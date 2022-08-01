Son Dakika Alanya Haberleri

16:36 Alanya'da elektrik çarpınca denize düşen adam hayatını kaybetti ANTALYA (İHA) – Antalya'nın Alanya ilçesinde bir teknenin bakımını yaptığı sırada elektrik akımına kapılan şahıs denize düştü.

15:57 Erencan Yardımcı, 1 yıl daha Alanyaspor'da - Erencan Yardımcı, 1 yıl daha Alanyaspor'da Alanyaspor, geçtiğimiz yıl takımda kiralık olarak forma giyen Erencan Yardımcı ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

15:15 Erencan Yardımcı, 1 yıl daha Alanyaspor'da Alanyaspor, geçtiğimiz yıl takımda kiralık olarak forma giyen Erencan Yardımcı ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

13:37 Manavgat'ta 8 suçtan aranan şüpheli, başkasına ait kimlikle yakaladı Antalya'nın Manavgat ilçesinde başkasına ait kimlik kullanan ve 8 ayrı suçtan aranan şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

13:26 Ukraynalı kadın eşinden kalan mirası icraya vereni öğrenince şaşkına döndü - Ukraynalı kadın eşinden kalan mirası icraya vereni öğrenince şaşkına döndü -"Kocam kimseye borçlanmayacak kadar zengindi" Ukraynalı çift getir-götür işlerini yapan kişiye 2,5 milyon dolar borçlu çıktı -Ukraynalı kadının Avukatı, "Bu imzanın gerçek olduğuna dair de şüphelenerek suç...

10:32 Antalya'da kayıp İngiliz turist, su kanalında bulundu ANTALYA'nın Manavgat ilçesine tatile gelen ve Side Antik Kenti'ni gezdiği sırada kaybolan İngiliz Ron Plunkett (83), ekiplerin çalışmaları sonucu su kanalında bulundu.

17:16 Alanya'da çamaşır suyu içen çocuk hastaneye kaldırıldı Alanya ilçesinde, su zannederek çamaşır suyu içtiği belirtilen çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

16:37 GÜNNERCİK'TE YAYLA ŞENLİĞİ YAPILDI Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen 3'üncü Toroslar Yayla Şenliği'nin ilk gününde sanatçı Sümer Ezgü, ikinci gününde Kubat konser verdi.

15:41 Antalya'da kayıp İngiliz turist aranıyor ANTALYA'nın Manavgat ilçesine tatile gelen İngiliz turist Ron Plunkett (83), Side Antik Kenti'ni gezdiği sırada kayboldu.

12:24 Alanya Bayırkozağacı Yolu Asfalta Hazırlanıyor Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’nın kuzeyinde bulunan Bayırkozağacı Mahalle yolunu asfaltlıyor.

10:46 19 Mayıs'ta plaj futbolu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Plaj Futbolu Karadeniz Etabı, Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yapıldı.

09:53 25 çocuk görüşme merkezi daha hizmete girdi Adalet Bakanlığınca, 13 il ve 12 ilçede daha velayet altındaki çocukların teslimi ile çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin yapılacağı çocuk görüşme merkezleri faaliyete başlatıldı.

17:08 Alanya'da yunuslar turistlere gösteri yaptı Antalya'nın Alanya ilçesinde denizdeki 2 yunusun gösterisi, tur teknelerindeki turistlerin ilgisini çekti.

13:01 Alanya'da motosiklet hırsızlığı zanlısı tutuklandı Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

12:55 Motosiklet çalan iki kişiden biri tutuklandı Antalya'da iki motosiklet çalan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

11:34 MEHTER GELENEĞİNİN 'KADIN' NEFERLERİ ANTALYA'nın Alanya ilçesinde belediyede görevli temizlik işçisi, zabıta, şoför, büro personelinden oluşan mehter takımındaki kadın sancaktar ve davulzen, geleneğin gelecek nesle aktarılmasına katkı sağlıyor.

22:31 Alanyaspor antrenman maçı yaptı Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını akşam yaptığı antrenman maçıyla sürdürdü.

20:57 Muharrem İnce'den millet ittifakına adaylık şartı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Millet İttifakı'ndan aday olması halinde şartlarını sıraladı.

17:28 Gidon kilidini kırdığı motosikleti itekleyerek çaldı Antalya'da bir kişinin park halindeki motoru sürükleyerek çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

16:41 Motosikletliler çarpıştı, arkadan gelen otomobil yaralılara çarptı: 1 ölü, 1'i bebek 3 yaralı Motosikletliler çarpıştı, arkadan gelen otomobil yaralılara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı Olay yerinden kaçan ve alkollü olan otomobil sürücüsü geri dönüp teslim oldu Kazaya karışan ve ehliyeti bulunmayan diğer motosiklet sürücü de kaza sonrası kaçtığı evinde gözaltına alındı Kaza sonrası...

