adının geçmesinin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı dahil partideki görevlerinden istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifa sürecine ilişkin kulis bilgileri ortaya atılmış, Kaya'nın karar öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaşmak istediği, Erdoğan'ın ise "Derhal istifa etsin" mesajı verdiğini aktarılmıştı. Konuya ilişkin isim vermeden açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletin malına el uzatanla bizim işimiz olmaz, olamaz. 25 yılda kimilerinin başı döndü, kimileri kibir tuzağına düştü" ifadelerini kullandı.

"YANLIŞ YAPANLA VEDALAŞIR, YOLUMUZA GÜÇLENEREK DEVAM EDERİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında şu ifadeler yer aldı:

"Dün neysek bugün oyuz. Kurulurken neysek bugün de aynısıyız. 25 sene önce gayemiz neyse bugün de aynıdır, yarın da gayemiz aynı kalacaktır. Biz seccadelerini gözyaşlarıyla ıslatanların, yağmurda, karda, sıcakta yollara düşenlerin, fedakarlık yapanların, on milyonların partisiyiz. AK Parti bu milletin kurduğu, büyüttüğü, en kritik zamanlarda desteğini, duasını esirgemediği bir siyasi harekettir. Böyle kalabalık bir hareketin farklı niyetlerle hareket edenler olabilir. 25 yılda bunun her türlü örneğini gördük. Kimilerinin başı döndü, kimileri kibir tuzağına düştü, kimileri yolunu şaşırdı, kimileri nefsinin esiri oldu, kimilerini şeytan aldattı, kimileri bu kutlu hareketi kirletmek için özellikle aramıza sızdı, sızdırıldı. Bunların her birinin hesabını sorduk, yolumuza kararlılıkla devam ettik. AK Parti'yi AK Parti yapan işte bu vasfıdır. Unutmayın biz yenilenerek yürürüz, biz tazelenerek ilerleriz, her dem yeniden doğarız, yanlış yapanla vedalaşır yolumuza güçlenerek devam ederiz. Bizim farkımız budur.

"MÜCADELE AZMİNİ YİTİREN VARSA SOLUKLANSIN"

AK Parti gibi adı gibi ak bir partidir. Kimse halel getiremez, kimse leke süremez. Adının yeni olması eskimekten başka bir şey kazandıramaz bunlara. Bu konuda hiç kimseye tolerans göstermeyiz. Omuz vermiş hiç kimseye vefasızlık etmeyiz. Devletin malına el uzatanla bizim işimiz olmaz, olamaz. Yorulan, yüksünen varsa buyursun kenara çekilsin dinlensin. Mücadele azmini yitiren varsa soluklansın. Kenara gelmiyorsa millete hizmet davasının hakkını versin. Bizler hepimiz aziz milletimizin hizmetkarlarıyız. Siyaseti kendimiz için değil milletimizin geleceği için yapıyoruz. Bu zorlu mücadeleyi mazlumlar ve mağdurlar için veriyoruz. Gücümüz yettiğince koşacak, ter dökeceğiz. Milletin çizdiği rotada asla sapmayacağız. Aziz milletimiz müsterih olsun, devletimiz gündemine hakimdir. İlk günden beri mesele yakın takibimizdedir.

"FONLA İLGİLİ CEVDET YILMAZ BAŞKANLIĞINDA YETKİLİ KURUL OLUŞTURDUK"

Önemli kararlar aldık, atılacak adımları netleştirdik. Fonlarla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz başkanlığında tam yetkili kurul oluşturduk, Devlet Denetleme Kurulumuzu görevlendirdim. Türkiye bu meseleden güçlenerek çıkacaktır. Sermaye piyasalarımız daha sağlıklı bir yapıya kavuşacak. AK Parti ailesi büyük bir ailedir. Olumsuz birkaç örnekten AK Parti ailesine dil uzatmaya cüret eden hadsizler, edepsizler var. Bunlara eyvallah etmeyeceğiz. Kimse birkaç nahoş örnek üzerinden büyük AK Parti ailesini lekeleme çabasına girmesin. Biz başkalarına benzemeyiz. Bunlar baklava kutularında rüşvet alanlara sahip çıktılar, yolsuzluğu, arsızlığı her türlü kirli ilişkisi çıkanlara sahip çıktılar, hırsıza, yolsuza, şantajcıya sahip çıktılar. Şimdi çıkmış kendi kapkara sicillerine bakmadan siyasi, etik dersi vermeye kalkıyorlar. Hadi oradan. Siz bu milleti balık hafızalı mı sandınız. Biz bunlara kulak asmayacağız, biz işimize bakacağız. Milletin sorunlarına çözüm üretmeye çalışacağız. Gücümüz millet olacak. Sahada çalışacağız. Fırsatçılara, dedikodunun, söylentinin hakikati perdelemesine izin vermeyeceğiz. Teyakkuz halinde olacağız. AK Parti'nin ilgili mekanizmaları tıkır tıkır işliyor, çözer işimize bakarız. Nerede bir sorun varsa Ankara onu çözer. Bize olan güveni bugüne kadar boşa çıkarmadık, bundan sonra da sarsmayacağımızdan herkes emin olsun. Ülkemizin dört bir yanında aşkla hizmet eden, leke düşürecek hiçbir teşebbüse göz yummadık, bundan sonra da yummayız."