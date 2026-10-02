Serdal Adalı\'dan "Hakemler Dosyası" için ilk yorum: Gerekirse 2 hafta daha ligler ertelensin

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunca bazı şüpheliler hakkında yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması sürerken Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Adalı, Türk futbolundaki sorunların tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini belirterek, gerekirse liglerin ertelenmesi çağrısında bulundu.

Adli sürecin devam ettiğine dikkat çeken Adalı, başkanlığı döneminde Merkez Hakem Kurulundaki (MHK) sorunları defalarca gündeme getirdiğini söyledi. Yaşananların yalnızca Beşiktaş'ı değil, Türk futbolunun tamamını ilgilendirdiğini belirten Adalı, soruşturmanın sonuna kadar götürülmesini istedi.

"NE VARSA EN İNCE AYRINTISINA KADAR TEMİZLENSİN"

Adalı, Türk futbolunun temizlenmesi gerektiğini belirterek, "Beklentim sonuna kadar gitmesi, dibine kadar gitmesi. Ne var ne yok en ince ayrıntılarına kadar temizlenmesi, beklentim bu. Kendi kulübüm için değil sadece, Türk futbolu için istiyorum. Konu adli mercilerde. Canı gönülden gereğinin yapılacağına inanıyorum" dedi.

"GEREKİRSE 2 HAFTA DAHA LİGLER ERTELENSİN"

Soruşturmanın kapsamının genişletilmesi gerektiğini savunan Adalı, liglerin ertelenmesi ihtimaline de değindi. Adalı, "Gerekirse 2 hafta daha ligler ertelensin. Bir şeye başlandı. Ne yapılacaksa, nasıl temizlenecekse komple her şey yapılsın. Ondan sonra bunun üstüne bir daha konuşmayalım" ifadelerini kullandı.

"MHK'NIN ÇOK BAĞIMSIZ OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI"

MHK'nın bağımsızlığı konusunda da değerlendirmelerde bulunan Adalı, kulüplerin önerilerinin her zaman hayata geçmediğini söyledi. Adalı, "Nihayetinde TFF yönetimi seçiyoruz. MHK bağımsız diyoruz ama gördüğümüz tapeler gösteriyor ki çok bağımsız hali yokmuş. 6 aydır, 1 senedir söylüyoruz, çıktı ortaya. Mevcut durum nasıl aksiyon alacak, onu bir görmemiz lazım" diye konuştu.

"YABANCI MHK OLABİLİR"

Yabancı bir MHK oluşturulması fikrine de açık olduğunu belirten Adalı, "Yabancı MHK olabilir. Daha çıplak gözle, sağdan soldan etkilenmeden doğrusunu yaparlar. Ona hiç hayır demem, olabilir" dedi. Adalı, Türk futbolundaki soruşturmanın tamamlanması gerektiğini vurgulayarak, "Şu iş yüzde yüz dibine kadar inilmeden gerekirse biz 1 hafta daha oynamayalım. Bu temizlik yapılsın" ifadelerini kullandı.