Singapur'da bir restoranda 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 70 yaşındaki adam, olaya tanık olan bir müşterinin ihbarıyla yakalandı. Mahkemede suçunu kabul eden adam, 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AİLECE YEMEĞE ÇIKTILAR

Olay Downtown East bölgesinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yemek yemeye çıkan adam, 11 yaşındaki kız çocuğu ve küçük erkek kardeşiyle bir restorana gitti. Ailenin diğer üyeleri ise başka bir restoranda yemek yemeyi tercih etti.

ÇOCUĞUN İTİRAZLARINA RAĞMEN DURMADI

Yemek siparişlerinin gelmesini bekleyen adam, kendisine "dede" diye hitap eden kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Çocuğun itirazlarına rağmen davranışlarını sürdüren adam, yemeklerin gelmesi üzerine durdu. Korkuya kapılan çocuk, annesini arayarak restorandan ayrıldı.

BAŞKA BİR MÜŞTERİ POLİSE İHBAR ETTİ

Restoranda başka bir masada oturan kadın müşteri, yaşananlara tanık oldu. Olayı kayda alan kadın, polise ihbarda bulundu. Bölgeye gelen polis ekipleri, annesinin bulunduğu restorana gitmeye çalışan çocukla karşılaştı.

YAŞADIĞI TRAVMAYI ATLATAMADI

Savcılar, olayın ardından kız çocuğunun erkeklere karşı korku geliştirdiğini ve insanlara güvenmekte zorlandığını belirtti. Çocuğun evde bile annesinin yanından ayrılmasını istemediği ve yaşadığı olayın etkisinden kurtulamadığı aktarıldı.

YAŞI NEDENİYLE CEZASI ARTIRILDI

Mahkemede suçunu kabul eden adam, 7 yıl 9 ay hapis ve 8 sopa cezasına çarptırıldı. Singapur yasaları gereği 50 yaşın üzerindeki erkeklere sopa cezası uygulanamadığından adamın hapis cezasına 16 hafta daha eklendi. Mağdur çocuğun kimliğinin korunması amacıyla hükümlünün ismi açıklanmadı.