Son Dakika Alanya Haberleri

- 16:39 Alanya'da bakım yaptığı teknede elektrik akımına kapılan kişi öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde bakım yaptığı teknede elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
- 16:39 Alanya'da serada 43 kök kenevir ele geçirildi
Antalya'nın Alanya ilçesinde serada yetiştirilen keneviri jandarma yakaladı.
- 16:36 Alanya'da elektrik çarpınca denize düşen adam hayatını kaybetti
ANTALYA (İHA) – Antalya'nın Alanya ilçesinde bir teknenin bakımını yaptığı sırada elektrik akımına kapılan şahıs denize düştü.
- 15:57 Erencan Yardımcı, 1 yıl daha Alanyaspor'da
- Erencan Yardımcı, 1 yıl daha Alanyaspor'da Alanyaspor, geçtiğimiz yıl takımda kiralık olarak forma giyen Erencan Yardımcı ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
- 15:15 Erencan Yardımcı, 1 yıl daha Alanyaspor'da
Alanyaspor, geçtiğimiz yıl takımda kiralık olarak forma giyen Erencan Yardımcı ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
- 13:37 Manavgat'ta 8 suçtan aranan şüpheli, başkasına ait kimlikle yakaladı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde başkasına ait kimlik kullanan ve 8 ayrı suçtan aranan şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.
- 01:15 Ukraynalı kadın eşinden kalan mirası icraya vereni öğrenince şaşkına döndü
Antalya'da eşinden kalan mirasın el değiştirdiğini öğrenen Ukraynalı kadın, hayatının şokunu yaşadı.
- Dün Dün 13:26 Ukraynalı kadın eşinden kalan mirası icraya vereni öğrenince şaşkına döndü
- Ukraynalı kadın eşinden kalan mirası icraya vereni öğrenince şaşkına döndü -"Kocam kimseye borçlanmayacak kadar zengindi" Ukraynalı çift getir-götür işlerini yapan kişiye 2,5 milyon dolar borçlu çıktı -Ukraynalı kadının Avukatı, "Bu imzanın gerçek olduğuna dair de şüphelenerek suç...
- Dün Dün 12:34 Ukraynalı kadın eşinden kalan mirası icraya vereni öğrenince şaşkına döndü
Antalya'da eşinden kalan mirasın el değiştirdiğini öğrenen Ukraynalı kadın, hayatının şokunu yaşadı.
- Dün Dün 10:58 Spor Toto Süper Lig'de 11 ilden 19 takım, 19 statta mücadele edecek
Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunda 11 ilden 19 takım, 19 stadyumda mücadele edecek.
- Dün Dün 10:32 Antalya'da kayıp İngiliz turist, su kanalında bulundu
ANTALYA'nın Manavgat ilçesine tatile gelen ve Side Antik Kenti'ni gezdiği sırada kaybolan İngiliz Ron Plunkett (83), ekiplerin çalışmaları sonucu su kanalında bulundu.
- 01.08.2022 01 Ağu 17:16 Alanya'da çamaşır suyu içen çocuk hastaneye kaldırıldı
Alanya ilçesinde, su zannederek çamaşır suyu içtiği belirtilen çocuk, hastanede tedavi altına alındı.
- 01.08.2022 01 Ağu 16:37 GÜNNERCİK'TE YAYLA ŞENLİĞİ YAPILDI
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen 3'üncü Toroslar Yayla Şenliği'nin ilk gününde sanatçı Sümer Ezgü, ikinci gününde Kubat konser verdi.
- 01.08.2022 01 Ağu 15:41 Antalya'da kayıp İngiliz turist aranıyor
ANTALYA'nın Manavgat ilçesine tatile gelen İngiliz turist Ron Plunkett (83), Side Antik Kenti'ni gezdiği sırada kayboldu.
- 01.08.2022 01 Ağu 12:40 Alkollü ve ehliyetsiz sürücülerin kazasında yolcu Gamze, öldü
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 2 motosiklet çarpıştı, aynı araçtaki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
- 01.08.2022 01 Ağu 12:24 Alanya Bayırkozağacı Yolu Asfalta Hazırlanıyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’nın kuzeyinde bulunan Bayırkozağacı Mahalle yolunu asfaltlıyor.
