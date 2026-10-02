Talisca yine boş geçmedi! Golünü attı, maçın adamı seçildi - Son Dakika
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Talisca yine boş geçmedi! Golünü attı, maçın adamı seçildi

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Talisca yine boş geçmedi! Golünü attı, maçın adamı seçildi
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Fenerbahçe'den Al-Jazira'ya transfer olan Anderson Talisca, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki golcü kimliğini sürdürüyor. Brezilyalı yıldız, Khor Fakkan karşısında fileleri havalandırarak BAE Lig Kupası'nda 2 maçta 2 gole ulaştı ve maçın adamı seçildi.

Fenerbahçe'nin Al-Jazira'ya gönderdiği Anderson Talisca, yeni takımında gollerine devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri ekibiyle toplamda 5. maçına çıkan Brezilyalı yıldız, Khor Fakkan karşılaşmasını da boş geçmedi.

TALISCA YİNE ATTI

Al-Jazira, BAE Lig Kupası'ndaki ikinci maçında Khor Fakkan ile karşı karşıya geldi. İlk kupa maçında takımına galibiyeti getiren golü kaydeden Talisca, ikinci karşılaşmada da sahneye çıktı. Al-Jazira'nın Khor Fakkan'ı 2-0 mağlup ettiği mücadelede Talisca 1 gol kaydetti.

GOLÜNÜ ATTI, MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ

Brezilyalı yıldız, attığı golün yanı sıra performansıyla da öne çıktı ve karşılaşmanın ardından maçın adamı seçildi. BAE Lig Kupası'ndaki ilk karşılaşmada da Al-Jazira'nın 1-0'lık galibiyetini getiren golü atan Talisca, böylece organizasyonda çıktığı 2 maçta 2 gole ulaştı.

Talisca yine boş geçmedi! Golünü attı, maçın adamı seçildi

AL-JAZIRA'DA 5. MAÇINA ÇIKTI

Yeni takımına kısa sürede uyum sağlayan Talisca, Al-Jazira formasıyla toplamda 5. karşılaşmasına çıktı. Deneyimli hücumcu, kupa mücadelesinde üst üste ikinci kez fileleri havalandırdı.

Birleşik Arap EmirlikleriAnderson TaliscaFenerbahçeSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Talisca yine boş geçmedi! Golünü attı, maçın adamı seçildi - Son Dakika
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