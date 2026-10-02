Gaziantep'te aynı pencereden atlayan kadın öldü, baba ve 5 yaşındaki çocuk yaralandı - Son Dakika
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Gaziantep'te aynı pencereden atlayan kadın öldü, baba ve 5 yaşındaki çocuk yaralandı

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Gaziantep Şahinbey'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadın, 2. kattaki evlerinin penceresinden atladı; ardından kocası ve 5 yaşındaki çocuğu da aşağı atladı. Hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamazken, baba ve çocuğun tedavisi sürüyor; babanın durumu ağır.

Gaziantep'te psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadının ardından kocası ve 5 yaşındaki çocukları da 2. kattaki evlerinin penceresinden aşağı atladı. Hastaneye kaldırılan anne kurtarılamazken, baba ve çocuğun tedavisi devam ediyor.

Olay, Şahinbey ilçesi Abdülhamit Han Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen S.Y. (31), oturdukları 2. kattaki evlerinin penceresinden aşağı atladı. Kadının ardından kocası M.Y. (36) ve çocukları L.C. (5) de pencereden kendilerini aşağı bıraktı. Olayı fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan 3 kişiyi ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan S.Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kadının eşi M.Y. ile oğulları L.C.'nin ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü ve M.Y.'nin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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