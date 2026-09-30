Samsun Terme'de sahilde bulunan insan iskeletinin üzerinde mayo benzeri kıyafet çıktı - Son Dakika
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Samsun Terme'de sahilde bulunan insan iskeletinin üzerinde mayo benzeri kıyafet çıktı

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Samsun'un Terme ilçesi Taşlık Mahallesi'nde bugün saat 16.00 sıralarında sahilde insan iskeleti bulundu. Üzerinde mayoya benzer bir kıyafet olduğu belirlenen iskeletin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlatıldı.

SAMSUN'un Terme ilçesinde insan iskeleti bulundu. Üzerinde mayoya benzer bir kıyafet olduğu belirtilen iskeletin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlatıldı.

Terme ilçesi Taşlık Mahallesi'nde bugün saat 16.00 sıralarında bir kişi, sahilde insan iskeleti görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğü ile olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. İncelemelerde, cesedin çürüdüğü ve iskelet haline geldiği ve üzerinde mayoya benzer bir kıyafet bulunduğu belirlendi.

İskeletin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Samsun Terme'de sahilde bulunan insan iskeletinin üzerinde mayo benzeri kıyafet çıktı - Son Dakika
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