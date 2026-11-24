UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray ile İngiliz ekibi Aston Villa karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray, 1-0 kazandı.

UĞURCAN TOPU KONTROL ETTİ

23. dakikada Jackson, sağ kanattan Manzambi'ye pasını gönderdi. Manzambi, Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı ancak kalecimiz topu kontrol etti.

İLK YARIDA GOL YOK

Mücadelenin ilk 45 dakikası, orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Konuk ekibin biraz daha fazla topa sahip olduğu ilk yarıda net gol pozisyonu yaşanmadı.

SUZUKI VURUŞ ŞANSI TANIMADI

55. dakikada Torreira, ceza sahasına doğru ortasını gönderdi. Eren Elmalı yükseldi ancak Aston Villa kalecisi Suzuki çıkarak topu kontrol etti.

GALATASARAY'I ÖNE GEÇİREN GOL

77. dakikada Gabriel Sara'nın kullandığı köşe vuruşunun devamında gol geldi. Sara, kornerden ortasını açtı. Deniz Gül, önünde bulduğu topa kafa vuruşunu yaptı savunmaya da çarpan top ağlarla buluştu.

3 PUAN GALATASARAY'IN

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Galatasaray kazandı. Bu sonuçla birlikte Okan Buruk'un öğrencileri, puanını 9'a yükselterek iddiasını güçlendirdi. Aston Villa ise 9 puanda kaldı. Devler Ligi'nde bir sonraki maç haftasında Galatasaray, AEK deplasmanına gidecek. Aston Villa, sahasında PSG'yi ağırlayacak.