Göçmenden skandal tecavüz yorumu! Kısa etek giyen kadınları suçladı

İspanya'da düzensiz göçmen olarak bulunduğu belirtilen Faslı bir erkeğin kadınlar, cinsel saldırılar ve eşcinsellere yönelik şiddet hakkında kullandığı ifadeler ülkeyi ayağa kaldırdı. Kadınların giyim ve davranışlarının cinsel saldırılarda rol oynadığını savunan göçmen, İspanya'ya gelen birçok kişinin ülkedeki yasaları bilmediğini öne sürdü. Söz konusu açıklamalar, İspanya'nın özellikle Ceuta'daki son göç dalgası ve cinsel saldırı soruşturmalarını tartıştığı bir dönemde geldi.

"KADIN EVDE KALMALI, KISA ETEK GİYMEMELİ"

Sosyal medyada geniş biçimde paylaşılan görüntülerde Faslı göçmen, kadınların cinsel saldırıya uğramalarından davranışlarını ve kıyafetlerini sorumlu tutan ifadeler kullandı. Kadınların "kışkırtıcı" davranmaması gerektiğini savunan göçmen, "Bir kadın evde kalmalı, ev işleriyle ilgilenmeli, saygılı davranmalı ve kısa etek giymemeli." dedi.

Göçmenin sözleri, cinsel saldırının sorumluluğunu fail yerine kadınların davranışları ve kıyafetleriyle ilişkilendirmesi nedeniyle sosyal medyada yoğun tartışmaya yol açtı.

"İSPANYOL YASALARININ NE DEDİĞİNİ BİLMİYORLAR"

Faslı göçmen, açıklamalarının devamında İspanya'ya gelen bazı göçmenlerin ülkenin hukuk sistemi konusunda yeterince bilgilendirilmediğini ileri sürdü.

Tecavüzün suç olduğunun veya eşcinsel bireylere yönelik fiziksel saldırının hapis cezasıyla sonuçlanabileceğinin göçmenlere açık biçimde anlatılmadığını savunan kişi, "Çoğu insanın gerçekten hiçbir fikri yok. İspanyol yasalarının gerçekte ne söylediğini bilmiyorlar." ifadelerini kullandı.

Söz konusu kişinin, bu açıklamasıyla cinsel saldırı veya eşcinsellere yönelik şiddeti meşru hale getiren herhangi bir hukuki durumdan değil, bazı göçmenlerin İspanya'daki ceza hükümleri konusunda bilgisiz olduğunu düşündüğünden söz ettiği anlaşılıyor.

CEUTA'DAKİ CİNSEL SALDIRI SORUŞTURMALARI GÜNDEMDE

Açıklamalar, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'da yaşanan büyük göç hareketinin ardından cinsel saldırı vakalarının gündeme geldiği bir döneme denk geldi. Temmuz sonu ve ağustos başında Fas'tan Ceuta'ya yönelik kitlesel geçişlerin ardından kentte özellikle reşit olmayan kız çocuklarının güvenliği tartışma konusu oldu.

Ağustos ayında Ceuta'ya ulaşan üç Fas vatandaşının farklı cinsel saldırı vakaları kapsamında gözaltına alındığı açıklanmıştı. Şüphelilerden ikisi tutuklanırken, düzensiz göçmen statüsündeki üçüncü kişinin sınır dışı edilmesine karar verilmişti.

MAĞDURLAR ARASINDA GÖÇMEN KIZ ÇOCUKLARI DA VAR

Soruşturmalardaki dikkat çekici ayrıntılardan biri, bazı mağdurların da Fas'tan İspanya'ya geçen göçmenler olmasıydı.

Ceuta'ya ulaşan reşit olmayan bazı Faslı kız çocukları cinsel saldırıya uğradıklarını bildirirken, sağlık ekipleri en az dört çocuğu olası cinsel saldırı nedeniyle muayene etti. Kentteki mahkemelere de bu olaylarla bağlantılı en az altı şikâyet ulaştı.

İspanyol polisi, yapılan başvuruların ardından olayların koşullarını ve şüphelilerin bağlantılarını belirlemek amacıyla soruşturmalar başlattı.

ON BİNLERCE KİŞİ CEUTA'YA GEÇMEYE ÇALIŞTI

Ceuta, 2026 yazında son yılların en dikkat çekici göç hareketlerinden biriyle karşı karşıya kaldı. Fas ile sınırı bulunan İspanyol toprağına on binlerce kişinin ulaşmaya çalışması üzerine sınır hattında olağanüstü yoğunluk yaşandı.

Avrupa basınındaki haberlerde, sosyal medya üzerinden yayılan "sınırların açıldığı" ve İspanya'ya deniz yoluyla ulaşan kişilerin geri gönderilemeyeceği yönündeki yanıltıcı paylaşımların göç hareketini hızlandıran faktörlerden biri olduğu aktarıldı.

Özellikle TikTok ve Facebook'ta yayılan videoların, Avrupa'ya geçişin kolaylaştığı yönünde yanlış bir algı oluşturduğu belirtildi.

GÖÇ TARTIŞMASI SİYASETE DE TAŞINDI

Yaşananlar İspanya'da göç, güvenlik ve entegrasyon tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Ceuta'daki kitlesel geçişlerin ardından göçmenlere ilişkin kullanılan sert siyasi söylemler de ülkenin gündemine girdi.

İspanya Eşitlik Bakanlığı, ağustos ayında Vox'un Kongre'deki Genel Sekreteri José María Figaredo'nun Ceuta'ya gelen göçmenlere ilişkin açıklamalarını savcılığa taşıdı. Bakanlık, kullanılan bazı ifadelerin nefret suçu kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğinin incelenmesini istedi.

Böylece Ceuta'daki gelişmeler bir taraftan düzensiz göç ve güvenlik politikalarını, diğer taraftan göçmenlere yönelik genelleyici ve ayrımcı söylemler konusundaki tartışmaları İspanya'nın gündeminin üst sıralarına taşıdı.

SÖZLERİ SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Faslı göçmenin kadınların giyim tarzını cinsel saldırılarla ilişkilendiren ve bazı göçmenlerin İspanyol hukukundan habersiz olduğunu savunan sözleri de bu tartışmaların ortasında sosyal medyada hızla yayıldı.

Ancak söz konusu kişinin açıklamalarının İspanya'daki Faslı veya diğer göçmenlerin genel görüşünü temsil ettiğini gösteren bir veri bulunmuyor. Paylaşılan ifadeler, görüntülerde konuşan kişinin kendi görüşleri olarak öne çıkıyor.

Öte yandan İspanya'da göçmenlerle bağlantılı suçlara ilişkin yanlış veya bağlamından koparılmış içeriklerin daha önce de sosyal medyada yayıldığı biliniyor. Bu nedenle tekil olayların veya kişisel açıklamaların bütün bir göçmen grubuna genellenmemesi önem taşıyor.