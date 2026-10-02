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Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor

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Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
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TBMM'ye sunulan iki yeni kanun teklifiyle; 5 yıl uçuş tecrübesi olan pilotlar ile 10 yıl kıdeme sahip mühendis ve mimarlara vizesiz seyahat imkanı sağlayan yeşil pasaport verilmesi talep edildi.

Kamuoyunda "yeşil pasaport" olarak bilinen hususi damgalı pasaportun kapsama alanının genişletilmesi amacıyla TBMM'ye iki yeni kanun teklifi sunuldu. Tekliflerin kabul edilmesi halinde 5 yıl mesleki kıdemi bulunan pilotlar ile en az 10 yıl kıdemli mühendis ve mimarlar vizesiz seyahat imkanından faydalanabilecek.

Vizesiz seyahat imkanı sunarak dünya genelinde birçok ülkeye vizesiz giriş hakkı sağlayan hususi damgalı (yeşil) pasaportun kapsamının genişletilmesi için Meclis'te yeni bir süreç başlatıldı.

MECLİS GÜNDEMİNDEKİ İKİ YENİ KANUN TEKLİFİ

YENİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ve YENİ Parti Sivas Milletvekili Ulaş Karasu tarafından hazırlanan iki ayrı kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunularak Meclis İçişleri Komisyonu’na sevk edildi.

Teklifler kapsamında, mesleki faaliyetleri gereği sık sık yurt dışına çıkmak zorunda kalan pilotlar ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) üyesi mühendis ve mimarlara yeşil pasaport hakkı verilmesi öngörülüyor.

PİLOTLARA 5 YIL ŞARTI

İlk teklifte, havayolu pilot lisansı alınış tarihinden itibaren fiili olarak 5 yıl uçuş hizmeti veren pilotların yeşil pasaport sahibi olması önerildi. Teklifin gerekçesinde uluslararası ulaşımda görev yapan pilotların yaşadığı vize engellerine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi: "Havayolu uluslararası ulaşım araçları pilotları, yurt dışı çıkışlarını sadece görevli oldukları zaman yapabilmektedir. Pilotlar, yurt dışı eğitimlerine ve uçuş testlerine katılmak, yurt dışından uçak teslim almak için vizeye ihtiyaç duymaktadır. Bu durum hem maliyeti hem de vize alabilmek için geçen süredeki iş kaybı ile sektör için önemli bir sorun olmaktadır. Öte yandan yaşanan vize sorunları nedeniyle vize alamayan pilotlar hem vakit kaybetmekte hem de yurt dışı eğitimlerine katılamamaktadır."

MÜHENDİS VE MİMARLARA 10 YIL KIDEM VE TMMOB ÜYELİĞİ ŞARTI

Diğer teklifle ise TMMOB üyesi olan ve mesleğinde en az 10 yıllık kıdeme ulaşan mühendis ile mimarlara yeşil pasaport verilmesi istendi. Gerekçede mühendislik ve mimarlık mesleğinin küresel ölçekteki önemine vurgu yapıldı: "Mühendis ve mimarlar, üretim yapan, katma değer oluşturan meslek grubudur. Dünyayı, ülkeyi ve yaşamı tanıyan, anlayan ve ona göre politikalar üreterek yaşama geçiren bir çalışma anlayışı içerisinde olan mühendislik ve mimarlık kriterlerinin karşılıklı tanınması, mesleğin ortak değerler çerçevesinde birleştirilmesi ve geliştirilmesinin yanı sıra, toplumdaki pozisyonunu, rolünü ve sorumluluğunu güçlendirmek için yurt dışındaki etkinlik ve çalışmalar zorunluluk arz etmektedir. Dolayısıyla bu meslek gruplarının yurt dışındaki eğitim, panel, çalıştay ve konferans gibi faaliyetlere katılımları mesleki tecrübe ve üretkenlik açısından kritik önem taşımaktadır."

Her iki teklifte de yeşil pasaport hakkından yararlanabilmek için "Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı soruşturma veya kovuşturma bulunmaması" şartı eklendi.

MEVCUT DÜZENLEMEDE KİMLER YEŞİL PASAPORT ALABİLİYOR?

Mevcut mevzuatta yeşil pasaport kullanma hakkına sahip olan gruptakiler ise şöyle sıralanıyor:

  • Devlet Memurları ve Kamu Görevlileri: 1., 2. veya 3. derece kadrolarda çalışan kamu görevlileri (Emeklilikte de bu hak korunur).
  • Meclis ve Hükümet Üyeleri: Eski TBMM üyeleri (milletvekilleri) ve eski bakanlar.
  • Belediye Başkanları: Görev süreleri boyunca büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları ile derece kadrosuyla emekli olan eski başkanlar.
  • Sporcular: Belirli kriterleri sağlayan Devlet Sporcusu statüsündeki isimler.
  • Kamu Bankası ve Kurum Çalışanları: Özelleştirilmeden önce yeşil pasaport hakkı bulunan Türk Telekom, Ziraat Bankası ve Halkbank gibi kurumlarda belirli koşullarla çalışanlar.
  • İhracatçılar: Belirlenen ihracat hacimlerine ulaşan şirket sahipleri, ortakları ve yetkilileri.
  • Avukatlar: Baroya en az 15 yıl kayıtlı olarak görev yapan avukatlar. 
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