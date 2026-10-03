Aziz Yıldırım 3-4 haftaya açılacak demişti! Lukaku ilk golünü Türkiye'ye attı - Son Dakika
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Aziz Yıldırım 3-4 haftaya açılacak demişti! Lukaku ilk golünü Türkiye'ye attı

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Aziz Yıldırım 3-4 haftaya açılacak demişti! Lukaku ilk golünü Türkiye\'ye attı
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın "Romelu Lukaku'yu 3-4 hafta görürsünüz" demesinin ardından Belçikalı golcü çıktığı ilk resmi maçta A Milli Takımımız karşısında golünü buldu.

UEFA Uluslar A Ligi 3. hafta mücadelesinde A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda karşılaştığı Belçika’ya 3-0 mağlup oldu. Maç boyunca oyun üstünlüğünü elinde tutan ev sahibi ekip, net bir skorla 3 puanın sahibi oldu.

"3-4 HAFTAYA GÖRÜRSÜNÜZ" DEMİŞTİ 

?Karşılaşmaya damga vuran anlardan biri ise Fenerbahçe forması giyen Romelu Lukaku’nun golü oldu. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, geride bıraktığımız günlerde bu sezon hiç gol atamayan Lukaku için "Romelu Lukaku'yu 3-4 hafta görürsünüz" demişti.

LUKAKU İLK GOLÜNÜ ATTI

Belçika formasıyla A Milli Takımımız karşısında oyuna sonradan giren tecrübeli forvet, sergilediği etkili futbolu attığı golle süsledi. Lukaku böylece bu sezonki ilk golünü kaydetti.

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SON DAKİKA: Aziz Yıldırım 3-4 haftaya açılacak demişti! Lukaku ilk golünü Türkiye'ye attı - Son Dakika
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