Şehri adeta yaktılar! Filistin Milli Takımı'na coşkulu karşılama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şehri adeta yaktılar! Filistin Milli Takımı'na coşkulu karşılama

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şehri adeta yaktılar! Filistin Milli Takımı\'na coşkulu karşılama
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konyaspor ile oynayacağı maç için Konya Büyükşehir Stadyumu'na gelen Filistin Milli Takımı, taraftarların meşaleli karşılamasıyla stadyuma giriş yaptı.

Konyaspor ile oynayacağı maç için Konya Büyükşehir Stadyumu'na gelen Filistin Milli Takımı, taraftarların meşaleli karşılamasıyla stadyuma giriş yaptı.

FİLİSTİN MİLLİ TAKIMI'NA COŞKULU KARŞILAMA

Konyaspor ile oynanacak dostluk maçı öncesi Filistin Milli Takımı, konakladığı otelden Konya Büyükşehir Stadyumu'na hareket etti. Kafile, stadyum yolunda taraftarların meşaleli karşılamasıyla karşılandı. Yoğun ilgi gören Filistin Milli Takımı, Konyalı taraftarların tezahüratları eşliğinde stadyuma girdi.

Şehri adeta yaktılar! Filistin Milli Takımı'na coşkulu karşılama

KONYASPOR FİLİSTİN MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleye MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu ev sahipliği yapacak. Karşılaşmaya girişlerin ücretsiz ve biletsiz olacağı açıklandı. Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, tüm taraftarları stadyumu doldurmaya davet etti.

KonyasporFilistinFutbolKonyaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Test Test Test Test:
    Ülkeleri işgal altında bunlar topla futbolla oyunda oynaşta.. yazıklar olsun 3 4 Yanıtla
  • Nis Ard Nis Ard:
    bilerek yenilir şimdi bunlar 3 1 Yanıtla
  • Halis demir Halis demir:
    Konya samsun el ele bravo konya 2 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
Doğubayazıt’taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı Doğubayazıt'taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı
UEFA’dan Fatih Terim’e görev UEFA'dan Fatih Terim'e görev
Milyonların izlediği fenomen firari katil çıktı Milyonların izlediği fenomen firari katil çıktı!
Vinicius Junior öldürüldü mü Herkes aynı şeyi paylaşıyor Vinicius Junior öldürüldü mü? Herkes aynı şeyi paylaşıyor
Yerli telefonun ismini Erdoğan belirleyecek 5 seçenek sunulacak Yerli telefonun ismini Erdoğan belirleyecek! 5 seçenek sunulacak
20:09
Yeni piyasa değerleri belli oldu Osimhen, Greenwood ve Leao’ya büyük şok
Yeni piyasa değerleri belli oldu! Osimhen, Greenwood ve Leao'ya büyük şok
19:50
İşte bahis nedeniyle PFDK’ya sevk edilen yöneticileri bekleyen cezalar
İşte bahis nedeniyle PFDK'ya sevk edilen yöneticileri bekleyen cezalar
19:34
TFF’de ilk istifa Ural Aküzüm görevini bıraktı
TFF'de ilk istifa! Ural Aküzüm görevini bıraktı
18:40
Fon soruşturmasında 3 yatırım bankası ve 2 faktoring şirketi TMSF’ye devredildi
Fon soruşturmasında 3 yatırım bankası ve 2 faktoring şirketi TMSF’ye devredildi
18:12
Kızı Narin için Ankara’ya yürüyen baba Arif Güran Urfa’da hastanelik oldu
Kızı Narin için Ankara'ya yürüyen baba Arif Güran Urfa'da hastanelik oldu
16:59
TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı
TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 20:19:14. #7.12#
SON DAKİKA: Şehri adeta yaktılar! Filistin Milli Takımı'na coşkulu karşılama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei