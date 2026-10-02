Askeri geçitte küstah sloganlar: Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım - Son Dakika
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Askeri geçitte küstah sloganlar: Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım

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Güney Kıbrıs’taki askeri geçit töreninde Yunan ve Rum askerlerinin komutanları eşliğinde "Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım" şeklinde attığı provokatif sloganlar kameraya yansıdı. Tören alanındaki skandal söylemler, törene katılan yabancı askerlerin önünde izleyen Rumlar tarafından alkışlarla karşılandı.

Güney Kıbrıs’ta düzenlenen 1 Ekim askeri geçit töreninde Yunan ve Rum askerlerinin Türkleri hedef alan intikam sloganları attığı ortaya çıktı. Komutanların yönlendirmesiyle atılan skandal sloganlar kameraya saniye saniye yansıdı. 

Güney Kıbrıs’taki 1 Ekim törenlerine, Yunan ve Rum askerlerinin Türkleri hedef alan provokatif söylemleri damga vurdu. Gazeteci Sefa Karahasan’ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, askerlerin yürüyüş sırasında intikam çağrıları yaptığı görüldü. 

 KOMUTAN YÖNLENDİRMESİYLE İNTİKAM SLOGANLARI

Görüntülerde yabancı ülke askerlerinin ardından yürüyen Yunan ve Rum askerlerinin doğrudan Türkleri hedef aldığı belirlendi. Askerlerin, komutanlarının talimatıyla şu küstah sloganları attığı aktarıldı: 

  • Mağusa’ya geri döneceğiz.
  • Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım.
  • Dökülen kan için, her köyüm için.

"BROVO" NİDALARIYLA ALKIŞLADILAR 

Törene ABD, Mısır, İngiltere ve Fransa’dan da askerlerin katıldığı öğrenildi. Provokatif sloganlar eşliğinde yürüyen askerlerin, töreni izleyen Kıbrıslı Rumlar tarafından "bravo" nidalarıyla alkışlandığı bildirildi.   

Güney KıbrısGüncelTörenDünyaSon Dakika

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    Yorumlar (7)

  • kamil erol kamil erol:
    hehe alırsınız babayı adanın tamamını kaybetmek istiyorsanız biz burdayız slogan atmakla olmuyor göt ister 10 2 Yanıtla
  • Adalet Hak Adalet Hak:
    Bunları tekrar ciddi bir şekilde cezalandırmadan akıllanmazlar. Ayrıca, Ege’nin Türkiye ve Yunanistan anakaralarının arasındaki orta çizgisine kadar Mavi Vatan gerçekleşmesi dileğiyle. Ülke zor bir durumdayken masada çalınan adalarımız bizi bekler. 5 0 Yanıtla
  • varol4755 varol4755:
    keşke bize saldırsalar. adanın tamamını birde 12 adaları azıcıkta batı Trakya alırız. 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Akan Mustafa Akan:
    tabi ki 0 0 Yanıtla
  • Halis demir Halis demir:
    özgürün akrabaları m.kemslin askerleri 0 0 Yanıtla
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