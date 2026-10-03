Fon krizinde yapılan savunmalar Yılmaz Özdil'i gülme krizine soktu - Son Dakika
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Fon krizinde yapılan savunmalar Yılmaz Özdil'i gülme krizine soktu

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Gazeteci Yılmaz Özdil, fon soruşturması kapsamında gündeme gelen isimlerin yaptıkları savunmaları değerlendirdiği yayında gülme krizine girdi. Özellikle şarkıcı Mustafa Sandal’ın, eşi Melis Sütşurup Sandal hakkındaki iddiaların kendisiyle ilişkilendirilmesine tepki göstererek “Karı koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortaklığımız yok” açıklamasını tiye alan Özdil, “Muhteşem ya. Ya bunlardan şarkı sözü yapsın bence Mustafa Sandal” dedi.

Gazeteci Yılmaz Özdil, fon soruşturması kapsamında gündeme gelen isimlerin yaptıkları savunmaları değerlendirdiği yayında gülme krizine girdi.  Özdil, özellikle şarkıcı Mustafa Sandal'ın fon soruşturması kapsamında mal varlığına tedbir konulan eşi Melis Sütşurup Sandal'ın Dubai'ye gitmeden önce 11 milyarı TL'yi aşkın bir tutarı çektiği yönündeki iddialara ilişkin yaptığı açıklamayı tiye aldı. 

GÜLME KRİZİNE GİRDİ

Değerlendirmesi sırasında kahkahalara boğulan Özdil, şu ifadeleri kullandı: “Bir de Mustafa Sandal var, biliyorsunuz değil mi? Mustafa Sandal'ın eşi. Mustafa Sandal'ın eşi, tabii şimdi Türkiye yeni öğrendi de aslında Mustafa Sandal'ın kayınpederi, borsa işlerinde çok popüler. Mustafa Sandal'ın eşinin tek kalemde 11 milyar lira kaldırıp Dubai'ye gittiği ortaya çıktı. Şimdi Mustafa Sandal ne diyor? Diyor ki eşimin şahsımla ilgili ilişki... Ya abi söyle... Diyor ki Mustafa Sandal ‘Eşimin şahsım ile ilişkilendirilmesi haksızlıktır’ diyor. ‘Eşimle karı koca olmamız dışında hiçbir ortak yanımız yok’ diyor. Muhteşem ya. Ya bunlardan şarkı sözü yapsın bence Mustafa Sandal. ‘Eşimin şahsımla ilişkilendirilmesi haksızlıktır, eşimle karı koca olmamız dışında hiçbir ortak yanımız yok’ diyor. Aile Bakanı diyor ki 'ben yapmadım, kocam yapmış olabilir' diyor. Ekonomi Bakanı diyor ki 'şirketteki arkadaşlar yapmış, benim haberim yok' diyor. Mustafa Sandal da diyor ki 'Eşimin şahsımla ilişkilendirilmesi çok büyük haksızlık' yani. Demeye kalmadı kardeşim."

MUSTAFA SANDAL NE DEMİŞTİ?

Mustafa Sandal, eşi Melis Sütşurup Sandal hakkında ortaya atılan iddialara ilişkin yaptığı açıklamada olayın kendisiyle ilişkilendirilmesine tepki göstermişti.

Sandal, eşiyle evlilikleri dışında herhangi bir maddi ortaklığının bulunmadığını belirterek şunları söylemişti: "Eşim Melis ve babası Cihan Sütşurup ile ilgili iddiaların şahsımla ilişkilendirilmesi haksızdır, kötü niyetlidir. Melis ile karı koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır. Ben 32 yıldır müzik sektöründeyim ve müzikten başka hiçbir işim, uğraşım ve gelirim yoktur. Dubai meselesi; Melis'in oğlu Dubai'de okuyor, dolayısıyla eş durumundan orada Dubai'de Golden Visa - oturum iznim var. Benim geçen sene İngiltere'de Global Yetenek Vizesi aldığımı da tüm Türkiye zaten biliyor. Şahsımla ilgili iftira ve hakaret içeren tüm haber ve yorumlarla ilgili avukatım gerekli hukuki takibi yapmaktadır."

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