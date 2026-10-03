Teklif Meclis'e sunuldu! Memurlar yılda iki kez ikramiye alabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Teklif Meclis'e sunuldu! Memurlar yılda iki kez ikramiye alabilir

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Teklif Meclis\'e sunuldu! Memurlar yılda iki kez ikramiye alabilir
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devlet memurlarına her yıl haziran ve aralık aylarında net asgari ücret tutarında ikramiye ödenmesi için TBMM’ye kanun teklifi sunuldu. Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edilen teklife göre ödemeler, damga vergisi hariç hiçbir kesintiye tabi tutulmayacak ve haczedilemeyecek.

Kamu çalışanlarına her yıl haziran ve aralık aylarında net asgari ücret tutarında "tatil ikramiyesi" verilmesi için TBMM’ye kanun teklifi sunuldu. Düzenlemenin yasalaşması halinde memurlar yılda iki kez çift asgari ücret tutarında ikramiye alma imkanına kavuşacak.

Artan yaşam maliyetleri ve enflasyon karşısında kamu çalışanlarının sosyal refahını artırmayı hedefleyen yeni bir kanun teklifi Meclis gündemine geldi. Düzenleme, kadrolu ve sözleşmeli tüm devlet memurlarını kapsıyor.

YILDA İKİ KEZ HAZİRAN VE ARALIK AYLARINDA ÖDENECEK

Devlet Memurları Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngören teklif, YENİ Parti Adana Milletvekili Ayhan Barut tarafından Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Teklifin öne çıkan detayları şu şekilde:

  • Ödeme takvimi: İkramiye ödemeleri her yılın haziran ve aralık aylarında olmak üzere iki eşit taksitte yapılacak.
  • Ödeme tutarı: Her bir ikramiye, ödemenin yapıldığı tarihte uygulanan güncel net asgari ücret kadar olacak. Memurlar bir yılda toplam iki net asgari ücret tutarında ek gelir elde etmiş olacak.

VERGİ VE KESİNTİ YAPILMAYACAK, HACZEDİLEMEYECEK

Teklifte, kamu çalışanlarının alacağı tatil ikramiyelerinin korunmasına yönelik özel maddeler de yer aldı:

  • Ödemeler, damga vergisi dışında herhangi bir vergi veya kesintiye tabi tutulmayacak.
  • İkramiyeler haczedilemeyecek ve sosyal güvenlik primi hesabına dahil edilmeyecek.

TEKLİF PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU’NDA

Kanun teklifinin gerekçesinde, artan yaşam maliyetleri nedeniyle memurların tatil ve sosyal hayata katılım imkanlarının sınırlandığı, bu ödemelerin çalışma motivasyonunu ve kamu hizmetlerinin etkinliğini artıracağı vurgulandı. Meclis Başkanlığı'na sunulan teklif, değerlendirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edildi.

Asgari ÜcretEkonomiAralıkGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
BDDK’dan cep telefonu kredileri ve kredi kartlarına yeni düzenleme BDDK’dan cep telefonu kredileri ve kredi kartlarına yeni düzenleme
Gaziantep’te aile faciası: Anne kendini attı, baba ve 5 yaşındaki oğlu peşinden gitti Gaziantep’te aile faciası: Anne kendini attı, baba ve 5 yaşındaki oğlu peşinden gitti
Cornell’de 7 erkek öğrencinin tecavüz iddiasına New York Valisi özel savcı atadı Cornell'de 7 erkek öğrencinin tecavüz iddiasına New York Valisi özel savcı atadı
Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan’ı 10 yıl önce yaralayan kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ı 10 yıl önce yaralayan kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu
9 milyon balığı göllere bıraktılar 54 yıl sonra pişman oldular 9 milyon balığı göllere bıraktılar! 54 yıl sonra pişman oldular
Talisca yine boş geçmedi Golünü attı, maçın adamı seçildi Talisca yine boş geçmedi! Golünü attı, maçın adamı seçildi
Korkulan oldu Arda Güler İtalya maçında yok Korkulan oldu! Arda Güler İtalya maçında yok
10:12
Ne yaptın Barış Alper Yılmaz Dünyaya madara olduk
Ne yaptın Barış Alper Yılmaz! Dünyaya madara olduk
09:47
Rakam öyle böyle değil Mustafa Sandal’ın eşinin yaptığı vurgun dudak uçuklattı
Rakam öyle böyle değil! Mustafa Sandal’ın eşinin yaptığı vurgun dudak uçuklattı
09:45
AK Partili vekil Serkan Bayram canlı yayında patladı: Fatma Betül yesin diye mi
AK Partili vekil Serkan Bayram canlı yayında patladı: Fatma Betül yesin diye mi?
09:34
Akaryakıtta peş peşe indirim Motorinde tabela yine değişiyor
Akaryakıtta peş peşe indirim! Motorinde tabela yine değişiyor
09:19
Fon soruşturmasında 20 kişi daha tutuklandı, toplam sayı 85’e yükseldi
Fon soruşturmasında 20 kişi daha tutuklandı, toplam sayı 85'e yükseldi
09:11
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı!
08:43
Türkiye’ye gol atan Lukaku’dan Fenerbahçe’ye olay mesaj: Dönüşte kulüple görüşeceğim
Türkiye'ye gol atan Lukaku'dan Fenerbahçe'ye olay mesaj: Dönüşte kulüple görüşeceğim
08:18
Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş gözaltına alındı
Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 10:54:02. #7.12#
SON DAKİKA: Teklif Meclis'e sunuldu! Memurlar yılda iki kez ikramiye alabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei