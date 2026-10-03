Yaptığı savunma kurtaramadı! İşte Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanma gerekçesi - Son Dakika
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Yaptığı savunma kurtaramadı! İşte Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanma gerekçesi

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Yaptığı savunma kurtaramadı! İşte Ferhat Gündoğdu\'nun tutuklanma gerekçesi
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"Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında tutuklanan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun mahkemedeki savunması ve tutuklanma gerekçesi ortaya çıktı. Gündoğdu, telefonundaki kaydın farkında olmadığını belirterek, "Twitter'a düştükten sonra ben de öğrendim. Suçsuzum, serbest bırakılmamı talep ederim" dedi. Mahkeme ise hakemlerle ilgili bazı kişisel verilerin hukuka aykırı kaydedildiği ve bu verilerin hakem atamalarında kullanıldığı kanaatine vardı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu tarafından yürütülen, kamuoyunda "Hakemler dosyası" olarak bilinen soruşturmada tutuklanan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun hakimlikte yaptığı savunmanın ayrıntıları ortaya çıktı.

Gündoğdu, emniyette verdiği ifadeyi tekrar ederken telefonunda bulunduğu belirtilen kayda ilişkin dikkat çeken bir savunma yaptı. Mahkemenin tutuklama kararında ise hakem atamaları ve kişisel verilerle ilgili değerlendirmeler yer aldı.

"HAKKIMDAKİ SUÇLAMAYI ANLADIM"

Ferhat Gündoğdu, hakimlikteki savunmasında kendisine yöneltilen suçlamayı anladığını belirterek emniyette verdiği ifadeyi tekrar etti.

Gündoğdu şöyle konuştu:

"Ben yüzüme karşı ayrıntılarıyla anlatıldığı haliyle hakkımdaki suçlamayı anladım. Ben kollukta ifade vermiştim. O ifademi aynen tekrar ederim."

"O KAYDIN TELEFONUMDA OLDUĞUNUN FARKINDA BİLE DEĞİLİM"

Gündoğdu, telefonunda bulunduğu belirtilen kayda ilişkin de savunma yaptı. Söz konusu kaydı hatırlamadığını belirten Gündoğdu şu ifadeleri kullandı:

"Ben o kaydın telefonumda olduğunun farkında bile değilim. Bana gösterildiğinde hatırlamadım bu yüzden cevap da veremedim. Böyle bir kaydın kötü niyetle olmadığını düşünüyorum. Twitter'a düştükten sonra ben de öğrendim. Suçsuzum, serbest bırakılmamı talep ederim."

Yaptığı savunma kurtaramadı! İşte Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanma gerekçesi

MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI

Mahkeme, Gündoğdu hakkında "Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verileri Kaydetmek" suçundan tutuklama kararı verdi. Kararda, Gündoğdu'nun soruşturma aşamasında alınan ifadeleri ve hakimlik huzurundaki savunması da değerlendirilerek, tutuklama koruma tedbirine karar verilebilecek ölçüde kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delil ve olguların bulunduğu belirtildi.

Yaptığı savunma kurtaramadı! İşte Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanma gerekçesi

HAKEM ATAMALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİNDE

Mahkeme kararında en dikkat çeken bölümlerden biri hakem atamalarına ilişkin değerlendirme oldu. Dosyada yer alan deliller doğrultusunda, hakem atamalarının yapılmasında kişisel gelişim ve liyakat esasının bir kenara bırakıldığı ve hakemlerle ilgili bazı kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde kaydedildiği kanaatine varıldığı belirtildi.

KAYDEDİLEN VERİLERİN ATAMALARDA KULLANILDIĞI KANAATİ

Mahkeme, hukuka aykırı olarak kaydedildiği değerlendirilen kişisel verilerin hakem atamalarında da kullanıldığı kanaatine vardı. Kararda ayrıca bu uygulama nedeniyle bazı hakemlerin kamu görevi yapmasının önüne geçildiği değerlendirmesine yer verildi. Dosya içerisinde elde edilen delillerde de bu yönde bulgular bulunduğu belirtildi.

KAÇMA VE DELİLLERE MÜDAHALE ŞÜPHESİ DE KARARDA

Mahkeme, tutuklama kararında Gündoğdu hakkında kaçma ve saklanma şüphesini de değerlendirdi. Kararda ayrıca delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme ile tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunulması şüphesi de tutuklama gerekçeleri arasında gösterildi.

ADLİ KONTROL YETERSİZ BULUNDU

Mahkeme; suçun üst sınırı, vasıf ve mahiyeti ile soruşturmanın mevcut aşamasındaki delil durumunu da değerlendirdi. CMK'nın 109/1-2 maddesi uyarınca tutuklama yerine uygulanabilecek adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada yetersiz kalacağı ve beklenen faydanın sağlanamayacağı kanaatine varıldı.

"SUÇSUZUM, SERBEST BIRAKILMAMI TALEP EDERİM"

Ferhat Gündoğdu, hakimlikteki savunmasının sonunda suçlamaları kabul etmeyerek serbest bırakılmasını istedi. Gündoğdu'nun "Suçsuzum, serbest bırakılmamı talep ederim" şeklindeki talebine karşın mahkeme, serbest bırakılma veya adli kontrol uygulanması talebini reddederek CMK'nın 100 ve devamı maddeleri uyarınca tutuklanmasına karar verdi.

Merkez Hakem KuruluFerhat GündoğduGündoğduSporSon Dakika

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