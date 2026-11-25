Metin Yalcin:

Kendi kendilerine çalıp oynarlar ..

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alperenlive: Rüşvetten sorumlu olanlar, otel odalarına atılacak genç kızlardan sorumlu olanlar, yerli ve milli türk şirketlerini boykottan sorumlu olanlar, belediye paralarını yurtdışına kaçırmaktan sorumlu olanlar vs görev dağılımı yapılmış fırsat bulurlarsa Türkiye'yi yönetecek projelerde hazırlayacaklar.. 13 11

Benim Kkk: Siyasal islam catir catir catirdiyor yikilmasi an meselesi ve kacinilmaz cehaletin kuleleri ywrle bir olmaya mahkumdur 6 6

Kıvanç Ertürk: dayı sen aynaya bak iyisi mi 2 4

Mustafa Sagdic: Kıvanç Ertürk bu kadar kibir yakışmıyor adam yarım yapmış Sen de yorumuna karşılık yorum yap insanları aşağılayarak değil de siyasi olarak yorum yap gerçi hepiniz aynısınız kime ne anlatıyoruz. 4 1

[email protected]: inanırsan eğer atalarının sözlerine demişlerki kişi kendinden bilir herkesi metin dayııı 0 2

[email protected]: alpereeeeen sen güzel yorum yapıyorsun Fatma betülün suçu ne bunun için de bir yorum alalım senden birde o bahsettiğin dalaverden sorumlu kişilerin nasıl 19 günde işini rahat rahat görsün diye tahliye konusuna değin bakalım sendeki genişliği görelim 0 1