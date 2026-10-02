Askeri geçitte küstah sloganlar: Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım

Adalet Hak:

Bunları tekrar ciddi bir şekilde cezalandırmadan akıllanmazlar. Ayrıca, Ege’nin Türkiye ve Yunanistan anakaralarının arasındaki orta çizgisine kadar Mavi Vatan gerçekleşmesi dileğiyle. Ülke zor bir durumdayken masada çalınan adalarımız bizi bekler.