Eski hakem MHK başkanlığı için adı geçen ismi bombaladı: Hesapları incelensin - Son Dakika
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Eski hakem MHK başkanlığı için adı geçen ismi bombaladı: Hesapları incelensin

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Eski hakem MHK başkanlığı için adı geçen ismi bombaladı: Hesapları incelensin
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"Hakemler dosyası" soruşturmasında ifadesi ortaya çıkan eski hakem Alper Ulusoy, Erman Toroğlu, Barış Yurduseven, Ali Fuat Duatepe ve MHK başkanlığı için adı geçen ancak dün teklifi reddeden Bünyamin Gezer hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Ulusoy, söz konusu isimlerin banka hesaplarının ve MHK ile aralarındaki maddi ve manevi ilişkilerin incelenmesini talep etti.

İstanbul merkezli yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturmasında hakem Alper Ulusoy'un savcılık ve hakimlik aşamasındaki ifadeleri ortaya çıktı.

Dönemin Merkez Hakem Kuruluyla ilişkilerine değinen Ulusoy, Tahkim Kurulu kararıyla hakemliğe döndükten sonra sistematik şekilde mesnetsiz ithamlara maruz kaldığını savundu.

Eski hakem MHK başkanlığı için adı geçen ismi bombaladı: Hesapları incelensin

BÜNYAMİN GEZER'İN ADINI DA VERDİ

Ulusoy'un ifadesinde adını verdiği isimler arasında, MHK Başkanlığı için gündeme gelen Bünyamin Gezer'in de bulunması dikkat çekti.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasının ardından yeni başkan arayışına girilirken, Bünyamin Gezer'e MHK Başkanlığı teklif edilmiş, Gezer ise dün bu teklifi reddetmişti.

Eski hakem MHK başkanlığı için adı geçen ismi bombaladı: Hesapları incelensin

4 İSMİ TEK TEK SAYDI

Alper Ulusoy, dönemin MHK yönetimiyle yakın arkadaşlık ilişkisi içinde olduklarını öğrendiği bazı basın mensuplarının kendisine yönelik algı manipülasyonu yaptıkları kanaatinde olduğunu öne sürdü.

Ulusoy, söz konusu kişilerin kendisiyle iletişime geçip bilgilerin doğruluğunu teyit etmeden gerçek dışı haberler yaptıklarını savundu.

İfadesinde Erman Toroğlu, Barış Yurduseven, Bünyamin Gezer ve Ali Fuat Duatepe isimlerini veren Ulusoy, bu kişilerin sürekli olarak kendisine yönelik asılsız ithamlarda bulunduğunu, buna karşılık aynı isimlerin söz konusu MHK üyeleri hakkında olumlu ifadeler kullandığını öne sürdü.

Eski hakem MHK başkanlığı için adı geçen ismi bombaladı: Hesapları incelensin

"BANKA HESAPLARI İNCELENSİN"

Ulusoy, yargı makamlarından adını verdiği kişilerle MHK arasındaki ilişkilerin tüm detaylarıyla araştırılmasını istedi. Söz konusu isimlerin banka hesaplarının incelenmesini, MHK ile aralarında maddi veya manevi çıkar bulunup bulunmadığının tespit edilmesini talep eden Ulusoy, bu kişilerin yurt dışından kendilerine maddi çıkar sağlayacak şekilde uygun fiyatlı gayrimenkul alıp almadıklarının da araştırılmasını istedi.

"ELLERİNDE BELGE VARSA KANITLASINLAR"

Alper Ulusoy ayrıca, kendisi hakkında ortaya atılan suçlamalara ilişkin söz konusu kişilerin ellerinde herhangi bir belge bulunması halinde bunu kanıtlamalarını talep etti. Ulusoy'un ifadesinde Bünyamin Gezer'in adının geçmesi, Gezer'in MHK Başkanlığı için gündeme geldiği ve teklifi reddettiği süreçte dikkat çeken bir gelişme oldu.

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