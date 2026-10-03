Mansur Yavaş istifa kararını nasıl verdiğini açıkladı: Önce vazgeçmiş, Müslim Bey'in sözleri fikrini değiştirmiş - Son Dakika
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Mansur Yavaş istifa kararını nasıl verdiğini açıkladı: Önce vazgeçmiş, Müslim Bey'in sözleri fikrini değiştirmiş

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Mansur Yavaş istifa kararını nasıl verdiğini açıkladı: Önce vazgeçmiş, Müslim Bey\'in sözleri fikrini değiştirmiş
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den ayrılık sürecini Nefes Gazetesi'ne anlattı. Yavaş, Faik Öztrak'ın açıklamasının ardından yazdığı istifa metnini Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefonu üzerine rafa kaldırdığını, kararını ise Müslim Bey'in açıklamalarından sonra verdiğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna 'Önceliğimiz Ankara' yanıtını verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa sürecine, cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına ve "AK Parti'ye geçeceği" yönündeki iddialara ilişkin Nefes Gazetesi'ne değerlendirmelerde bulundu.

İSTİFANIN PERDE ARKASI

Yavaş, CHP'nin 103. kuruluş yıldönümü etkinliklerine katılmaması ve ardından yaptığı açıklamaların partide yarattığı rahatsızlık sürecini anlattı.

Mansur Yavaş, 10 Eylül'deki açıklamasında yer alan "Bugün ihtiyacımız olan şey yeni cepheler açmak değildir. Bugün ihtiyacımız olan; zamanı geldiğinde yeniden aynı masanın etrafında oturabilecek zemini korumaktır. Ben de o zemini korumaya çalışıyorum. Eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse, gereğini yapmaktan da çekinmem" sözlerine, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak'tan gelen yanıta değindi.

KILIÇDAROĞLU ARADI, METNİ RAFA KALDIRDI

İstifa kararının arka planını şöyle detaylandıran Yavaş, "Evet, Faik Bey'in o açıklaması üzerine istifa metni hazırladım. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu beni aradı ve 'Bunları kafama takmamamı istedi' ben de vazgeçtim. Metni öyle yırtıp atmadım ama rafa kaldırdım diyebilirim. Ancak Müslim Bey'in açıklamaları üzerine kararım değişti ve istifa kararı aldım" diye konuştu. 

Cumhurbaşkanlığı adaylığı iddialarına ilişkin "Önceliğimiz Ankara" diyen Yavaş, "İzleyip, göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Belediyecilik anlayışının temelinde vatandaşa dokunmak olduğunu vurgulayan Yavaş, belediyenin emeklilere yönelik sosyal yardımlarına dikkati çekerek, "Biz bunun için varız. Beton yapmak değil mesele, mesele halka dokunabilmek, onların yaşamını kolaylaştırmak." dedi.

AK PARTİ'YE GEÇECEK Mİ?

Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleşen görüşmenin ardından gündeme gelen "AK Parti'ye geçecek mi?" sorusuna tek cümleyle yanıt veren Yavaş, "İstifa metnimdeki o cümlelere bakın" diyerek metindeki şu ifadelere işaret etti:

"İnsanlar sandığa giderken yalnızca bir isme değil, bir siyasi iradeye de oy verir. Bu nedenle seçmenin iradesini yok saymayı, onun oyuyla elde edilen makamları seçmenin onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmadım, bugün de bulmuyorum. Seçmenin iradesine sadakat siyasetin namusudur."

Kaynak: ANKA
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