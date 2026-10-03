Mersin soruşturmasında yeni görüntüler! Evden servet çıktı, polis makine getirip saydı

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile merkez ilçe belediyelerine yönelik düzenlenen ve 3 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 59 kişinin gözaltına alındığı yolsuzluk operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Rüşvet, İhaleye Fesat Karıştırma ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada, şüphelilerden Ali Özbaran'ın evinde yapılan aramalara ilişkin görüntüler kamuoyuna yansıdı.

ŞÜPHELİNİN ADRESİNDE SERVET ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon günü Ali Özbaran'ın ikametgahında gerçekleştirilen aramalarda, yasa dışı yollarla elde edildiği değerlendirilen yüksek miktarda nakit para, ziynet eşyası, silah ve soruşturmaya konu resmi evraklar ele geçirildi. Emniyet güçlerinin kayda aldığı baskında el konulan materyaller şu şekilde sıralandı:

4 kilogram külçe altın

257.600 Euro, 64.100 Paund ve 25.120 Dolar

116 adet tam Cumhuriyet altını

8 adet yarım, 5 adet çeyrek ve 2 adet 1 gramlık altın

1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör ve 60 adet fişek

Çok sayıda ihale dokümanı

PARALARI SAYMAK İÇİN EVE PARA SAYMA MAKİNESİ GETİRİLDİ

Baskın anına ait görüntülere, ikametgahta ele geçirilen yüksek miktardaki nakit paranın sayılabilmesi için polis ekiplerinin adrese para sayma makinesi getirdiği anlar yansıdı

OPERASYONUN GEÇMİŞİ: 330 MİLYON LİRALIK KAMU ZARARI

Mersin'de polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından incelenen 314 ihale ve doğrudan temin dosyası sonucunda hazırlanan bilirkişi raporu, operasyonun temelini oluşturmuştu. Raporda, 13 ihale ve 63 doğrudan temin dosyasında usulsüzlük yapıldığı, ihalelerin kısımlara bölünerek belirli firmalara yönlendirildiği ve kamunun toplam 330 milyon 945 bin 227 lira zarara uğratıldığı belgelenmişti. Soruşturma aşamasında 34 firma sahibi, dosyalardaki teklif kaşelerinin ve imzaların kendilerine ait olmadığını itiraf etmişti.

MEZİTLİ BELEDİYE BAŞKANI'NA 'SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTÜ' SUÇLAMASI

Yolsuzluk operasyonunun en dikkat çeken ayaklarından birini ise Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'e yöneltilen iddialar oluşturmuştu. Tuncer hakkında, husumetlisi olduğu kişilerin iş yerlerine, Yeni Parti Mersin İl Başkanlığı binasına ve bir medya grubuna yönelik kurşunlama eylemlerini azmettirdiği gerekçesiyle ayrıca "silahlı suç örgütü yöneticiliği" kapsamında soruşturma yürütüldüğü belirlenmişti.