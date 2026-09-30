İşte İsrail'e giden yolcu uçağında yaşananlar: Pilotu bıçaklayıp uçağı düşürmeye çalıştı - Son Dakika
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İşte İsrail'e giden yolcu uçağında yaşananlar: Pilotu bıçaklayıp uçağı düşürmeye çalıştı

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İsrail Başbakanı Netanyahu, BAE'den İsrail’e giderken "kaçırıldı" alarmı verilen yolcu uçağında yaşananları açıkladı. Netanyahu, "Pilotlardan biri diğer pilotu bıçakladı, sonra uçağı düşürmeye çalıştı" ifadelerini kullandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait hava yolu şirketi Flydubai'nin Dubai-Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağı kaçırılma ihbarının ardından Suudi Arabistan'a acil iniş yaptı.  İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uçakta yaşananları aktardı.

"PİLOT GÖZALTINA ALINDI"

Netanyahu, "Pilotlardan biri diğer pilotu bıçakladı, sonra uçağı düşürmeye çalıştı. Saldırgan pilot gözaltına alındı, Suudi yetkililer tarafından sorgulanıyor" ifadelerini kullanırken, pilotu engelleyenlerin büyük bir felaketi önlediğini vurguladı.

ÖNCE 7700 SONRA 7500 KODU GÖNDERDİ

Dubai'den kalkan uçak, Ürdün hava sahası üzerinde seyrettiği sırada önce genel acil durumunu belirten "7700" kodunu, ardından kısa süre içinde uçak kaçırılmasını ifade eden "7500" kodunu gönderdi.

YAKLAŞIK 100 İSRAİL VATANDAŞI VARDI

Sinyallerin ardından İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının yolcu uçağına doğru havalandığı bildirildi. Ürdün semalarında bir süre tur atan ve içerisinde yaklaşık 100 İsrail vatandaşı bulunan uçak, daha sonra Suudi Arabistan'a yönlendirildi.

14 BİN FEETTE DÜŞÜŞE GEÇTİ

Yerel saatle 09.08'de ilk acil durum kodunu yollayan uçağın pilotları arasında yaşananlar nedeniyle 14 bin feette düşüşe geçtiği, ancak ardından toparlanarak Suudi Arabistan'a indiği kaydedildi.

Birleşik Arap EmirlikleriGüncelİsrailDünyaSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Serkan Yıldırım Serkan Yıldırım:
    demekki pilotlar da yolcular gibi girişlerde ,iyice kontroldeb geçirilmeli 1 1 Yanıtla
  • Abdurrahmanali Copur Abdurrahmanali Copur:
    yerse tabi 2 0 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez Mehmet Gelmez:
    İsrail ucaktakileri vaz geçti uçağı dusuuturcekti sonra İran'a saldircskti İran dusurdiye gene İsrail oyunu bu 0 0 Yanıtla
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