14:26 'Sağır ve dilsiz' notu ile dilenirken zabıtayı görünce dili çözüldü 'Sağır ve dilsiz' notu ile dilenirken zabıtayı görünce dili çözüldü Üzerinden bin 424 TL çıkan dilenciye cezai işlem uygulandıANTALYA Antalya'nın Alanya ilçesinde boynuna "sağır ve dilsiz" yazılı not asarak dilenen şahıs, zabıta ekiplerine yakalanınca konuşmaya başladı.

12:56 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Açık Alan Hokey Şampiyonası C3 21 Yaş Altı Kadın Milli Hokey Takımı, Avrupa Şampiyonası C3'teki final maçında Litvanya'yı 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

11:04 Alanya'daki Syedra Antik Kenti 24 saat kameralarla takip ediliyor Antalya'nın Alanya ilçesinde kazı çalışmalarının sürdüğü Antik Syedra Kenti, ortaya çıkarılan varlıklarının korunması için kurulan kamera sistemleriyle takip ediliyor.

10:52 Antalya'nın yüksek lisanslı taksicisi Kübra kıskandırıyor Antalya'da siyaset bilimi, kamu yönetimi bölümü ve yüksek lisans mezunu taksici Kübra Kaya (27), 'Bu senin için çok tehlikeli, ne yapabilirsin, birisi sana bıçak çekse kendini koruyamazsın' sözlerine inat, Antalya'ya gelen turistleri konaklayacakları otellere ulaştırıyor.

23:28 Antalya'da kendilerini "istihbaratçı" olarak tanıtan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmaya kendilerini istihbarat görevlisi olarak tanıttıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

23:20 Sahte MİT'çilerin 4'ü tutuklandı Antalya'da kendilerini MİT mensubu olarak tanıtarak jandarma karakoluna gidip Interpol tarafından aranan şahsın evinde arama yapılmasını talep eden sahte MİT'çilerden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

16:28 'Sağır ve dilsiz' notu ile dilenirken zabıtayı görünce dili çözüldü 'Sağır ve dilsiz' notu ile dilenirken zabıtayı görünce dili çözüldü Üzerinden bin 424 TL çıkan dilenciye cezai işlem uygulandıANTALYA Antalya'nın Alanya ilçesinde boynuna "sağır ve dilsiz" yazılı not asarak dilenen şahıs, zabıta ekiplerine yakalanınca konuşmaya başladı.

16:03 Antalya'da boynuna "sağır ve dilsiz" yazarak dilencilik yapan sahtekarın foyası çıktı! Zabıtayı görünce konuşmaya başladı... Antalya'nın Alanya ilçesinde boynuna "sağır ve dilsiz" yazarak dilenen bir şahıs, zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Konuşamadığını iddia eden sahtekarın zabıta ekipleriyle konuşması dikkat çekerken Kabahatler Kanunu kapsamında 277 TL cezai işlem uygulandı.

14:35 Hırsızlık suçundan 24 yılla aranan firari yakalandı Antalya'da 6 dosyadan 24 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü yakalandı.

14:34 5 sahte MİT'çi tekrar adliyeye sevk edildi Antalya'da kendilerini MİT mensubu olarak tanıtarak jandarma karakoluna giden ve İnterpol tarafından aranan şahsın evinde arama yapılmasını talep eden sahte MİT'çiler tekrar adliyeye sevk edildi.

14:29 Alanya'da firari hükümlü yakalandı Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

11:42 Çocuk görüşme merkezleri 13 il ve 12 ilçede daha hizmete giriyor Adalet Bakanlığınca, 13 il ve 12 ilçede daha velayet altındaki çocukların teslimi ile çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin yapılacağı çocuk görüşme merkezlerinin 1 Ağustos'ta hizmete alınmasıyla, Türkiye genelindeki merkez sayısı 50'ye yükselecek.

09:59 Traktör şarampole yuvarlandı: 2 yaralı Antalya'nın Manavgat ilçesinde traktörün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

20:24 Manavgat'ta servis midibüsü ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, kırmızı ışık ihlali nedeniyle servis midibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

19:52 Arı: "Evlerin Yarı Parasını TOKİ Aracılığıyla Devlet Ödeyecek Ancak Vatandaşımız Kaç Para Ödeyeceğini Bilmiyor. Açık Sözleşmelere İmza Attırıldılar" CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, geçen yıl Antalya’da çıkan yangın sonrası yapımına başlanan evlerin bir yıl geçmesine rağmen hala teslim edilemediğine dikkat çekti. Arı, “Bu evler bittiğinde, evlerin yarı parasını TOKİ aracılığıyla devlet ödeyecek ancak vatandaşımız kaç para ödeyeceğini bilmiyor. Açık sözleşmelere imza attırıldılar. Açık sözleşme üzerinden de bu evler bittiğinde kendilerine bir fatura çıkarılacak. Bu faturayı da vatandaşlarımız nasıl ödeyecek belirsiz” dedi.

