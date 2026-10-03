Bakan Gürlek açıkladı: 7 faili meçhul dosyada 8 cinayet daha aydınlatıldı - Son Dakika
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Bakan Gürlek açıkladı: 7 faili meçhul dosyada 8 cinayet daha aydınlatıldı

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Bakan Gürlek açıkladı: 7 faili meçhul dosyada 8 cinayet daha aydınlatıldı
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Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda Nigar Bilgin, Hamza Gedik, Erhan Kurt, Yakup Bozkurt, Köksal Kol, Mehmet Kaplan, Khaled Tayson ve Fehmi Lup cinayetleri aydınlatıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 8 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını duyurdu.

Bakan Gürlek'in açıklamasında, "Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinesi ile Cumhuriyet başsavcılıklarımız ve kolluk birimlerimizin titiz çalışmaları sonucunda en eskisi yaklaşık 39, en yenisi 3 yıllık olan 7 ayrı faili meçhul dosyada 8 cinayeti aydınlattık. Bu 7 dosyayla birlikte, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında bugüne kadar 58 dosyada 65 maktule ve 7 yaralıya ilişkin olayları aydınlattık" ifadeleri yer aldı.

AYDINLATILAN DOSYALAR

  • ARTVİN/ ŞAVŞAT | NİGAR BİLGİN – 39 YILLIK FAİLİ MEÇHUL: 1987 yılında yaptığı evliliğin ardından kendisinden bir daha haber alınamayan Nigar Bilgin’in dosyasında, yeni ifadeler ve yer gösterme işlemleri sonucunda yapılan kazıda kemik kalıntılarına ulaşıldı. Şüphelilerden Z.B. tutuklandı; M.B. hakkında ev hapsi kararı verildi.
  • YOZGAT/ ŞEFAATLİ | HAMZA GEDİK – 21 YILLIK FAİLİ MEÇHUL:  8 Temmuz 2005 tarihinde görev yaptığı TMO yerleşkesinde öldürülen Hamza Gedik’in dosyasında; eski ihbarlar, yeniden alınan ifadeler ve elde edilen deliller birlikte değerlendirildi. Cinayetin azmettirme ve iştirak hâlinde gerçekleştirildiğine ilişkin bulgular üzerine Kırşehir ve İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.
  • DİYARBAKIR/ SUR | ERHAN KURT – 19 YILLIK FAİLİ MEÇHUL: 21 Eylül 2007 tarihinde Hevsel Bahçeleri’nde bağla boğularak öldürülen Erhan Kurt’un dosyasında; yeni tanık beyanları, HTS ve baz kayıtları, Adli Tıp Kurumu değerlendirmeleri ile önceki ifadelerdeki çelişkiler yeniden incelendi. Elde edilen yeni bulgular üzerine Diyarbakır ve Batman’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
  • ESKİŞEHİR/ SEYİTGAZİ | YAKUP BOZKURT – 14 YILLIK FAİLİ MEÇHUL: Henüz 2,5 yaşındayken 8 Mayıs 2012 tarihinde kaybolan ve cansız bedeni bulunan Yakup Bozkurt’un dosyasında, teknik çalışmalar ve yeniden alınan ifadeler sonucu 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden baba A.B. tutuklandı.
  • TRABZON | KÖKSAL KOL VE MEHMET KAPLAN – 12 YILLIK FAİLİ MEÇHUL: 26 Haziran 2014 tarihinde kaybolan Köksal Kol ve Mehmet Kaplan’ın dosyasında yeni tanık beyanları ile daha önce verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararı kaldırıldı. İki kişinin öldürülerek gömüldüğüne ilişkin yeni delil ve beyanlara ulaşılması üzerine gözaltına alınan E.A. ve A.B. tutuklandı.
  • KİLİS/ ACAR KÖYÜ | KHALED TAYSON – 12 YILLIK FAİLİ MEÇHUL: 15 Temmuz 2014 tarihinde bir sulama kuyusunda ölü bulunan Khaled Tayson’un dosyasında; yeni Adli Tıp incelemesi, tanık beyanları ve baz analizleri sonucu daha önce verilen takipsizlik kararı kaldırıldı. Yeniden başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli yakalandı.
  • KAYSERİ | FEHMİ LUP – 3 YILLIK FAİLİ MEÇHUL: 9 Ekim 2023 tarihinde Kayseri Asri Mezarlığı’nda ölü bulunan yüzde 84 engelli Fehmi Lup’un dosyasında; kamera görüntüleri, baz verileri ve yeni tanık beyanları yeniden değerlendirildi. Olayla bağlantısı tespit edilen M.C.D. tutuklandı.

"ARADAN 3 YIL DA GEÇSE, 39 YIL DA GEÇSE..."

Faili meçhul dosyaların üzerine gidilmeye devam edileceğini belirten Gürlek, "Yeni delillerin, gelişen teknolojinin ve uzmanlaşmış birimlerimizin sağladığı imkânlarla faili meçhul dosyaların üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz. Aradan 3 yıl da geçse, 39 yıl da geçse; hakikatin izini sürmekten ve adaletin tecellisi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Mehmet KaplanErhan KurtBozkurtCinayetGürlekGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Kenan Aslan Kenan Aslan:
    rojin neden aydınlatılamıyor!!!! 4 0 Yanıtla
  • Ahmet Eke Ahmet Eke:
    EVET GEÇTE OLSA KESİNLİKLE YETERLİ 0 1 Yanıtla
  • Mustafa Akan Mustafa Akan:
    maalesef 0 0 Yanıtla
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