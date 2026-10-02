Bahçeli'nin “Selam söyleyin” sözünün perde arkası! Adres Demirtaş değil Öcalan'mış - Son Dakika
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Bahçeli'nin “Selam söyleyin” sözünün perde arkası! Adres Demirtaş değil Öcalan'mış

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yeni yasama yılı açılışı resepsiyonuna damga vuran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile DEM Parti heyeti arasındaki selamlaşmanın yankıları sürüyor. İlk aşamada "Selahattin Demirtaş'a selam gönderildi" şeklinde servis edilen kısa diyaloğun asıl adresinin İmralı Cezaevi'nde bulunan Abdullah Öcalan olduğu ortaya çıktı.

Meclis Genel Kurulu'nda DEM Parti Eş Genel Başkanları ve milletvekillerinin MHP lideri Bahçeli'nin yanına giderek tokalaşması dün gecenin en çok konuşulan konusu olmuştu. DEM Partili kaynaklara dayandırılan bilgilere göre, söz konusu selamlaşma sırasındaki görüşmenin içeriği kamuoyuna yansıyandan çok daha farklı bir boyuta sahip. Basında Bahçeli'nin cezaevindeki eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a selam gönderdiği yönünde yer alan haberlerin doğru olmadığı, MHP liderinin doğrudan İmralı'yı kastettiği ifade edildi.

Bahçeli'nin “Selam söyleyin” sözünün perde arkası! Adres Demirtaş değil Öcalan'mış

İŞTE KULİSLERE SIZAN O DİYALOG

Meclis sıralarındaki tokalaşma esnasında MHP lideri Devlet Bahçeli ile DEM Parti heyeti arasında şu diyalog yaşandı:

Bahçeli, DEM Partili isimlere yönelerek, "Seyahatiniz oluyor mu?" sorusunu sordu.

Heyet üyeleri bu soruya, "Evet, en son 13 Eylül'de gittik. Yakında gideceğiz" yanıtını verdi.

Bunun üzerine Bahçeli'nin, "Maşallah, o zaman selam söyleyin, olur mu?" ifadelerini kullandı.

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    Yorumlar (1)

  • erkan.zengin_@hotmail.com [email protected]:
    Vay vay ne günlere kaldık millet görün işte görün 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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SON DAKİKA: Bahçeli'nin “Selam söyleyin” sözünün perde arkası! Adres Demirtaş değil Öcalan'mış - Son Dakika
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