Bahis soruşturmasında PFDK'ya sevk edilen Ertuğrul Doğan'dan ilk açıklama - Son Dakika
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Bahis soruşturmasında PFDK'ya sevk edilen Ertuğrul Doğan'dan ilk açıklama

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Bahis soruşturmasında PFDK\'ya sevk edilen Ertuğrul Doğan\'dan ilk açıklama
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TFF'nin bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk ettiği isimlerden biri olan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bahis oynadığı iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Doğan, "Daha önce konuştuk ve gerekli makamlara da bilgi verdim. Daha önce kapanmış hesabım vardı. Kasıtlı veya herhangi bir durum söz konusu değil" dedi.

TFF'nin bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edilen  Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'a açıklamalarda bulundu.

"KASITLI BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Yöneticilik kariyerinde daha önce böyle bir konunun gündeme gelmediğini söyleyen Ertuğrul Doğan, "Ben açık sözlü biriyim, herkes beni tanıyor. Yöneticilikte 9. yılım. Daha önce böyle konular gündemde yoktu. TFF daha önce bizleri bu konularda bilgilendiriyordu ama yöneticileri bilgilendirmedi. Şunu söylemek isterim, kasıtlı veya herhangi bir durum söz konusu değil." dedi.

''DAHA ÖNCE KAPANMIŞ HESABIM VARDI''

Geçmişte bahis şirketlerinin kulüplere sponsor olduğunu söyleyen Doğan, "Burada eski ve yönetici arkadaşlarımız var. Hepsi düzgün ve karakterli arkadaşlar. Hepsinin karakterine kefilim. Daha önce konuştuk ve gerekli makamlara da bilgi verdim. Daha önce kapanmış hesabım vardı. Bu şirketler, kulüplerin sponsoruydu ve lansmanlar yapıldı. Kimse buradan sıkıntı geleceğini düşünmedi. TFF böyle düşünmüş." ifadelerini kullandı. 

Bahis soruşturmasında PFDK'ya sevk edilen Ertuğrul Doğan'dan ilk açıklama

"HATAMIZ OLDUYSA AFFOLA AMA HATAMIZ YOK"

Bahis hesabının yıllar önce aktif olduğunu aktaran Doğan, savunma vereceklerini söyleyerek ''Bir hatamız olduysa affola ama hatamız yok. Diğer kulüplerdeki arkadaşlarımızı da tanıyorum. Önceki yıllarda böyle gündemler yoktu ve insanlar hesap açtı. Yıllar öncesine dayanıyor. Olaylardan önce de hesabım kapandı. Böyle bir şey başımıza geldi ve savunma vereceğiz. Art niyeti olan kimse, resmi hesap açıp orada bunlarla oluşmaz. Başa gelende hayır vardır. Bu herkese ders olsun, bize de..." sözlerini sarf etti.

Bahis soruşturmasında PFDK'ya sevk edilen Ertuğrul Doğan'dan ilk açıklama

"1 CM BİLE GERİ ADIM YOK"

TFF'nin art niyetli olduğunu düşünmek istemediklerini belirten Doğan, "Problem yok, TFF'nin de art niyetli olduğunu düşünmek istemiyoruz. Bizim de hatamız var. O prosedürleri daha dikkatli okumak lazım. Bu yöneticilerin hepsi TFF'ye davet edildi. TFF'de çalışan arkadaşlarımız var. Bu markaların adları liglere verildi. Keşke böyle bir şey ile gündem meşgul olmasaydı. Trabzonspor'un çıkarları için, Türk futbolunun çıkarları için konuşmaya devam edeceğiz. 1 cm bile geri adım yok." şeklinde konuştu. 

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SON DAKİKA: Bahis soruşturmasında PFDK'ya sevk edilen Ertuğrul Doğan'dan ilk açıklama - Son Dakika
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