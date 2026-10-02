Babaya en acı veda! Yaşar'ın gözyaşları yürek yaktı - Son Dakika
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Babaya en acı veda! Yaşar'ın gözyaşları yürek yaktı

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Babaya en acı veda! Yaşar\'ın gözyaşları yürek yaktı
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Manisa'nın Soma ilçesinde 5 madencinin hayatını kaybettiği göçükte ölen 37 yaşındaki Kerim Ören, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede 13 yaşındaki oğlu Yaşar'ın gözyaşları içinde babasının tabutunun başından ayrılmaması, törene katılanların yüreğini dağladı. Babasına karşı son görevini yerine getiren Yaşar'ın gözyaşları hafızalarda yer edindi.

Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden göçüğünde hayatını kaybeden iki çocuk babası Kerim Ören'in cenazesinde yürek burkan anlar yaşandı. Ören'in 13 yaşındaki büyük oğlu Yaşar, cenaze boyunca babasının tabutunun başında gözyaşları içinde bekledi.

Babaya en acı veda! Yaşar'ın gözyaşları yürek yaktı

KÜÇÜK YAŞAR'IN GÖZYAŞLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde, 13 yaşındaki Yaşar babasının tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı. Küçük çocuğun gözyaşları içindeki vedası, cenazeye katılanları derinden etkiledi.

Babaya en acı veda! Yaşar'ın gözyaşları yürek yaktı

BABA DA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kerim Ören'in babası Yaşar Ören de oğlunun cenaze namazı ve taziyeleri kabul ettiği sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

Babaya en acı veda! Yaşar'ın gözyaşları yürek yaktı

GÖÇÜKTE 5 MADENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Soma'da faaliyet gösteren İmbat Madencilik'e ait maden işletmesinde 1 Ekim Perşembe günü saat 13.15 sıralarında göçük meydana geldi. Göçükte 7 işçi mahsur kaldı. Arama kurtarma çalışmalarına AFAD, itfaiye, jandarma, emniyet, UMKE, 112, Kızılay ve belediye ekiplerinden toplam 756 personel ve 76 araç katıldı. Gece boyunca süren çalışmaların ardından tüm işçilere ulaşıldı.

Babaya en acı veda! Yaşar'ın gözyaşları yürek yaktı

Göçükte Kerim Ören'in yanı sıra Ramazan İnce, Halit Ersay, Ömer Karakaya ve İsa Olcay hayatını kaybetti. Yaralı olarak kurtarılan Süleyman Şakrak ile İbrahim Çimen hastaneye kaldırıldı. İki işçinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. İbrahim Çimen'in taburcu edildiği, Süleyman Şakrak'ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

Babaya en acı veda! Yaşar'ın gözyaşları yürek yaktı

CENAZEYE BAKAN YARDIMCILARI DA KATILDI

Kerim Ören için Karakurt Merkez Camii'nde cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tanca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Şenol Sunat ile AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan katıldı. 

Babaya en acı veda! Yaşar'ın gözyaşları yürek yaktı
Kerim Ören

Törende ayrıca Vali Yardımcıları Cemil Kılınç ve Mehmet Eriş, Kırkağaç Kaymakamı Zafer Oktay, Soma Kaymakamı Ünal Koç, belediye başkanları, bürokratlar ve çok sayıda vatandaş da yer aldı.

Babaya en acı veda! Yaşar'ın gözyaşları yürek yaktı

KARAKURT MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ

Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Kerim Ören'in naaşı, dualar ve gözyaşları eşliğinde Karakurt Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Babaya en acı veda! Yaşar'ın gözyaşları yürek yaktı
GüncelManisaÇocukMadenÖrenSomaKazaSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Zafer El Zafer El:
    Rabbim sabırlar ihsan eylesin ahirette sefaatciniz olsun rıskı peşinde hayatını kaybedenler şehittir Allah şehadet lerini kabul etsin 1 0 Yanıtla
  • Yasin Yilmaz Yasin Yilmaz:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah 0 0 Yanıtla
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