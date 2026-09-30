Almanya, kamu çalışanlarına saldırılarda 10 yıla kadar hapis öngören tasarıyı kabul etti

Alman hükümeti, şubatta biletsiz bir yolcunun saldırısı sonucu hayatını kaybeden Türk kondüktör Serkan Çalar'ın ölümünün ardından polis, itfaiye, sağlık ve demiryolu çalışanlarına yönelik saldırıların faillerine daha ağır cezalar verilmesini öngören tasarıyı kabul etti.

Bu yılın şubat ayında biletsiz yolcunun saldırısı sonucu hayatını kaybeden Türk kondüktör Serkan Çalar'ın ölümünün ardından demiryolu çalışanları başta olmak üzere son dönemde saldırılara maruz kalan güvenlik, sağlık ve kamu hizmet sağlayıcılarını korumak amacıyla harekete geçen Alman hükümeti, önemli bir düzenlemeyi kabul etti. Almanya Başbakanı Friedrich Merz başkanlığında bugün toplanan Bakanlar Kurulunda kabul edilen tasarıya göre, polis memurlarına, itfaiyecilere, doktorlara ve demiryolu çalışanlarına yönelik saldırıların faillerine daha ağır cezalar verilecek.

Ciddi vakalarda faillere 10 yıla kadar hapis cezası verilebilecek

Polis memurları başta olmak üzere kolluk kuvvetleri ile itfaiyecilere ve sağlık görevlilerine yönelik saldırılarda asgari hapis cezası 3 aydan 6 aya yükseltilecek. Kolluk kuvvetlerine karşı direnme suçunda mevcut 3 yıl hapis ve para cezası sınırı 5 yıla kadar hapis olarak yeniden düzenlenecek. Kamu hizmetinde görevli kişilere yönelik ağır saldırılarda ise 6 aydan 5 yıla kadar olan hapis cezası aralığı, 1 ila 10 yıl olarak uygulanacak. Sağlık çalışanlarına yönelik fiziksel saldırılara asgari 6 ay hapis cezası öngörülürken, ciddi vakalarda faillere 10 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Mevcut yasada yalnızca acil servislerde görev yapan sağlık çalışanları koruma kapsamındayken, yeni düzenlemeyle doktor, hemşire ve eczacılar da bu kapsama alınacak. Tasarıyla ayrıca su, elektrik ve ısıtma gibi temel hizmetleri sağlayan şirketlerin çalışanları ile otobüs şoförleri ve afet yardım ekiplerinin de korunması hedefleniyor.

Siyasilere yönelik saldırılarda kamu yararı hizmeti ayrıntısı

Tasarı siyasilere yönelik saldırılara ilişkin de cezai yaptırımlar öngörüyor. Buna göre siyasilere yönelik vakalarda mahkemeler, cezayı belirlerken, saldırı veya şiddet eyleminin kamu yararına hizmet eden bir faaliyeti önemli ölçüde aksatma ihtimalini dikkate alacak. Tasarı yerel yönetim kademelerindeki siyasiler ile Avrupa düzeyindeki yetkilileri de korumayı amaçlıyor.

"Şiddetin cezasız kalmayacağı mesajı veriyoruz"

Almanya Adalet Bakanı Stefanie Hubig tarafından hazırlanan ve Federal Kabine tarafından onaylanan yasa tasarısı önümüzdeki günlerde Alman Federal Meclisi'nde (Bundestag) görüşülecek. Meclis onayının ardından ise Eyalet Temsilciler Meclisi'nin (Bundesrat) gündemine gelecek düzenlemenin yıl sonuna kadar yürürlüğe girmesi hedefleniyor.

Adalet Bakanı Hubig, "Ülkemizin işleyişini sağlayanlar bizim korumamızı hak ediyor. Polis, itfaiye ve toplu taşıma sektöründe çalışanlara ve de sağlık sektöründe çalışanlara yönelik saldırılar artıyor. Bu nedenle bu şiddetin cevapsız kalmayacağına dair net bir mesaj gönderiyoruz. Daha sert cezalarla net bir mesaj veriyoruz. Hukuk devleti, başkaları için orada olanları korur ve onlara karşı yapılan şiddetin cevapsız kalmasına izin vermez. Bu, toplumumuzu ve birlikte yaşamımızı korumakla ilgilidir" değerlendirmesinde bulundu.

Türk kondüktör öldürülmüştü

Almanya'da Hükümeti harekete geçiren üzücü olay 2 Şubat 2026 Pazartesi akşamı yaşanmıştı. Rheinland-Pfalz eyaletinde Landstuhl şehrinden hareket eden trende 20-30 yaşlarındaki 4 kişilik bir grubun bilet kontrolünü yapan Serkan Çalar, biletsiz 26 yaşındaki bir Yunan vatandaşının saldırısına uğramıştı. Aldığı şiddetli darbeler nedeniyle yere yığılan kondüktör Serkan Çalar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, saldırgan Yunan asıllı zanlı Ioanni V. 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Serkan Çalar'ın uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından, cezaların ağırlaştırılması çağrısında bulunmuştu. Dobrindt, "Demiryolları gibi hizmet sektörlerinde çalışan personelin ceza hukuku kapsamındaki korunması açık şekilde güçlendirilmeli. Ceza aralığı genişletilmeli ve çalışanlara yönelik saldırılarda asgari cezalar belirgin şekilde artırılmalı" ifadelerini kullanmıştı.

"Demiryolu çalışanlarını özel yasal koruma altına alıyoruz"

Almanya Adalet Bakanı Stefanie Hubig de saldırının ardından yasal düzenleme için adımları hızlandırdıklarını belirterek, "Demiryolu çalışanlarını özel yasal koruma altına alıyoruz. Aynı durum polis memurları, icra memurları, itfaiyeciler, afet kurtarma ekipleri, sağlık personeli ve diğer kamu taşımacılığı gibi hizmet sektöründe çalışanları da kapsayacak" ifadelerine yer vermişti.