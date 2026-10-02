Serdal Adalı'dan "Hakemler Dosyası" için ilk yorum: Gerekirse 2 hafta daha ligler ertelensin - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Serdal Adalı'dan "Hakemler Dosyası" için ilk yorum: Gerekirse 2 hafta daha ligler ertelensin

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Serdal Adalı\'dan "Hakemler Dosyası" için ilk yorum: Gerekirse 2 hafta daha ligler ertelensin
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, “Hakemler dosyası” soruşturması sürerken Türk futbolundaki sorunların tüm yönleriyle ortaya çıkarılması çağrısında bulundu. Soruşturmanın sonuna kadar götürülmesini isteyen Adalı, gerekirse liglerin 2 hafta daha ertelenebileceğini belirterek, “Ne var ne yok en ince ayrıntılarına kadar temizlensin” dedi. Adalı ayrıca MHK'nın bağımsızlığına ilişkin tartışmaların yeniden gündeme geldiğini ifade ederek yabancı MHK seçeneğine de açık olduğunu söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunca bazı şüpheliler hakkında yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması sürerken Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Adalı, Türk futbolundaki sorunların tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini belirterek, gerekirse liglerin ertelenmesi çağrısında bulundu.

Adli sürecin devam ettiğine dikkat çeken Adalı, başkanlığı döneminde Merkez Hakem Kurulundaki (MHK) sorunları defalarca gündeme getirdiğini söyledi. Yaşananların yalnızca Beşiktaş'ı değil, Türk futbolunun tamamını ilgilendirdiğini belirten Adalı, soruşturmanın sonuna kadar götürülmesini istedi.

"NE VARSA EN İNCE AYRINTISINA KADAR TEMİZLENSİN"

Adalı, Türk futbolunun temizlenmesi gerektiğini belirterek, "Beklentim sonuna kadar gitmesi, dibine kadar gitmesi. Ne var ne yok en ince ayrıntılarına kadar temizlenmesi, beklentim bu. Kendi kulübüm için değil sadece, Türk futbolu için istiyorum. Konu adli mercilerde. Canı gönülden gereğinin yapılacağına inanıyorum" dedi.

"GEREKİRSE 2 HAFTA DAHA LİGLER ERTELENSİN"

Soruşturmanın kapsamının genişletilmesi gerektiğini savunan Adalı, liglerin ertelenmesi ihtimaline de değindi. Adalı, "Gerekirse 2 hafta daha ligler ertelensin. Bir şeye başlandı. Ne yapılacaksa, nasıl temizlenecekse komple her şey yapılsın. Ondan sonra bunun üstüne bir daha konuşmayalım" ifadelerini kullandı.

"MHK'NIN ÇOK BAĞIMSIZ OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI"

MHK'nın bağımsızlığı konusunda da değerlendirmelerde bulunan Adalı, kulüplerin önerilerinin her zaman hayata geçmediğini söyledi. Adalı, "Nihayetinde TFF yönetimi seçiyoruz. MHK bağımsız diyoruz ama gördüğümüz tapeler gösteriyor ki çok bağımsız hali yokmuş. 6 aydır, 1 senedir söylüyoruz, çıktı ortaya. Mevcut durum nasıl aksiyon alacak, onu bir görmemiz lazım" diye konuştu.

"YABANCI MHK OLABİLİR"

Yabancı bir MHK oluşturulması fikrine de açık olduğunu belirten Adalı, "Yabancı MHK olabilir. Daha çıplak gözle, sağdan soldan etkilenmeden doğrusunu yaparlar. Ona hiç hayır demem, olabilir" dedi. Adalı, Türk futbolundaki soruşturmanın tamamlanması gerektiğini vurgulayarak, "Şu iş yüzde yüz dibine kadar inilmeden gerekirse biz 1 hafta daha oynamayalım. Bu temizlik yapılsın" ifadelerini kullandı.

Merkez Hakem KuruluSerdal AdalıBeşiktaşGündemGüncelSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • talat_yelbuz@mynet.com Yelbuz [email protected] Yelbuz:
    E YASIN GS YE BOL KESEDEN KIRMIZI VERIRKEN HARAM PUANLARI HAK GÖRUYORDUN, HAKEM ODASINA TESEKKURE GIDIYORDUN 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bitlis Adilcevaz’da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü Bitlis Adilcevaz'da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak
Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı’da su 5 katına çıktı Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı'da su 5 katına çıktı
İzmir’de Özlem Gültekin Çelik’in ölümü soruşturmasında 5 şüpheli gözaltına alındı İzmir'de Özlem Gültekin Çelik'in ölümü soruşturmasında 5 şüpheli gözaltına alındı
93 yaşındaki kadına tecavüz edip öldürdü Yakalandığı yer kan dondurdu 93 yaşındaki kadına tecavüz edip öldürdü! Yakalandığı yer kan dondurdu
“Kumarhaneler Kralı” Türk iş insanı Sudi Özkan hayatını kaybetti “Kumarhaneler Kralı” Türk iş insanı Sudi Özkan hayatını kaybetti
İslam Memiş’ten altın için ezber bozan sözler: Farklı bir hikaye başlıyor İslam Memiş'ten altın için ezber bozan sözler: Farklı bir hikaye başlıyor
18:08
İşte MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun ifadesi 40 milyon TL’lik para transferi soruldu
İşte MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun ifadesi! 40 milyon TL’lik para transferi soruldu
17:51
Özlem Gültekin Çelik’in ölümünde kan donduran WhatsApp mesajları dosyada
Özlem Gültekin Çelik’in ölümünde kan donduran WhatsApp mesajları dosyada
17:45
Babaya en acı veda Yaşar’ın gözyaşları yürek yaktı
Babaya en acı veda! Yaşar'ın gözyaşları yürek yaktı
17:38
Altın piyasasında neler oluyor Yatırımcısını önce sevindirdi, sonra üzdü
Altın piyasasında neler oluyor? Yatırımcısını önce sevindirdi, sonra üzdü
17:21
Askeri geçitte küstah sloganlar: Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım
Askeri geçitte küstah sloganlar: Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım
17:18
Trump: Avrupa 50 milyon varil dizel yakıt stokunu piyasaya sürecek
Trump: Avrupa 50 milyon varil dizel yakıt stokunu piyasaya sürecek
15:05
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 19:25:11. #7.12#
SON DAKİKA: Serdal Adalı'dan "Hakemler Dosyası" için ilk yorum: Gerekirse 2 hafta daha ligler ertelensin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei