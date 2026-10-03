Bu sözler Türkiye'ye mi? Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık - Son Dakika
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Bu sözler Türkiye'ye mi? Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık

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Bu sözler Türkiye\'ye mi? Aliyev\'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, partisinin 8. Kurultayı'nda dış müdahalelere sert tepki göstererek, “Herkes yerini bilsin, bizim işlerimize karışmasın” dedi. Karabağ Savaşı'na da değinen Aliyev, "İhtiyacımız olduğu zaman bize hiç kimse yardım etmedi. Tek başımızaydık. Ne aldıysak kendi paramızla aldık. Buna tüm silahlarımız da dahil. Onları da dünya fiyatları üzerinden, son mermiye kadar kendi paramızla satın aldık." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) Genel Başkanı İlham Aliyev, partisinin 8. Kurultayı'nda dış politika, güvenlik ve ülkesine yönelik dış müdahaleler konusunda dikkat çeken mesajlar verdi. Aliyev, Azerbaycan'ın ihtiyaç duyduğu dönemlerde destek görmediğini savunurken, Karabağ Savaşı ve ülkesinin silah alımlarına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

“HERKES YERİNİ BİLSİN”

Azerbaycan'ın güçlendikçe ve bağımsız bir dış politika izledikçe daha fazla baskıyla karşılaşacağını savunan Aliyev, ülkesinin iç işlerine yönelik müdahalelere izin vermeyeceklerini belirtti.

Aliyev, “Herkes yerini bilsin, bizim işlerimize karışmasın, yaşam tarzımıza burnunu sokmasın ve bize yol göstermesin. Herkes kendi halkının ve devletinin derdine düşsün.” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'a yönelik girişimlerin karşılıksız kalmayacağını vurgulayan Aliyev, ülkesinin kendisine yönelen “bir darbeye 2, 5, 10 darbeyle” karşılık verdiğini söyledi.

“DIŞ POLİTİKAMIZI KİMSE İŞLERİMİZE MÜDAHALE EDEMEYECEK ŞEKİLDE KURMALIYIZ”

Konuşmasında dış politika stratejisine de değinen Aliyev, ülkesinin ideolojik alanının yabancı etkilerden uzak tutulması gerektiğini savundu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı, dış politikanın ülkenin iç işlerine müdahaleye izin vermeyecek şekilde yürütülmesi gerektiğini ifade etti. 

Aliyev, “Bizim kimsenin yardımına da himayesine de ihtiyacımız yok” dedi.

“İHTİYACIMIZ OLDUĞUNDA KİMSE BİZE YARDIM ETMEDİ”

Aliyev, Azerbaycan'ın geçmişte yaşadığı savaş ve göç sürecini hatırlatarak yaklaşık bir milyon mülteci ve yerinden edilmiş kişinin bulunduğu dönemde bekledikleri desteği göremediklerini savundu.

Ülkesinin askeri alımlarına da değinen Aliyev, “İhtiyacımız olduğu zaman bize hiç kimse yardım etmedi. Tek başımızaydık. Ne aldıysak parayla aldık. Bütün silahları da parayla, dünya fiyatına aldık.” ifadelerini kullandı. 

KARABAĞ SAVAŞI İÇİN “TEK BAŞIMIZA” VURGUSU

2020'deki İkinci Karabağ Savaşı'na da değinen Aliyev, Azerbaycan'ın askeri başarısını dış destek almadan elde ettiğini savundu. Eski AGİT Minsk Grubu eş başkanlarını eleştiren Aliyev, söz konusu ülkelerin Azerbaycan'a karşı olduklarını ve Ermenistan'ın arkasında durduklarını belirtti.

“İDEOLOJİK GÜVENLİK DE FİZİKSEL GÜVENLİK KADAR ÖNEMLİ”

Aliyev, konuşmasının bir bölümünde internet, siber saldırılar ve yapay zekâ üzerinden ortaya çıkabilecek ideolojik risklere dikkat çekti. Bu tür tehditlerin sınır tanımadığını belirten Aliyev, eğitim ve vatanseverliğin söz konusu risklere karşı önemli araçlar olduğunu ifade etti.

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    Yorumlar (4)

  • haydar topçu haydar topçu:
    Arkanda İsrail ve Amerika var 4 0 Yanıtla
  • Kemal Karagöz Kemal Karagöz:
    İşin bitti tabii konuşursun. Unutma hayat düz bir çizgi değil. Bulunduğun coğrafya tek başına kendini ayakta tutmaya müsait değil. Bu basın toplantısını sakla biryere. Bir gün hatırlatılacaktır. 2 0 Yanıtla
  • Ali Güven Ali Güven:
    bu bence düpedüz Türkiye'yi kast ediyor. 0 0 Yanıtla
  • Kutlu Ertugrul Kutlu Ertugrul:
    Dost deyil 0 0 Yanıtla
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