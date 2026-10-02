100 gol attı, yine Milli Takım'a çağrılmadı! Montella sebebini açıkladı - Son Dakika
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100 gol attı, yine Milli Takım'a çağrılmadı! Montella sebebini açıkladı

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100 gol attı, yine Milli Takım\'a çağrılmadı! Montella sebebini açıkladı
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, son dört sezonda üst üste gol krallığı yaşayan Elazığspor'un santrforu Kemal Rüzgar'ın neden kadroya çağrılmadığını açıkladı. 2. Lig'i takip ettiklerini belirten Montella, "Şu an için davet etmediysem bu seviyelere hazır olmadığını düşündüğüm içindir" dedi.

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile oynayacağı karşılaşma öncesinde teknik direktör Vincenzo Montella basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Toplantının dikkat çeken bölümlerinden biri, Elazığspor forması giyen Kemal Rüzgar hakkında gelen soru oldu.

KEMAL RÜZGAR'I NEDEN ÇAĞIRMADIĞINI AÇIKLADI

Bir gazeteci Montella'ya, 2. Lig'de forma giyen Kemal Rüzgar'ı takip edip etmediğini ve A Milli Takım'ın santrfor bölgesinde yaşadığı eksiklik nedeniyle tecrübeli golcünün gündeme gelip gelmediğini sordu. Montella, alt ligleri takip ettiklerini belirterek şu yanıtı verdi:

"Açıkçası ikinci ligi takip ediyoruz. Oradan da bir kaleciyi takıma davet etmiştik. Şu an için davet etmediysem bu seviyelere hazır olmadığını düşündüğüm içindir. Milli Takım için en iyisini yapmaya çalışıyoruz."

100 gol attı, yine Milli Takım'a çağrılmadı! Montella sebebini açıkladı

ÜST ÜSTE 4 SEZON GOL KRALI OLDU

Kemal Rüzgar, son yıllarda 2. Lig'deki golcü performansıyla dikkat çekiyor. Şanlıurfaspor, Menemen FK, Sarıyer ve Kahramanmaraş İstiklalspor formalarıyla üst üste dört sezonda grubunda gol krallığı yaşayan Rüzgar, bu süreçte 100 gol barajına ulaştı.

Bu sezon Elazığspor'a transfer olan 31 yaşındaki santrfor, yeni takımındaki ilk iki lig maçında 5 kez fileleri havalandırdı. Güncel verilere göre Rüzgar, ligde çıktığı 4 karşılaşmada 6 gole ulaştı.

"ELEŞTİRİ YAPILACAKSA BANA YAPILSIN"

Montella, İtalya karşılaşmasının ardından A Milli Takım futbolcularına yönelik yapılan eleştirilere de değindi. Eleştirilerin kendisine yöneltilmesini isteyen İtalyan teknik adam, oyuncularına sahip çıktı.

Montella, "Beni üzen taraf, futbolcularımıza yapılan eleştiriler. Farkında olmamız, bilinçli olmamız gerek. O seviyeye bizi onlar taşıdı. Avrupa Şampiyonası'nda onlar iyi performans gösterdi, Dünya Kupası'na onlar götürdü. Onlar sayesinde geldik buraya. Haksız eleştiriler yapılıyor onlara karşı. Bir eleştiri yapılacaksa bana yapılabilir, ben kaldırırım" ifadelerini kullandı.

"FUTBOLCULARA SALDIRI OLUYOR"

Oyuncularına yönelik eleştirilerin boyutundan rahatsız olduğunu söyleyen Montella, "Beni rahatsız eden tek şey, futbolcularımıza tabiri caizse saldırı oluşuyor. Sanki üç senedir başka birisi vardı da bizi bu seviyeye o getirdi, biz gelmedik. Sanki buraya onlarla gelmedik, bu başarıları onlar da yaşamadı" dedi.

Montella, milli futbolcuların ülkelerini en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını belirterek taraftarlardan takıma daha fazla destek istedi.

"BEYAZLARIM BİRAZ DAHA ARTTI"

İtalyan teknik adam kendisiyle ilgili ise, "Ben aynı Montella'yım, sadece biraz daha beyazlarım arttı. Başka hiçbir fark yok" ifadelerini kullandı. Montella, A Milli Takım oyuncularına verilecek desteğin takımın performansına olumlu yansıyacağını belirtti.

A Milli Futbol TakımıVincenzo MontellaMilli TakımElazığsporBelçikaSporSon Dakika

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