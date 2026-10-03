MasterChef Somer Şef'ten sürpriz hamle! Kapanan mekanını kebapçı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MasterChef Somer Şef'ten sürpriz hamle! Kapanan mekanını kebapçı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MasterChef Somer Şef\'ten sürpriz hamle! Kapanan mekanını kebapçı yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MasterChef Türkiye ile geniş kitlelerce tanınan Somer Sivrioğlu, restoran sektöründe yeni bir adım attı. Daha önce işlettiği mekanın isim hakkına sahip markanın İstanbul'daki faaliyetlerini sonlandırmasıyla restoranı kapanan Somer Şef, aynı noktayı boş bırakmadı. Ünlü şef, bu kez kebap konseptiyle yeni bir işletme açtı.

MasterChef Somer Şef, gastronomi kariyerinde farklı bir sayfa açtı. Daha önce restoran olarak kullandığı mekanı bu kez kebapçıya dönüştüren Sivrioğlu, yeni konseptiyle müşterilerini ağırlamaya başladı.

KAPANAN MEKANINI BOŞ BIRAKMADI

MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, televizyon kariyerinin yanı sıra restoran işletmeciliğiyle de tanınıyor. Sivrioğlu'nun daha önce işlettiği mekan, isim hakkına sahip markanın İstanbul'daki faaliyetlerini sonlandırması nedeniyle kapandı. Böylece Somer Şef'in aynı marka altında faaliyet gösteren işletmesi de hizmet vermeyi bıraktı. Ancak ünlü şef, söz konusu noktadan tamamen vazgeçmedi ve gastronomi alanındaki yatırımlarına yeni bir konseptle devam etme kararı aldı.

BU KEZ KEBAPÇI AÇTI

Somer Sivrioğlu, kapanan işletmesinin bulunduğu yerde bu kez farklı bir mutfak konseptiyle harekete geçti. Ünlü şef, aynı mekanda kebapçı açarak yeni işletmesini hayata geçirdi. Böylece daha önce farklı bir konseptle hizmet veren mekan, Somer Şef'in yeni girişimiyle kebap restoranına dönüştü.

Somer SivrioğluMasterChefİstanbulTürkiyeMagazinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aliyev’den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık
Ne yaptın Barış Alper Yılmaz Herkes onu konuşuyor Ne yaptın Barış Alper Yılmaz! Herkes onu konuşuyor
Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım kampından ayrıldı Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım kampından ayrıldı
Fon vurgunu sonrası Fitch ile SP’nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti Fon vurgunu sonrası Fitch ile S&P'nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti
Türkiye’den ev alan Alman isyan etti: 6 aydır ormana s...yorum Türkiye'den ev alan Alman isyan etti: 6 aydır ormana s...yorum
Ustanın istediği fiyatı duyunca oturup klozeti kendisi monte etti Ustanın istediği fiyatı duyunca oturup klozeti kendisi monte etti
20:50
Fenerbahçe, 10 kişi kaldığı maçta 2 golle kazandı
Fenerbahçe, 10 kişi kaldığı maçta 2 golle kazandı
20:09
Zen Pırlanta sahiplerine “Çirkinler” suç örgütünden tehdit: 5 şüpheli gözaltında
Zen Pırlanta sahiplerine “Çirkinler” suç örgütünden tehdit: 5 şüpheli gözaltında
18:36
Yalova Adliyesi’nde zimmet iddiasıyla müdür dahil 2 personel tutuklandı
Yalova Adliyesi'nde zimmet iddiasıyla müdür dahil 2 personel tutuklandı
18:01
Cenaze namazında Fatih Terim’in zor anları
Cenaze namazında Fatih Terim'in zor anları
17:55
Ferhat Gündoğdu hakem Kerem Ersoy’u böyle tehdit etmiş: Elimde HTS kayıtların var
Ferhat Gündoğdu hakem Kerem Ersoy'u böyle tehdit etmiş: Elimde HTS kayıtların var
17:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin malına el uzatanların yanlarına kar kalmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin malına el uzatanların yanlarına kar kalmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 21:28:19. #.0.3#
SON DAKİKA: MasterChef Somer Şef'ten sürpriz hamle! Kapanan mekanını kebapçı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei