UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında İngiltere Premier Lig temsilcisi Aston Villa'yı ağırlayan Galatasaray, zorlu mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılarak hanesine altın değerinde 3 puan yazdırdı. Sarı-kırmızılılara zaferi getiren golü, 77. dakikada sahneye çıkan milli futbolcu Deniz Gül kaydetti.

TEKMEYE KAFA ATARAK GOLÜNÜ ATTI

Karşılaşmanın büyük bölümünde dengeli ve yüksek tempolu bir oyun sergilenirken, kilidi açan hamle duran toptan geldi. 77. dakikada kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Gabriel Sara, ceza sahası içine etkili bir orta gönderdi. Kale önünde seken ve önünde kalan topa hareketlenen Deniz Gül, rakip savunmacının kendisine doğru gelen tehlikeli tekmesine rağmen cesurca kafasını uzattı. Milli oyuncunun yaptığı kafa vuruşunda savunmaya da çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve RAMS Park tribünleri büyük bir sevinç yaşadı.

CESUR VURUŞ BÜYÜK ALKIŞ ALDI

Deniz Gül'ün gol anında darbe alma pahasına topa kafa vuruşu yapması ve gösterdiği yüksek mücadele azmi, karşılaşmanın en çok konuşulan anlarından biri oldu.