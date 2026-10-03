MHK soruşturmasında Ferdi Karadoruk, video bilgisi dışında geldi dese de tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Ferdi Karadoruk tutuklandı. Karadoruk, hakimlikteki savunmasında söz konusu videonun WhatsApp üzerinden bilgisi dışında telefonuna gönderildiğini belirterek suçlamayı kabul etmedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen MHK soruşturması kapsamında savunma yapan Karadoruk, kollukta verdiği ifadesini tekrar ettiğini belirterek, "Söz konusu video benim telefonuma WhatsApp'tan gelmiştir, bilgim dahilinde gelmemiştir. Telefon bu videoyu algıladığında da kendisini kapatmıştır. Bunun üzerine kendim savcılığa giderek bu durumda suç duyurusunda bulundum. Videonun nereden geldiğini bilmiyorum, suçsuzum. Serbest bırakılmamı talep ederim" dedi.

Dijital materyaller ve bilirkişi raporu dikkate alındı

İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği kararında, Karadoruk hakkında tutuklama tedbirinin uygulanabilmesi için kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delil ve olguların bulunduğu belirtildi.

Kararda, dosyada yer alan dijital materyaller ile bilirkişi raporunun birlikte değerlendirildiği ifade edildi. Şüphelinin kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesi ile delilleri yok etme, gizleme ya da değiştirme ihtimali de tutuklama gerekçeleri arasında gösterildi.

Atılı suçun üst sınırı, niteliği ve mevcut delil durumu da değerlendirilerek adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada yetersiz kalacağı ve beklenen faydayı sağlamayacağı kanaatine varan hakimlik, Karadoruk'un serbest bırakılması veya adli kontrol uygulanması yönündeki talepleri reddederek tutuklanmasına karar verdi.