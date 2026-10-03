Dursun Özbek fena patladı: Lig nasıl devam edecek? Ortada MHK diye bir şey yok - Son Dakika
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Dursun Özbek fena patladı: Lig nasıl devam edecek? Ortada MHK diye bir şey yok

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Dursun Özbek fena patladı: Lig nasıl devam edecek? Ortada MHK diye bir şey yok
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu'na, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında görüşlerini her zaman söylediklerini belirterek, "Zamanında aksiyon alıp, bu değişiklik yapılsaydı, bugün hiç ihtiyacımız olmayan kaosa uyanmazdık. 1 hafta sonra ligeler başlayacak, ortada MHK diye bir şey yok" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü'nün Ali Sami Yen Bey ve arkadaşları tarafından kuruluşunun 121. yıl dönümü etkinleri başladı. Etkinlikler kapsamında ilk olarak Galatasaray Spor Kulübü'nün kurucusu Ali Sami Yen'in, Feriköy'deki mezarına ziyaret yapıldı. Ziyarete Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Divan Başkanı Aykutalp Derkan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Aynı mezarlıkta bulunan Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın kabri de ziyaret edildi.

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Dursun Özbek, "Galatasaray'ı bugünlere getiren büyüklerimizi rahmetle anıyorum. Emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"GALATASARAY, HER ZAMAN BU ZORLU DÖNEMLERİN ÜSTESİNDEN GELMİŞTİR"

Bu sene ligin kolay olmadığını ifade eden Özbek, "Fikstür her zaman aynı. Zorlu dönemi var, kolay dönemi var. Özellikle bu sene ligde kolay maç yok. Herkes çok iddialı. Herkes şampiyon olmak, ligdeki yerini korumak için çalışıyor. Bu sene zorlu bir yıl. Bu seneki ligin Galatasaray Spor Kulübü için önemi çok büyük. 5. art arda şampiyonluğumuzu almak istiyoruz, 27. şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Avrupa'da da hedeflerimiz büyük. Orada da geçen seneki başarımızın üzerine çıkmak istiyoruz. Liglere milli maçlar arası verildi. Milli takımımız dünkü aldığı mağlubiyet, daha önceki maçlarda aldığı neticeler bizi üzdü. Konuyla ilgili artık federasyonun nasıl bir tavır alacağını da beklemekteyiz. Çünkü alınan neticeler beklentilerin çok altında kaldı. İnşallah önümüzdeki maçlar daha iyi neticeler elde ederiz. Ligler, cuma günü oynayacağımız Kasımpaşa maçıyla başlıyor. Ondan sonra Barcelona maçımız var. Zorlu bir haftaya giriyoruz ama Galatasaray, her zaman bu zorlu dönemlerin üstesinden gelmiştir" diye konuştu.

"ZAMANINDA AKSİYON ALIP, BU DEĞİŞİKLİK YAPILSAYDI BUGÜN HİÇ İHTİYACIMIZ OLMAYAN KAOSA UYANMAZDIK"

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklu yargılanmasına karar verilmesinin sorulması üzerine, "MHK ile ilgili Galatasaray Spor Kulübü olarak ben, diğer üyeler arkadaşlarımız, kulüp açıklamalarında her zaman görüşümüzü belli ettik. Her zaman söyledik. Değişmesi yönünde federasyona devamlı çağrılarda bulunduk. Bu şekilde olmamasını dilerim. Zamanında aksiyon alıp, bu değişiklik yapılsaydı, bugün hiç ihtiyacımız olmayan kaosa uyanmazdık. 1 hafta sonra ligeler başlayacak, ortada MHK diye bir şey yok. Başkanı tutuklanmış, hakem tutuklanmış. Bu durumu biz kulüp olarak çok önceden gördük, söyledik ama hiç kimsenin umruna gelmemiş. Şimdi federasyonda sessizlik hakim. Halbuki bir an evvel çıkıp, ne yapacaklarını çıkıp, söylemeleri lazım. Bu sessizlik, kaosu daha da büyütüyor. Olaylar giderek köpürüyor. Savcılıkta verilen ifadeler ortaya döküldü. Herkes ne olup, ne bittiğini de görüyor. Bütün bunlar olmuşken, bütün bunlar gerçekken bu liglerde bundan sonraki dönemde yönetim nasıl şekillenir bunun bir an evvel ortaya çıkması lazım" şeklinde konuştu.

"SESSİZLİK HAYRA ALAMET DEĞİL"

Maçları erteleme konusunun Türkiye Futbol Federasyonu'nun alacağı bir karar olduğunu aktaran sarı-kırmızılıların başkanı, "Cuma günü maça çıkacağız. MHK başkanı tutuklu. MHK'nin her zaman önem verdiği, federasyon başkanın önem verdiği, genellikle de derbi maçlarını yönettirdiği hakemin ifadeleri deşifre oldukça ortaya kimsenin hoşuna gitmeyecek olaylar çıkıyor. Sessizlik hayra alamet değil. Bir an evvel olayların netleşmesi lazım. Lige ara verilecekse ara verilir ama tekrar benzer tartışmalara girmemek üzere konunun ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Sessizliğin hiç kimseye faydası yok" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: İHA
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