- 01.08.2022 01 Ağu 10:46 19 Mayıs'ta plaj futbolu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Plaj Futbolu Karadeniz Etabı, Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yapıldı.
- 01.08.2022 01 Ağu 09:53 25 çocuk görüşme merkezi daha hizmete girdi
Adalet Bakanlığınca, 13 il ve 12 ilçede daha velayet altındaki çocukların teslimi ile çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin yapılacağı çocuk görüşme merkezleri faaliyete başlatıldı.
- 31.07.2022 31 Tem 17:08 Alanya'da yunuslar turistlere gösteri yaptı
Antalya'nın Alanya ilçesinde denizdeki 2 yunusun gösterisi, tur teknelerindeki turistlerin ilgisini çekti.
- 31.07.2022 31 Tem 13:01 Alanya'da motosiklet hırsızlığı zanlısı tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
- 31.07.2022 31 Tem 12:55 Motosiklet çalan iki kişiden biri tutuklandı
Antalya'da iki motosiklet çalan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- 31.07.2022 31 Tem 11:34 MEHTER GELENEĞİNİN 'KADIN' NEFERLERİ
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde belediyede görevli temizlik işçisi, zabıta, şoför, büro personelinden oluşan mehter takımındaki kadın sancaktar ve davulzen, geleneğin gelecek nesle aktarılmasına katkı sağlıyor.
- 31.07.2022 31 Tem 00:01 Manavgat'ta "Yüzyılın Yangını Açık Hava Müzesi" sergisi açıldı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, "Yüzyılın Yangını Açık Hava Müzesi" adlı serginin açılışı yapıldı.
- 30.07.2022 30 Tem 22:31 Alanyaspor antrenman maçı yaptı
Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını akşam yaptığı antrenman maçıyla sürdürdü.
- 30.07.2022 30 Tem 20:57 Muharrem İnce'den millet ittifakına adaylık şartı
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Millet İttifakı'ndan aday olması halinde şartlarını sıraladı.
- 30.07.2022 30 Tem 20:54 Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Alanya'da esnaf ziyaretinde bulundu
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Antalya'nın Alanya ilçesinde esnafı ziyaret etti.
- 30.07.2022 30 Tem 17:28 Gidon kilidini kırdığı motosikleti itekleyerek çaldı
Antalya'da bir kişinin park halindeki motoru sürükleyerek çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
- 30.07.2022 30 Tem 16:41 Motosikletliler çarpıştı, arkadan gelen otomobil yaralılara çarptı: 1 ölü, 1'i bebek 3 yaralı
Motosikletliler çarpıştı, arkadan gelen otomobil yaralılara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı Olay yerinden kaçan ve alkollü olan otomobil sürücüsü geri dönüp teslim oldu Kazaya karışan ve ehliyeti bulunmayan diğer motosiklet sürücü de kaza sonrası kaçtığı evinde gözaltına alındı Kaza sonrası...
- 30.07.2022 30 Tem 16:24 Alanya'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasınca görüntülendi.
- 30.07.2022 30 Tem 15:42 Motosikletler çarpıştı, yoldan geçen motosiklet ehliyetli otomobil sürücüsü yere savrulan yaralılara çarptı: 1 ölü
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından, arkadan gelen otomobil motosiklete ve yaralılara çarptı.
- 30.07.2022 30 Tem 14:26 'Sağır ve dilsiz' notu ile dilenirken zabıtayı görünce dili çözüldü
'Sağır ve dilsiz' notu ile dilenirken zabıtayı görünce dili çözüldü Üzerinden bin 424 TL çıkan dilenciye cezai işlem uygulandıANTALYA Antalya'nın Alanya ilçesinde boynuna "sağır ve dilsiz" yazılı not asarak dilenen şahıs, zabıta ekiplerine yakalanınca konuşmaya başladı.
- 30.07.2022 30 Tem 12:56 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Açık Alan Hokey Şampiyonası C3
21 Yaş Altı Kadın Milli Hokey Takımı, Avrupa Şampiyonası C3'teki final maçında Litvanya'yı 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
- 30.07.2022 30 Tem 11:04 Alanya'daki Syedra Antik Kenti 24 saat kameralarla takip ediliyor
Antalya'nın Alanya ilçesinde kazı çalışmalarının sürdüğü Antik Syedra Kenti, ortaya çıkarılan varlıklarının korunması için kurulan kamera sistemleriyle takip ediliyor.
