MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunca bazı şüpheliler hakkında, 'resmi belgede sahtecilik', 'güveni kötüye kullanma' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme' suçlarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

7 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılık ifadelerinin ardından şüpheliler MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden, Ferhat Gündoğdu, Emre Kosif, Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım, Alican Sağlar tutuklanırken, Ahmet Şahin ve Sebahattin Şahin Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunun koordinasyonunda yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında bazı şüpheliler hakkında "eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlenmişti.

Dosya kapsamında açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri sonucunda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile MHK üyesi bazı hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilmişti.

Bunun üzerine İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel'in de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındığı bildirilmişti.

GÜNDOĞDU'NUN İFADESİ

Tutuklanan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun emniyette verdiği ifadenin ayrıntıları da ortaya çıktı. Gündoğdu'ya, 8 Mart 2022'de sezon devam ederken çok sayıda hakem ve gözlemcinin klasman dışına çıkarılmasının gerekçesi soruldu. Gündoğdu, kararın kamuoyu ve kulüplerden gelen talepler sonrasında TFF Yönetim Kurulunun iradesiyle, hukuk birimlerinin de değerlendirmesi alınarak uygulandığını söyledi.

2022 yılında Tahkim tarafından göreve döndürülen bazı isimlerin 2024'te yeniden liste dışı bırakıldığına ilişkin beyanlar da Gündoğdu'ya soruldu.

Gündoğdu, kişisel husumet veya intikam saikiyle hareket etmediğini, kararların MHK tarafından kolektif şekilde alındığını ve TFF yönetiminin onayından geçtiğini savundu.

"DEĞİŞİKLİKLER PERFORMANS VE İHTİYACA GÖRE YAPILDI"

2024-2025 sezonunda ilk klasman listesinin ardından ikinci bir listenin yayımlanması ve ilk listede bulunan bazı hakem ve gözlemcilerin kısa süre sonra ikinci listeden çıkarılması da Gündoğdu'ya soruldu. Gündoğdu, değişikliklerin performans, ihtiyaç ve MHK değerlendirmesi doğrultusunda yapıldığını söyledi.

Bazı müşteki ve tanıkların, VETAS'ın görünürde sistematik atama yaptığı ancak MHK yönetiminin manuel müdahalelerle hakemleri değiştirebildiği ve "etap dışı" bırakarak görev vermeyebildiği yönündeki beyanları da Gündoğdu'ya yöneltildi.

Gündoğdu, VETAS'ın mevzuatta kullanılması zorunlu bir sistem olmadığını belirterek hakemlerin keyfî şekilde "etap dışı" bırakıldığı yönündeki beyanları kabul etmedi.

MAÇ ÖNCESİ HAKEMLERİ ARADIĞINI KABUL ETTİ

Gündoğdu'ya maçlardan önce hakemlerle yaptığı doğrudan görüşmeler de soruldu. Bazı hakemleri maç öncesinde aradığını kabul eden Gündoğdu, görüşmelerin moral vermek ve önemli bir gündem bulunup bulunmadığını öğrenmek amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Hakemlerin kimlerle görüştüğünü bildiği veya HTS kayıtlarına ulaşılabileceği yönündeki konuşmaları da sorulan Gündoğdu, bu ifadeleri kullandığını kabul etti ancak sözlerinin bağlamının farklı olduğunu savundu.

Gündoğdu, kurum içi bilgilerin basına sızdırılmaması amacıyla şikâyet halinde HTS kayıtlarının yargının eline geçebileceğini hatırlattığını, bunu tehdit olarak değil hakemlerin kariyerlerini korumaya yönelik bir uyarı olarak gördüğünü söyledi.

KEREM ERSOY SORUSUNU YANITSIZ BIRAKTI

Dijital materyallerden elde edilen bazı ses kayıtları da Gündoğdu'nun önüne konuldu. Gündoğdu'nun Kerem Ersoy'a "Ben senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramaktayım", "Sana son şans veriyorum", "MHK hakkında da sakın bir yerde bir daha konuşma", "Hakemliğinden olacaksın" ve "Her adımını takip ediyorum, devlet takip ediyor" ifadelerini kullandığı görüldü.

Gündoğdu, Kerem Ersoy ile ilgili bu soruya cevap vermedi. Ses kaydının hukuka aykırı şekilde elde edilmiş olabileceğini ve hukuka aykırı delil üzerinden soruşturma yürütülemeyeceğini belirterek kaydın içeriğine ilişkin beyanda bulunmadı.

294 MİLYON TL'LİK PARA ÇIKIŞI SORULDU

Gündoğdu'nun ifadesinde MASAK tarafından belirlenen para hareketleri de gündeme geldi. 2007-2026 yılları arasında 5 bin 773 para çıkışı işleminde 294 milyon 116 bin 419 TL, 3 bin 620 para girişi işleminde ise 258 milyon 289 bin 170 TL hareket bulunduğu Gündoğdu'ya soruldu. Gündoğdu, söz konusu hareketlerin maaş, emeklilik ikramiyesi, OYAK, TFF ücretleri, araç, ev ve arsa alım-satımları ile diğer resmi işlemlerden kaynaklandığını söyledi. 294 milyon TL'lik çıkış hacminin gelirine göre yüksek olduğunu belirten Gündoğdu, verilerde hata olabileceğini düşündüğünü ifade etti.

40 MİLYON TL'LİK TRANSFER DE SORULDU

Gündoğdu'ya 2 Haziran 2025 ile 26 Mayıs 2026 tarihleri arasında Fidanlar İnşaat'a yapılan yaklaşık 40 milyon 140 bin TL'lik transfer de soruldu.

Gündoğdu, Ankara İncek Manzara Evleri projesinden kızları için iki adet 2+1 konut aldığını, ödemelerin eşine miras kalan yazlığın satışından elde edilen para ile kendi birikimlerinden karşılandığını söyledi.

"MOBBİNG YAPMAK KARAKTERİME UYGUN DEĞİL"

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Gündoğdu, hakemlere karşı kişisel husumet veya kin beslemediğini savundu. Gündoğdu ifadesinde, "Eziyet etmek veya mobbing yapmak karakterime uygun değildir. Kendilerine yakın kişileri öne çıkarıyorlar ifadesi benim için asla geçerli olamaz. Ben görev için her zaman herkese eşit mesafede oldum." dedi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

"Hakemler dosyası" kapsamında bazı şüpheliler hakkında "eziyet", "resmi belgede sahtecilik", "güveni kötüye kullanma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlarıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Dosya kapsamında açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri doğrultusunda İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'daki adreslere operasyon düzenlenmişti.Soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel de gözaltına alınmıştı.