Antalya'da kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıtan kişiler, 66 yaşındaki bir kadını 2 milyon TL dolandırdı; olayla ilgili 5 şüpheli yakalandı. Alanya ve Manavgat'ta eş zamanlı düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Alanya ilçesinde yaşayan S.B (66) adlı kadın, telefonla arayan kişilerce polis, savcı ve asker oldukları söylenerek kandırıldı. Adının terör örgütüne karıştığını belirterek kadını korkutan şüpheliler, ondan kendileri dışında hiç kimseyle iletişim kurmamasını istedi. Şüpheliler, evindeki bilezik, altın, yüzük ve küpeler ile bankadaki nakit parasını teslim etmesini talep etti. Telefon görüşmesinde söylenenlere inanan yaşlı kadın, ziynet eşyalarını ve nakit parasını Saray Mahallesi'ndeki bir otobüs durağında bir kişiye verdi. Dolandırıldığını bir süre sonra fark eden kadın, polis merkezine başvurdu.

5 şüpheli yakalandı

Olayın ardından Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Alanya ve Manavgat'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda H.U. (30), M.K.A. (20), Ö.K. (28), O.Ö. (29) ve D.K. (38) adreslerinde yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, sabah saatlerinde Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan, 2 milyon TL dolandırılan S.B.'ye parasının 190 bin TL'sinin teslim edildiği öğrenildi.