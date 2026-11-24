Tekirdağ Çerkezköy'de iddiaya göre gelinini bıçakla öldüren kayınpeder tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar Mahallesi'nde iddiaya göre aile içi tartışmada kayınpeder, gelinini defalarca bıçakladı. 4 çocuk annesi gelin hastanede hayatını kaybederken jandarmaya teslim olan kayınpeder çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde gelinini bıçaklayarak öldüren kayınpeder çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İddiaya göre, Kızılpınar Mahallesi'nde, aile içinde çıkan tartışmada kayınpeder Mehmet Ç., gelini Nihal Ç.'yi defalarca bıçakladı. Nihal Ç. ağır yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 4 çocuk annesi kadın, ambulansla kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelerine hayatını kaybetti.
Jandarmaya teslim oldu
Cinayetin ardından şüpheli Mehmet Ç.'nin jandarma karakoluna giderek teslim olduğu öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ç., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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