- 30.07.2022 30 Tem 10:52 Antalya'nın yüksek lisanslı taksicisi Kübra kıskandırıyor
Antalya'da siyaset bilimi, kamu yönetimi bölümü ve yüksek lisans mezunu taksici Kübra Kaya (27), 'Bu senin için çok tehlikeli, ne yapabilirsin, birisi sana bıçak çekse kendini koruyamazsın' sözlerine inat, Antalya'ya gelen turistleri konaklayacakları otellere ulaştırıyor.
- 29.07.2022 29 Tem 23:28 Antalya'da kendilerini "istihbaratçı" olarak tanıtan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmaya kendilerini istihbarat görevlisi olarak tanıttıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
- 29.07.2022 29 Tem 23:20 Sahte MİT'çilerin 4'ü tutuklandı
Antalya'da kendilerini MİT mensubu olarak tanıtarak jandarma karakoluna gidip Interpol tarafından aranan şahsın evinde arama yapılmasını talep eden sahte MİT'çilerden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- 29.07.2022 29 Tem 17:26 Alanya'da "sağır ve dilsiz" yazısı ile dilenen kişi, yakalanınca konuşmaya başladı
Antalya'nın Alanya ilçesinde sokakta boynuna astığı "sağır ve dilsiz" yazısıyla dilencilik yapan kişi, Zabıta Müdürlüğüne götürüldüğünde konuşmaya başladı.
- 29.07.2022 29 Tem 16:28 'Sağır ve dilsiz' notu ile dilenirken zabıtayı görünce dili çözüldü
'Sağır ve dilsiz' notu ile dilenirken zabıtayı görünce dili çözüldü Üzerinden bin 424 TL çıkan dilenciye cezai işlem uygulandıANTALYA Antalya'nın Alanya ilçesinde boynuna "sağır ve dilsiz" yazılı not asarak dilenen şahıs, zabıta ekiplerine yakalanınca konuşmaya başladı.
- 29.07.2022 29 Tem 16:03 Antalya'da boynuna "sağır ve dilsiz" yazarak dilencilik yapan sahtekarın foyası çıktı! Zabıtayı görünce konuşmaya başladı...
Antalya'nın Alanya ilçesinde boynuna "sağır ve dilsiz" yazarak dilenen bir şahıs, zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Konuşamadığını iddia eden sahtekarın zabıta ekipleriyle konuşması dikkat çekerken Kabahatler Kanunu kapsamında 277 TL cezai işlem uygulandı.
- 29.07.2022 29 Tem 14:35 Hırsızlık suçundan 24 yılla aranan firari yakalandı
Antalya'da 6 dosyadan 24 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü yakalandı.
- 29.07.2022 29 Tem 14:34 5 sahte MİT'çi tekrar adliyeye sevk edildi
Antalya'da kendilerini MİT mensubu olarak tanıtarak jandarma karakoluna giden ve İnterpol tarafından aranan şahsın evinde arama yapılmasını talep eden sahte MİT'çiler tekrar adliyeye sevk edildi.
- 29.07.2022 29 Tem 14:29 Alanya'da firari hükümlü yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
- 29.07.2022 29 Tem 11:42 Çocuk görüşme merkezleri 13 il ve 12 ilçede daha hizmete giriyor
Adalet Bakanlığınca, 13 il ve 12 ilçede daha velayet altındaki çocukların teslimi ile çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin yapılacağı çocuk görüşme merkezlerinin 1 Ağustos'ta hizmete alınmasıyla, Türkiye genelindeki merkez sayısı 50'ye yükselecek.
- 29.07.2022 29 Tem 09:59 Traktör şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde traktörün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
- 28.07.2022 28 Tem 20:24 Manavgat'ta servis midibüsü ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, kırmızı ışık ihlali nedeniyle servis midibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
- 28.07.2022 28 Tem 19:52 Arı: "Evlerin Yarı Parasını TOKİ Aracılığıyla Devlet Ödeyecek Ancak Vatandaşımız Kaç Para Ödeyeceğini Bilmiyor. Açık Sözleşmelere İmza Attırıldılar"
CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, geçen yıl Antalya’da çıkan yangın sonrası yapımına başlanan evlerin bir yıl geçmesine rağmen hala teslim edilemediğine dikkat çekti. Arı, “Bu evler bittiğinde, evlerin yarı parasını TOKİ aracılığıyla devlet ödeyecek ancak vatandaşımız kaç para ödeyeceğini bilmiyor. Açık sözleşmelere imza attırıldılar. Açık sözleşme üzerinden de bu evler bittiğinde kendilerine bir fatura çıkarılacak. Bu faturayı da vatandaşlarımız nasıl ödeyecek belirsiz” dedi.
