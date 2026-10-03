Türkiye'ye gol atan Lukaku'dan Fenerbahçe'ye olay mesaj: Dönüşte kulüple görüşeceğim - Son Dakika
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Türkiye'ye gol atan Lukaku'dan Fenerbahçe'ye olay mesaj: Dönüşte kulüple görüşeceğim

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Türkiye\'ye gol atan Lukaku\'dan Fenerbahçe\'ye olay mesaj: Dönüşte kulüple görüşeceğim
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Belçika'nın Türkiye'yi 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada gol atan Romelu Lukaku, maçın ardından Fenerbahçe'deki durumuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tecrübeli golcü, "Bence orada geçmişe fazla takıldılar. Son dört sezonda transfer döneminin sonunda transfer oldum ve hemen forma giydim. Bu, ilk kez böyle olmadı. Bu yüzden basın toplantısında tuhaf bir ifade takındım. Farklı bir yaklaşım sergileyebilirdiler ama bu konuyu yakında kulüple görüşeceğim." ifadelerini kullandı.

Belçika Milli Takımı'nın Türkiye'yi 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada fileleri havalandıran Romelu Lukaku, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Lukaku, hem attığı golü hem de Fenerbahçe'deki forma mücadelesini değerlendirdi.

"DÖNÜŞTE FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞECEĞİM"

Fenerbahçe'deki durumuna değinen tecrübeli golcü, kulübün yaklaşımına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Lukaku, "Bence orada geçmişe fazla takıldılar. Son dört sezonda transfer döneminin sonunda transfer oldum ve hemen forma giydim. Bu, ilk kez böyle olmadı. Bu yüzden basın toplantısında tuhaf bir ifade takındım. Farklı bir yaklaşım sergileyebilirlerdi ama bu konuyu yakında kulüple görüşeceğim." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye gol atan Lukaku'dan Fenerbahçe'ye olay mesaj: Dönüşte kulüple görüşeceğim

"GOLÜMDEN MEMNUNUM"

Türkiye karşısında takımına golle katkı sağlamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Lukaku, "Golümden memnunum. Bir forvet olarak her zaman gol atmak istersiniz. Bugün kazanmamız önemliydi ve ben de katkıda bulunabildiğim için mutluyum." dedi.

"YERİMİ KAZANMAK İÇİN FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNECEĞİM"

Belçika Teknik Direktörü Van Bommel'in tercihlerine de değinen Lukaku, Fenerbahçe'ye dönüş mesajı verdi:

"Teknik direktör Van Bommel kendi seçimlerini yapıyor. Fenerbahçe'de yüzde 100 oynayabilirsem durumumun farklı olacağından eminim. O zaman milli takım teknik direktörünün seçimi daha zor olur. Ben her şeye tam gaz giden biriyim. Yerimi kazanmak için Fenerbahçe'ye geri döneceğim. Bugün iyi durumda olduğumu gördükleri için mutluyum. Umarım farklı bir statüyle geri dönerim."

A Milli Futbol TakımıRomelu LukakuFenerbahçeTürkiyeBelçikaSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'ye gol atan Lukaku'dan Fenerbahçe'ye olay mesaj: Dönüşte kulüple görüşeceğim - Son Dakika
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