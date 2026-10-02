Zonguldak\'ta kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız işletilen bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükte bir işçi hayatını kaybetti.

GÖÇÜK ALTINDA KALDI

Olay, öğle saatlerinde Gelik beldesi Esen Mahallesi'ndeki ruhsatsız maden ocağında yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen göçükte, madende çalışan 51 yaşındaki Muhammet Çelik kömür, göçük altında kaldı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Çelik, mesai arkadaşları tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çelik'i ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çelik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Madencinin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

15 GÜN ÖNCE MÜHÜRLENMİŞ

Ruhsatsız olduğu belirlenen madenin, yaklaşık 15 gün önce yetkililer tarafından patlayıcıyla imha edilerek mühürlendiği öğrenildi. Ancak ocağın daha sonra farklı bir noktadan yeniden faaliyete geçirildiği belirlendi.

OCAĞIN DEVREDİLDİĞİ İDDİASI

Ocağın E.Ç. isimli kişiye ait olduğu belirtildi. Kapatılan ocağın, E.Ç. tarafından M.Ç.'ye devredildiği ve yeniden açıldığı iddia edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mühürlenen ocakta nasıl çalışma yapıldığının araştırıldığı kaydedildi.