- 28.07.2022 28 Tem 19:30 5 sahte MİT'çinin gözaltı süresi uzatıldı
5 sahte MİT'çinin gözaltı süresi uzatıldı Antalya'da kendilerini MİT mensubu olarak tanıtarak jandarma karakoluna giden ve İnterpol tarafından aranan şahsın evinde arama yapılmasını talep eden sahte MİT'çiler için savcılık gözaltı süresini 1 gün daha uzattı.
- 28.07.2022 28 Tem 19:07 Manavgat'ta kamyonet ile servis otobüsü çarpıştı: 5 yaralı
Manavgat'ta kamyonet ile servis otobüsü çarpıştı: 5 yaralı400 karayolu Aşağıışıklar kavşağında kamyonet ile servis otobüsünün çarpışması sonucu yaşanan kazada 5 kişi yaralandı.
- 28.07.2022 28 Tem 17:49 Manavgat yangınının üzerinden bir yıl geçti
Antalya'da yaklaşık 60 bin hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangınının üzerinden geçen bir yılda, bir yandan ağaçlandırma diğer yandan da evi yanan vatandaşlar için konut inşa çalışmaları yapıldı.
- 28.07.2022 28 Tem 17:17 Antalya'da kendilerini "istihbaratçı" olarak tanıtan 5 kişi yakalandı
Alanya ilçesinde jandarmaya kendilerini istihbarat görevlisi olarak tanıtan 5 kişi gözaltına alındı.
- 28.07.2022 28 Tem 16:38 Antalya'da orman yangınlarına dikkat çekmek için sergi açıldı
Antalya'da orman yangınlarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için "28 Temmuz 2021 Büyük Antalya Yangını" sergisi açıldı.
- 28.07.2022 28 Tem 16:08 Alanya'da dron destekli trafik denetimi
Alanya ilçesinde polis ekiplerince drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
- 28.07.2022 28 Tem 14:41 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Açık Alan Hokey Şampiyonası C3
21 Yaş Altı Kadın Milli Hokey Takımı, Avrupa Şampiyonası C3'teki ikinci maçında İsviçre'yi 6-4 yenerek finale çıktı.
- 28.07.2022 28 Tem 13:30 Orman yangını günlerce sürmüş, 7 kişi can vermişti... Manavgat 4-5 yıl içinde yeşil görünümüne kavuşacak
Orman yangını günlerce sürmüş, 7 kişi can vermişti.
- 28.07.2022 28 Tem 13:14 Yılan sokan komşusunu hastaneye götürürken kırmızı ışıkta geçen sürücüye çarpan kadın sürücü oturup ağladı
Antalya'da 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada araç sürücülerinden birisi yaralandı. Kırmızı ışık ihlali yapan aracın sürücüsü, yılan sokan komşusunu hastaneye götürdüğünü, kendi aracının ambulans görevi gördüğünü belirtti. Kazaya neden olan kadın sürücüyse gözyaşlarını tutamayarak, "Ben yeşil ışıkta geçtim" ifadelerini kullandı.
- 28.07.2022 28 Tem 12:27 Jandarma karakoluna giderek MİT'çi olduğunu söyleyen 5 kişi gözaltına alındı
Antalya'da jandarma karakoluna giderek Cumhurbaşkanlığınca özel görevlendirilmiş MİT mensubu olduklarını söyleyen 5 kişi sahte arama kararıyla İnterpol tarafından aranan bir kişinin evinde arama ve gözaltı yapılması talebinde bulundu.
- 28.07.2022 28 Tem 11:09 Manavgat yangınının üzerinden bir yıl geçti
Antalya'da yaklaşık 60 bin hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangınının üzerinden geçen bir yılda, bir yandan ağaçlandırma diğer yandan da evi yanan vatandaşlar için konut inşa çalışmaları yapıldı.
- 28.07.2022 28 Tem 11:08 2022 TFF Plaj Futbolu Karadeniz Etabı 19 Mayıs ilçesinde yapılacak
"4. 2022 TFF Plaj Futbolu Karadeniz Etabı" 29-31 Temmuz tarihleri arasında Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde gerçekleştirilecek.
- 28.07.2022 28 Tem 08:15 Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
- 27.07.2022 27 Tem 21:41 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Açık Alan Hokey Şampiyonası C3
21 Yaş Altı Kadın Milli Hokey Takımı, Avrupa Şampiyonası C3'teki ilk maçında Litvanya'yı 4-1 yendi.
- 27.07.2022 27 Tem 15:24 Manavgat 4-5 yıl içinde yeşil görünümüne kavuşacak
Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçen yıl 28 Temmuz'da çıkan ve 10 gün süren orman yangınında yanan 59 bin 865 bin hektarlık alanın yüzde 90'ı ağaçlandırıldı.
- 27.07.2022 27 Tem 13:50 Alanya'da Kızlarpınarı Caddesi için geri sayım başladı
Alanya'da Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in Nisan ayında startını verdiği Alanya'nın üçüncü prestij caddesi Kızlarpınarı Caddesi'nde sona yaklaşıldı.
- 27.07.2022 27 Tem 12:10 Rumen pop star Minelli'nin dünya turnesinden önceki durağı Alanya oldu
Ünlü Rumen şarkıcı Minelli, Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde konser verdi.
- 27.07.2022 27 Tem 11:13 Dolandırıcılıkta zirve! Gurbetçi aile, evinde izinsiz oturan kadını çıkartamayınca otelde konaklamak zorunda kaldı
Akılalmaz bir haneye tecavüz vakası ortaya çıktı. Danimarka'da yaşayan Türk ailesi Alanya'da aldıkları daireye geldiklerinde tanımadıkları bir kadının evlerinde yaşadığını görünce dumura uğradı. Hiçbir para aktarımı veya sözleşme olmamasına rağmen tapulu dairelerine yerleşen şüpheli kadını çıkartamadıkları için otelde konakladıklarını belirten mağdur ev sahibi, "Hayallerle aldığımız evimizde oturamıyoruz, uzaktan bakıyoruz" ifadelerini kullandı.
- 26.07.2022 26 Tem 23:15 Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
- 26.07.2022 26 Tem 13:26 Güzelbağ Spor Alanı dostluk maçıyla açıldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın destekleriyle Güzelbağ Mahallesine kazandırılan Güzelbağ Spor Tesisi, düzenlenen dostluk maçı ile vatandaşların hizmetine açıldı.
- 26.07.2022 26 Tem 12:44 Bayramda havalar serin geçti, Antalya, Burdur ve Isparta'da tüketim geriledi
AEDAŞ'ın verilerine göre arife ve Kurban Bayramı'nın kutlandığı 8-12 Temmuz tarihleri arasında Antalya, Burdur ve Isparta'da elektrik tüketimi yüzde 5,6 geriledi.
- 26.07.2022 26 Tem 01:15 Fatih Karagümrük, İstanbul'a döndü
Karagümrük, Topuk Yaylası'nda gerçekleştirdiği kamp programını tamamlayarak İstanbul'a döndü.
- 25.07.2022 25 Tem 22:33 Genç hokeyciler, Avrupa Şampiyonası C3'ün hazırlıklarını sürdürüyor
21 Yaş Altı Kadın Hokey Mili Takımı, 27-30 Temmuz'da Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası C3'ün hazırlıklarına devam ediyor.
- 25.07.2022 25 Tem 16:02 Uzungöl'de turizm değerlendirme toplantısı yapıldı
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon'un, turizm açısından Kovid-19 salgınından sonra en önemli tarihi günlerini yaşadığını belirtti.
- 25.07.2022 25 Tem 15:51 VALİ USTAOĞLU OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILAN ARAP DÜŞMANLIĞINI ŞİDDETLE KINIYORUZ EK
TRABZON Valisi İsmail Ustaoğlu, turizm değerlendirme toplantısına katıldığı Uzungöl'de, 'İlimiz açısından oluşturulmaya çalışılan Arap düşmanlığını şiddetle kınıyoruz.
- 25.07.2022 25 Tem 15:49 Mahmutlar Kültür Merkezi'nde çalışmalar gece gündüz sürüyor
Antalya'nın Alanya ilçesinde yapımı devam eden Mahmutlar Kültür Merkezi'nde sıcak hava nedeniyle bohçalama izolasyon çalışmaları gece saatlerinde yapılıyor.
- 25.07.2022 25 Tem 14:44 Sosyal medya paylaşımlarına tepki gösteren Trabzon Valisi'nden Arap turistler hakkında açıklama: Misafirlerimiz baş tacı
Çok fazla turistin ilgisini çeken noktalarından olan Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de Arap turistler üzerinden yapılan olumsuz sosyal medya paylaşımlarına Vali İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu tepki gösterdi. Oluşturulan algının Arap düşmanlığına dönüştürülmeye çalışıldığını söyleyen Vali Ustaoğlu, "Bu topraklar hoşgörünün hakim olduğu topraklar. Misafirlerimiz baş tacımız. Özellikle körfez ülkelerinden gelen turistler baş tacımız" ifadelerini kullandı.
- 25.07.2022 25 Tem 14:37 Arap turist algısına Trabzon Valisi ve Belediye Başkanı sert çıktı: "Alanya'yı Almanlar doldurdu" demiyoruz
Son aylarda turizmde tarihi günler yaşayan Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl üzerinden Arap turistlere karşı oluşturulmaya çalışılan olumsuz sosyal medya paylaşımlarına Vali İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu tepki gösterdi. Vali İsmail Ustaoğlu, Körfez'den 160 bini aşkın turist geldiğini vurgulayarak," Alanya'da, Muğla'da da yoğun turist var. Almanlar, İngilizler, başka milletlerden turistler var diye 'Alanya'yı Almanlar doldurdu' demiyoruz" dedi.
- 25.07.2022 25 Tem 14:36 Fatih Karagümrük, İstanbul'a döndü
Karagümrük, Topuk Yaylası'nda gerçekleştirdiği kamp programını tamamlayarak İstanbul'a döndü.
- 25.07.2022 25 Tem 13:42 Alanya'da yabancı uyruklu kadın evinde ölü bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesinde, Danimarka uyruklu 66 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.
- 25.07.2022 25 Tem 12:51 Hokeyde Muğla karması şampiyon
Anadolu Yıldızlar Ligi Hokey Türkiye Şampiyonası'nda Muğla'nın kız takımı il karması şampiyon oldu.
- 25.07.2022 25 Tem 12:45 Alanya'da 164 metrekarelik Herakles mozaiği bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesindeki Syedra Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında, mitolojik kahraman Herakles'in (Herkül) 12 görevinin betimlendiği yaklaşık 164 metrekare taban mozaiğinin bulunduğu bildirildi.
- 25.07.2022 25 Tem 11:32 Muğla Kız Hokey Takımı Türkiye şampiyonu oldu
Anadolu Yıldızlar Ligi Hokey Türkiye Şampiyonu Muğla Kız Hokey Takımı oldu.
- 25.07.2022 25 Tem 01:15 Hiçbir şey bulamayınca uzatma kablosu çaldı, kameralara yakalandı
Antalya'da girdiği apartmanın girişinde çalacak bir şey bulamayınca uzatma kablosunu alan hırsız önce güvenlik kameralarına sonra polise yakalandı.
- 24.07.2022 24 Tem 23:28 Babalarının cenazesine giden ailenin evinde yangın çıktı
Antalya'da babalarının cenazesi için evlerinden ayrılan ailenin yaşadığı dairede yangın çıktı.
- 24.07.2022 24 Tem 23:19 Antalya'da evde çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.
- 24.07.2022 24 Tem 20:49 Çalıştığı şantiyede ölü bulundu
Antalya'da inşaat şantiyesinde gece bekçiliği yapan 60 yaşındaki adam yatağında ölü bulundu.
- 24.07.2022 24 Tem 18:13 Hiçbir şey bulamayınca uzatma kablosu çaldı, kameralara yakalandı
Antalya'da girdiği apartmanın girişinde çalacak bir şey bulamayınca uzatma kablosunu alan hırsız önce güvenlik kameralarına sonra polise yakalandı.
- 24.07.2022 24 Tem 17:29 Alanya'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi tutuklandı.