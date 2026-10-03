MasterChef Somer Şef\'ten sürpriz hamle! Kapanan mekanını kebapçı yaptı

MasterChef Somer Şef'ten sürpriz hamle! Kapanan mekanını kebapçı yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MasterChef Türkiye ile geniş kitlelerce tanınan Somer Sivrioğlu, restoran sektöründe yeni bir adım attı. Daha önce işlettiği mekanın isim hakkına sahip markanın İstanbul'daki faaliyetlerini sonlandırmasıyla restoranı kapanan Somer Şef, aynı noktayı boş bırakmadı. Ünlü şef, bu kez kebap konseptiyle yeni bir işletme açtı.
MasterChef Somer Şef, gastronomi kariyerinde farklı bir sayfa açtı. Daha önce restoran olarak kullandığı mekanı bu kez kebapçıya dönüştüren Sivrioğlu, yeni konseptiyle müşterilerini ağırlamaya başladı.
KAPANAN MEKANINI BOŞ BIRAKMADI
MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, televizyon kariyerinin yanı sıra restoran işletmeciliğiyle de tanınıyor. Sivrioğlu'nun daha önce işlettiği mekan, isim hakkına sahip markanın İstanbul'daki faaliyetlerini sonlandırması nedeniyle kapandı. Böylece Somer Şef'in aynı marka altında faaliyet gösteren işletmesi de hizmet vermeyi bıraktı. Ancak ünlü şef, söz konusu noktadan tamamen vazgeçmedi ve gastronomi alanındaki yatırımlarına yeni bir konseptle devam etme kararı aldı.
BU KEZ KEBAPÇI AÇTI
Somer Sivrioğlu, kapanan işletmesinin bulunduğu yerde bu kez farklı bir mutfak konseptiyle harekete geçti. Ünlü şef, aynı mekanda kebapçı açarak yeni işletmesini hayata geçirdi. Böylece daha önce farklı bir konseptle hizmet veren mekan, Somer Şef'in yeni girişimiyle kebap restoranına dönüştü.
Siz olsanız mekanı kebapçı yapar mıydınız?
Sizin düşünceleriniz neler ?