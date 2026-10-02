Flydubai, Tel Aviv uçuşlarını yetkililerin talebiyle geçici olarak askıya aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Flydubai, Tel Aviv uçuşlarını yetkililerin talebiyle geçici olarak askıya aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Flydubai, kokpitte yaşanan olayın ardından yetkililerin talebiyle Tel Aviv uçuşlarını ikinci duyuruya kadar geçici olarak askıya aldı. CEO Gays el-Gays, Tebük'e yönlendirilen FZ1073 seferindeki 172 yolcu ve mürettebatın güvende olduğunu, kaptan pilotun BAE'ye döndüğünü bildirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Flydubai hava yolu şirketi, uçaklarından birinin kokpitinde bu hafta yaşanan olayın ardından yetkililerin talebi üzerine Tel Aviv uçuşlarını ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak askıya aldı.

Flydubai Üst Yöneticisi (CEO) Gays el-Gays, şirketin internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Yetkililerin talebi üzerine Tel Aviv uçuşlarımızı ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak askıya aldık." ifadesini kullandı.

Gays, şirket ekiplerinin uçuşların askıya alınmasından etkilenen yolculara yardımcı olmak ve nihai varış noktalarına ulaşmalarını sağlamak için çalıştığını belirtti.

Dubai'den Tel Aviv'e gitmek üzere 30 Eylül'de havalanan FZ1073 sefer sayılı uçağın, kokpitte yaşanan "güvenlik olayı" nedeniyle Suudi Arabistan'ın Tebük kentine yönlendirildiğini hatırlatan Gays, uçaktaki 172 yolcu ile mürettebatın güvende olduğunu ve kendilerine gerekli desteğin sağlandığını kaydetti.

Gays, olay sırasında yaralanan uçağın kaptan pilotunun gerekli sağlık kontrollerinin ardından BAE'ye döndüğünü bildirdi.

Uçağın kontrolünü sağlayarak güvenli şekilde iniş yapan pilotlar ile kaptan ve kabin ekibine teşekkür eden Gays, olay sırasında mürettebata yardımcı olan yolcuların tutumundan da övgüyle söz etti.

Gays, Suudi Arabistan makamlarına "hızlı ve profesyonel müdahaleleri", BAE makamları ile diğer ilgili taraflara da yolcuların ve mürettebatın ülkelerine dönmelerine sağladıkları destek dolayısıyla teşekkür etti.

Olayla ilgili yetkili makamların öncülüğünde Flydubai'nin de destek verdiği kapsamlı soruşturmanın sürdüğünü belirten Gays, şunları kaydetti:

"FZ1073 seferinde uçakta neler yaşandığına ilişkin birçok soru olduğunu biliyorum. Gerçeklerin ortaya çıkarılması için bu sürecin tamamlanmasına imkan tanımamız önem taşıyor."

Ne olmuştu?

İsrail basını, Dubai'den Tel Aviv'e hareket eden uçağın Ürdün hava sahasında seyrettiği sırada önce genel acil durum kodu olan "7700", ardından uçağın kaçırıldığını ifade eden "7500" kodunu gönderdiğini duyurmuştu.

Kanal 12 televizyonu, olayın yolcu uçağını kullanan 2 pilotun kavga etmesinden kaynaklandığını belirtmiş, uçaktaki yardımcı pilotun Ummanlı olduğunu ve diğer pilotu bıçaklayarak uçağı düşürmeye çalıştığını iddia etmişti.

Umman vatandaşı olduğu öne sürülen yardımcı pilotun, kaptan pilotu defalarca bıçakladığı iddiasına yer verilen haberde, kabin ekibi ve bazı yolcuların kokpite girdikleri ve yardımcı pilota müdahale ettikleri ileri sürülmüştü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, olayda pilotlardan birinin "uçağı düşürme teşebbüsünde bulunduğuna dair işaretlerin olduğunu" iddia ederken; BAE'ye ait hava yolu şirketi Flydubai, Dubai-Tel Aviv seferini yapan uçağın kokpitinde çıkan kavganın sebebinin belirsiz olduğunu bildirmişti.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığının dün yaptığı açıklamada da BAE'den bir güvenlik ekibinin katılımıyla yürütülen ilk soruşturmada, yardımcı pilotun pilota saldırdığı ve olayda her ikisinin de yaralandığının belirlendiği bildirilmişti.

Pilot ile yardımcı pilotun tedavilerinin tamamlanmasının ardından BAE güvenlik ekibi eşliğinde Abu Dabi'ye gitmek üzere Suudi Arabistan'dan ayrıldıkları kaydedilmişti.

Kaynak: AA
Birleşik Arap EmirlikleriSuudi ArabistanDış PolitikaHavacılıkGüvenlikTel AvivGüncelUlaşımDünyaCEOSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bitlis Adilcevaz’da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü Bitlis Adilcevaz'da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak
Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı’da su 5 katına çıktı Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı'da su 5 katına çıktı
İzmir’de Özlem Gültekin Çelik’in ölümü soruşturmasında 5 şüpheli gözaltına alındı İzmir'de Özlem Gültekin Çelik'in ölümü soruşturmasında 5 şüpheli gözaltına alındı
93 yaşındaki kadına tecavüz edip öldürdü Yakalandığı yer kan dondurdu 93 yaşındaki kadına tecavüz edip öldürdü! Yakalandığı yer kan dondurdu
“Kumarhaneler Kralı” Türk iş insanı Sudi Özkan hayatını kaybetti “Kumarhaneler Kralı” Türk iş insanı Sudi Özkan hayatını kaybetti
18:38
Serdal Adalı’dan “Hakemler Dosyası“ için ilk yorum: Gerekirse 2 hafta daha ligler ertelensin
Serdal Adalı'dan "Hakemler Dosyası" için ilk yorum: Gerekirse 2 hafta daha ligler ertelensin
18:08
İşte MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun ifadesi 40 milyon TL’lik para transferi soruldu
İşte MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun ifadesi! 40 milyon TL’lik para transferi soruldu
17:51
Özlem Gültekin Çelik’in ölümünde kan donduran WhatsApp mesajları dosyada
Özlem Gültekin Çelik’in ölümünde kan donduran WhatsApp mesajları dosyada
17:45
Babaya en acı veda Yaşar’ın gözyaşları yürek yaktı
Babaya en acı veda! Yaşar'ın gözyaşları yürek yaktı
17:38
Altın piyasasında neler oluyor Yatırımcısını önce sevindirdi, sonra üzdü
Altın piyasasında neler oluyor? Yatırımcısını önce sevindirdi, sonra üzdü
17:21
Askeri geçitte küstah sloganlar: Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım
Askeri geçitte küstah sloganlar: Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 19:25:42. #.0.2#
SON DAKİKA: Flydubai, Tel Aviv uçuşlarını yetkililerin talebiyle geçici olarak askıya aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei