BDDK’dan cep telefonu kredileri ve kredi kartlarına yeni düzenleme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BDDK’dan cep telefonu kredileri ve kredi kartlarına yeni düzenleme

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BDDK’dan cep telefonu kredileri ve kredi kartlarına yeni düzenleme
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BDDK, cep telefonu alımlarında tüketici kredisi vade sınırını değiştirdi. Buna göre 40 bin lira ve altında olan cep telefonlarında kredi vadesi 12 ay, üzerindeki telefonlarda 3 aya çıkarıldı. Limiti 100 bin lira ve altında olan kredi kartlarında da asgari ödeme tutarı dönem borcunun yüzde 20'si olarak düzenlendi. Daha önce limit 50 bin TL'ydi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), cep telefonu alımlarında kullanılan tüketici kredileri ile kredi kartlarında asgari ödeme tutarlarında değişikliğe gitti.

40 BİN LİRA VE ALTINDAKİ TELEFONLAR İÇİN VADE 12 AY

BDDK'nın 1 Ekim 2026 tarihli iki ayrı kararına göre, cep telefonu kredilerinde vade sınırları değişti. Ayrıca kredi kartlarında asgari ödeme tutarının hesaplanmasında esas alınan limit de değişti.

BDDK'nın 11582 sayılı kararına göre, fiyatı 40 bin lira ve altında olan cep telefonları için kredi vadesi 12 ay, 40 bin liranın üzerindeki cep telefonları için ise 3 ay olarak belirlendi.

Yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonlarında ise fiyat sınırı farklı oldu. 50 bin lira ve altındaki yenilenmiş cep telefonlarında vade 12 ay, 50 bin liranın üzerindeki telefonlarda ise vade 3 ay oldu. Ancak bu uygulamadan yararlanılabilmesi için satış yapılan iş yerinin, 27 Haziran 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Yenilenmiş Ürünler Hakkında Yönetmelik kapsamında “yenileme merkezi” veya “yetkili satıcı” niteliğinde olması gerekecek.

KREDİ KARTLARINDA EŞİK 100 BİN LİRAYA ÇIKARILDI

BDDK bir diğer düzenlemeyi de kredi kartlarında yaptı. BDDK'nın 11581 sayılı kararı ile kredi kartlarında asgari ödeme tutarlarının belirlenmesinde kullanılan limit sınırı değişti. Yeni düzenlemeye göre, 50 bin lira olan eşik 100 bin liraya çıkarıldı. Limiti 100 bin lira ve altında olan kredi kartlarında asgari ödeme tutarı, dönem borcunun yüzde 20'si olacak. Limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarında ise asgari ödeme tutarı, dönem borcunun yüzde 40'ı olarak uygulanacak.

KREDİ KARTIYLA CEP TELEFONU ALIMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMADI

Cep telefonu alımlarında kredi kartlarına ilişkin mevcut uygulamada ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. Buna göre yenilenmiş ürün niteliğinde olmayan cep telefonlarının kredi kartıyla alımında taksitlendirme yasağı devam edecek.

Yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonu alımlarında ise herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 aya kadar taksitlendirme uygulanmaya devam edecek.

Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme KurumuCep TelefonuEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Emre Akcay Emre Akcay:
    bu emekli maaşı ve askeri ücret ne zaman artıcak fon dan çalınan paralar geri gelincemi çok merak ediyorum. 2 1 Yanıtla
  • mesut mesut:
    Gs nin şike haberlerini ört bas etmek için cıkarıldı. 1 0 Yanıtla
  • Atilla Kavak Atilla Kavak:
    Siz de İngiliz karşıtlığı yapmaya devam edin! Çok doğru bir yoldasınız! 0 0 Yanıtla
  • Süleyman AKIN Süleyman AKIN:
    Cep telefonu alımında alışveriş kredisi zaten öyleydi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bitlis Adilcevaz’da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü Bitlis Adilcevaz'da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak
Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı’da su 5 katına çıktı Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı'da su 5 katına çıktı
İzmir’de Özlem Gültekin Çelik’in ölümü soruşturmasında 5 şüpheli gözaltına alındı İzmir'de Özlem Gültekin Çelik'in ölümü soruşturmasında 5 şüpheli gözaltına alındı
Gündoğdu-Kol yazışmalarında çarpıcı detay İsimleri verdi, 3 gün sonra derbiye çıktılar Gündoğdu-Kol yazışmalarında çarpıcı detay! İsimleri verdi, 3 gün sonra derbiye çıktılar
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
19:33
Avrupa borsaları, G7’nin 100 milyon varil kararıyla yükselişle kapandı
Avrupa borsaları, G7'nin 100 milyon varil kararıyla yükselişle kapandı
18:38
Serdal Adalı’dan “Hakemler Dosyası“ için ilk yorum: Gerekirse 2 hafta daha ligler ertelensin
Serdal Adalı'dan "Hakemler Dosyası" için ilk yorum: Gerekirse 2 hafta daha ligler ertelensin
17:51
Özlem Gültekin Çelik’in ölümünde kan donduran WhatsApp mesajları dosyada
Özlem Gültekin Çelik’in ölümünde kan donduran WhatsApp mesajları dosyada
17:45
Babaya en acı veda Yaşar’ın gözyaşları yürek yaktı
Babaya en acı veda! Yaşar'ın gözyaşları yürek yaktı
17:38
Altın piyasasında neler oluyor Yatırımcısını önce sevindirdi, sonra üzdü
Altın piyasasında neler oluyor? Yatırımcısını önce sevindirdi, sonra üzdü
17:21
Askeri geçitte küstah sloganlar: Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım
Askeri geçitte küstah sloganlar: Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 20:59:12. #7.13#
SON DAKİKA: BDDK’dan cep telefonu kredileri ve kredi kartlarına yeni düzenleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei