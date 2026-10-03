Bahçeli'den fon vurgunu mesajı: Bu suçları işleyenlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını milli bir vazife olarak görmekteyiz - Son Dakika
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Bahçeli'den fon vurgunu mesajı: Bu suçları işleyenlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını milli bir vazife olarak görmekteyiz

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Bahçeli\'den fon vurgunu mesajı: Bu suçları işleyenlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını milli bir vazife olarak görmekteyiz
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Fatma Betül Sayan Kaya'nın da adının karıştığı fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye bir arınma sürecinden geçiyor. Yolsuzluklara, rüşvete, yağmacılığa ve kayırmacılığa meydan vermemeyi; bu suçları işleyenlerin de hukuk kuralları çerçevesinde en ağır şekilde cezalandırılmasını millî bir vazife olarak görmekteyiz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündemdeki gelişmelere ilişkin “Türkiye’nin Yakın Tarihimizde Yaşadığı Badireler ile Fon Soruşturması ve Belediyelerdeki Yolsuzluklar” başlıklı yazılı bir açıklamada bulundu. 

Bahçeli, açıklamasında "Cumhur İttifakı olarak küresel rekabette yerimizi almaya çalışırken Türkiye, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin ortaya çıkarıldığı bir arınma sürecinden de geçmektedir" ifadelerini kullandı. 

"MAĞDURİYETLERİN GİDERİLMESİ İÇİN YOL HARİTASI BELİRLENDİ"

MHP lideri, fon soruşturmasına ilişkin "Son günlerde yaşanan Fon soruşturması kapsamındaki gelişmeler dar kapsamlı bir grubun kanunları ihlalle piyasayı maniple ettiği yönündedir. Devlet kurumları ve yetkili kişilerin açıklamalarından duruma vaziyet edildiği, suç işleyenlerin tespit, mağdur olanların da mağduriyetlerinin giderilmesi için yol haritasının belirlendiği, uygulamaya başlandığı anlaşılmaktadır" dedi.

Devlet Bahçeli'nin açıklamaları şöyle devam etti:

"Türkiye ekonomisinin istikrarı finansal istikrardan geçmektedir. Finans sistemi güven üzerine kuruludur. Vatandaşlarımız, özellikle küçük yatırımcılar, parasını bankaya veya sermaye piyasası araçlarına yatırırken bir finansal ürüne yatırım yapmakla birlikte finansal sisteme, bu sistemi sevk ve idare eden ve denetleyen kurumsal yapıya da duyduğu güveni ifade etmektedir.

Bu nedenle finansal piyasalarda yaşanan bir manipülasyon iddiasının zararı yalnızca para kaybeden yatırımcılarla sınırlı değildir. Güven kaybı, piyasaların tamamına, ilgili kurumlara ve bütünüyle ekonomiye olabilmektedir.

Vatandaşlarımızın yüksek enflasyon ortamında, çalışarak elde ettikleri tasarruflarının satın alma gücünü korumak arzusundadır. Bunu güvence altına alabilecek etkin bir mekanizmanın bulunup bulunmadığını sorgulaması, meseleyi ekonomik olmaktan çıkarak bir sistem ve yönetim sorununa, aynı zamanda toplumsal güven meselesine taşıyacaktır.

Finansal piyasalarda meşru yollarla vatandaşlarımızın tasarruflarını değerlendirmek istemesi doğaldır. Bazı yatırımcıların risk alması da kendi takdirleridir.

Burada esas olan söz konusu fonların idaresi sırasında finansal sistemi ve ekonomiyi istikrarsızlaştırma aynı zamanda da bilgi sızdırmak suretiyle piyasa bozucu işlem, manipülasyon, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma gibi kanunsuzlukların olup olmadığıdır.

Kuşkusuz fon piyasası tasarruf sahiplerinin getiri aradığı bir alan olması yanında bütünüyle ekonomi piyasalarının güven ve istikrarını da yakından etkilemektedir.

"DENETİMDEKİ EKSİKLİK VE AKSAKLIKLAR MESELENİN TEMELİNDE YER ALMAKTADIR"

Esasen Türkiye’de yaşanan sorunun kurallardan çok uygulamadan kaynaklanmakta olduğu anlaşılmakta, gözetim ve denetimdeki eksiklik, aksaklık ve yetersizlikler meselenin temelinde yer almaktadır.

Bu nedenle yatırımcının güven duyacağı bir finansal sistemi tesis edecek ve sürekli kılacak hukuki, idari ve yapısal tedbirler alınmalıdır.

Dikkatinizi çekmek isterim: kamuoyuna yansıyan itiraflar belediyelerde isteme ve çökme yoluyla, cebren açık bir yolsuzluk ve rüşvet çarkının söz konusu olduğunu göstermektedir.

