Bahçeli'nin “Selam söyleyin” sözünün perde arkası! Adres Demirtaş değil Öcalan'mış

Meclis Genel Kurulu'nda DEM Parti Eş Genel Başkanları ve milletvekillerinin MHP lideri Bahçeli'nin yanına giderek tokalaşması dün gecenin en çok konuşulan konusu olmuştu. DEM Partili kaynaklara dayandırılan bilgilere göre, söz konusu selamlaşma sırasındaki görüşmenin içeriği kamuoyuna yansıyandan çok daha farklı bir boyuta sahip. Basında Bahçeli'nin cezaevindeki eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a selam gönderdiği yönünde yer alan haberlerin doğru olmadığı, MHP liderinin doğrudan İmralı'yı kastettiği ifade edildi.

İŞTE KULİSLERE SIZAN O DİYALOG

Meclis sıralarındaki tokalaşma esnasında MHP lideri Devlet Bahçeli ile DEM Parti heyeti arasında şu diyalog yaşandı:

Bahçeli, DEM Partili isimlere yönelerek, "Seyahatiniz oluyor mu?" sorusunu sordu.

Heyet üyeleri bu soruya, "Evet, en son 13 Eylül'de gittik. Yakında gideceğiz" yanıtını verdi.

Bunun üzerine Bahçeli'nin, "Maşallah, o zaman selam söyleyin, olur mu?" ifadelerini kullandı.