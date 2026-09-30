A Milli Takım'ın yıldızı kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım'ın yıldızı kadrodan çıkarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Takım'da Belçika ve İtalya maçları öncesinde önemli bir eksik yaşandı. TFF, Bursa'da oynanan İtalya karşılaşmasının ardından ayak parmağındaki ağrıları artan Orkun Kökçü'nün aday kadrodan çıkarıldığını ve tedavisine kulübünde devam edeceğini açıkladı.
A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi'nde oynayacağı kritik Belçika ve İtalya karşılaşmaları öncesinde kadroda değişikliğe gidildi. Türkiye Futbol Federasyonu, milli futbolcu Orkun Kökçü'nün yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığını duyurdu.
İTALYA MAÇI SONRASI AĞRILARI ARTTI
TFF'den yapılan açıklamada, Orkun Kökçü'nün Bursa'da oynanan İtalya karşılaşmasının ardından ayak parmağındaki ağrılarının arttığı belirtildi. Milli futbolcunun 2 Ekim'deki Belçika ve 5 Ekim'deki İtalya karşılaşmalarında forma giyemeyeceği kesinleşirken, tedavisine kulübünde devam etmesine karar verildi.
TFF'DEN AÇIKLAMA
Türkiye Futbol Federasyonu konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta deplasmanda 2 Ekim'de Belçika ve 5 Ekim'de İtalya ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.
İtalya ile Bursa'da oynanan müsabaka sonrasında ayak parmağındaki ağrıları artan Orkun Kökçü'nün aday kadrodan çıkarılıp tedavisini kulübünde devam ettirmesi uygun görüldü."
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