Fon piyasasındaki olaylar ise yapılan manipülasyonlar saklı olmak üzere isteğe bağlı bir tasarruftur.

Burada yolsuzlukları yarıştırmaya, yahut birini masumlaştırmaya çalışmıyorum.

"BU YOLLA BELEDİYELERİNİZDE YAPILAN HUKUKSUZLUKLARIN ÜSTÜNÜ ÖRTMEYE ÇALIŞMAYIN"

Bir gerçeğe dikkat çekerek, adı yeni zihniyeti eski olan siyasilere, toplumu istismar etmeye, farklı bir yere yönlendirmeye bu yolla da belediyelerinizde yapılan hukuksuzlukların üstünü örtmeye çalışmayın, bu hikayeye kimseyi inandıramazsınız demek istiyorum.

Türkiye, Cumhur ittifakı birlikteliğinde her sorunun üstesinden gelmeye, her fitneyi boğmaya, her ihaneti bozmaya ve Türkiye hasımlarının oyunlarını boşa çıkarmaya muktedirdir.

Çağrımız, siyasetin önemli meselelere, iktidar gitsin de ülke de yanarsa yansın anlayışıyla yaklaşmamasıdır.

Her siyasi partinin Türkiye partisi olması, her şeyden önce Türkiye demesidir.

Türkiye, yaşanan yolsuzluk, usulsüzlük ve kayırmacılık gibi gelişmeler karşısında toplumsal bir güven erozyonu ve çürüme tartışmalarıyla karşı karşıya bırakılmamalıdır.

"BUNLAR BİR ARINMA FIRSATI OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİ"

Bunlar bir arınma, aklanma ve altında yatan nedenlere eğilme fırsatı olarak değerlendirilmelidir.

Bu yönüyle yapısal sorun ağlarının bütüncül biçimde irdelenmesi ve bunların kalıcı çözümlerle ortadan kaldırılması iradesinin gösterilmesidir.

Adaleti, temel hak ve özgürlüklerin güvencesi ve devletin temeli olarak görüyoruz. Tarafsız ve bağımsız yargı ilkesinin tam anlamıyla vücut bulacağı etkin bir hukuk sistemi ile güçlü bir kurumsal kapasitenin oluşturulmasının hayati önem taşıdığına inanıyoruz.

Bunu mümkün kılacak düzenlemeler kadar uygulamaların da tarafsızlık ve bağımsızlık ilkeleriyle uyumlu ve güven verici olması sağlanmalıdır.

"YOLSUZLUĞA, RÜŞVETE, KAYIRMACILIĞA MEYDAN VERİLMEMELİ"

Devlet idaresini milletimizin bir emaneti olarak gören Milliyetçi Hareket Partisi, yolsuzluklara, rüşvete, yağmacılığa ve kayırmacılığa meydan vermemeyi; bu suçları işleyenlerin de hukuk kuralları çerçevesinde en ağır şekilde cezalandırılmasını millî bir vazife olarak görmektedir.

Cümle halkın emek ve alın terinin hülasası olan devlet mülkünü omuzlarda taşımak büyük bir sorumluluktur.

Devlet mülküne tasallut edenin adaletle terbiyesi ise devlet ahlakındadır.

Elbette insanın düştüğü çukur, kendi iradesinin tezahürüdür.

Bu iradeyi, bir değere, inanca, fikre ve zümreye bağlamak, sorunun tespitini güçleştireceği gibi yanlış teşhis üzerinden tedaviyi de işlevsiz kılabilecektir."

Fatma Betül Sayan KayaDevlet BahçeliTürkiyeGüncelHukukSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Mehmet Akın Mehmet Akın:
    milli vazifen saptığına göre bu da sapacak, hiç bekleme onlara hiç bir şey olmayacak 10 3 Yanıtla
  • cihan duran cihan duran:
    Bahçeli abi sana inanamıyorum. seni anlamıyorum çünkü 9 4 Yanıtla
  • Efem0909 Efem0909:
    Çoğu yurt dışına çıkmıştır mesala Mustafa Sandalın eşi 15 milyar lira deniliyor nerde yurt dışında paralarda büyük ihtimal yurt dışındaki bankalarda nasıl cezalandırılacak 9 0 Yanıtla
  • kn9zjsbrqn kn9zjsbrqn:
    Bir AKP üyesi olarak benim vergilerimle bunların parasını öderlerse hakkımı helal etmiyorum 7 2 Yanıtla
  • Ümit Çevik Ümit Çevik:
    Hodri meydan harekete geçin Bakan olacak hanımefendi hala dışarıda geziyor ALOOOOOO MASALLAR MASALLAR.. 9 0 Yanıtla
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