19:30 5 sahte MİT'çinin gözaltı süresi uzatıldı 5 sahte MİT'çinin gözaltı süresi uzatıldı Antalya'da kendilerini MİT mensubu olarak tanıtarak jandarma karakoluna giden ve İnterpol tarafından aranan şahsın evinde arama yapılmasını talep eden sahte MİT'çiler için savcılık gözaltı süresini 1 gün daha uzattı.

19:07 Manavgat'ta kamyonet ile servis otobüsü çarpıştı: 5 yaralı Manavgat'ta kamyonet ile servis otobüsü çarpıştı: 5 yaralı400 karayolu Aşağıışıklar kavşağında kamyonet ile servis otobüsünün çarpışması sonucu yaşanan kazada 5 kişi yaralandı.

17:49 Manavgat yangınının üzerinden bir yıl geçti Antalya'da yaklaşık 60 bin hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangınının üzerinden geçen bir yılda, bir yandan ağaçlandırma diğer yandan da evi yanan vatandaşlar için konut inşa çalışmaları yapıldı.

17:17 Antalya'da kendilerini "istihbaratçı" olarak tanıtan 5 kişi yakalandı Alanya ilçesinde jandarmaya kendilerini istihbarat görevlisi olarak tanıtan 5 kişi gözaltına alındı.

16:38 Antalya'da orman yangınlarına dikkat çekmek için sergi açıldı Antalya'da orman yangınlarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için "28 Temmuz 2021 Büyük Antalya Yangını" sergisi açıldı.

16:08 Alanya'da dron destekli trafik denetimi Alanya ilçesinde polis ekiplerince drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

14:41 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Açık Alan Hokey Şampiyonası C3 21 Yaş Altı Kadın Milli Hokey Takımı, Avrupa Şampiyonası C3'teki ikinci maçında İsviçre'yi 6-4 yenerek finale çıktı.

13:14 Yılan sokan komşusunu hastaneye götürürken kırmızı ışıkta geçen sürücüye çarpan kadın sürücü oturup ağladı Antalya'da 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada araç sürücülerinden birisi yaralandı. Kırmızı ışık ihlali yapan aracın sürücüsü, yılan sokan komşusunu hastaneye götürdüğünü, kendi aracının ambulans görevi gördüğünü belirtti. Kazaya neden olan kadın sürücüyse gözyaşlarını tutamayarak, "Ben yeşil ışıkta geçtim" ifadelerini kullandı.

12:27 Jandarma karakoluna giderek MİT'çi olduğunu söyleyen 5 kişi gözaltına alındı Antalya'da jandarma karakoluna giderek Cumhurbaşkanlığınca özel görevlendirilmiş MİT mensubu olduklarını söyleyen 5 kişi sahte arama kararıyla İnterpol tarafından aranan bir kişinin evinde arama ve gözaltı yapılması talebinde bulundu.

11:09 Manavgat yangınının üzerinden bir yıl geçti Antalya'da yaklaşık 60 bin hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangınının üzerinden geçen bir yılda, bir yandan ağaçlandırma diğer yandan da evi yanan vatandaşlar için konut inşa çalışmaları yapıldı.

11:08 2022 TFF Plaj Futbolu Karadeniz Etabı 19 Mayıs ilçesinde yapılacak "4. 2022 TFF Plaj Futbolu Karadeniz Etabı" 29-31 Temmuz tarihleri arasında Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde gerçekleştirilecek.

08:15 Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

15:24 Manavgat 4-5 yıl içinde yeşil görünümüne kavuşacak Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçen yıl 28 Temmuz'da çıkan ve 10 gün süren orman yangınında yanan 59 bin 865 bin hektarlık alanın yüzde 90'ı ağaçlandırıldı.

13:50 Alanya'da Kızlarpınarı Caddesi için geri sayım başladı Alanya'da Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in Nisan ayında startını verdiği Alanya'nın üçüncü prestij caddesi Kızlarpınarı Caddesi'nde sona yaklaşıldı.

11:13 Dolandırıcılıkta zirve! Gurbetçi aile, evinde izinsiz oturan kadını çıkartamayınca otelde konaklamak zorunda kaldı Akılalmaz bir haneye tecavüz vakası ortaya çıktı. Danimarka'da yaşayan Türk ailesi Alanya'da aldıkları daireye geldiklerinde tanımadıkları bir kadının evlerinde yaşadığını görünce dumura uğradı. Hiçbir para aktarımı veya sözleşme olmamasına rağmen tapulu dairelerine yerleşen şüpheli kadını çıkartamadıkları için otelde konakladıklarını belirten mağdur ev sahibi, "Hayallerle aldığımız evimizde oturamıyoruz, uzaktan bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

23:15 Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarına devam etti Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

13:26 Güzelbağ Spor Alanı dostluk maçıyla açıldı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın destekleriyle Güzelbağ Mahallesine kazandırılan Güzelbağ Spor Tesisi, düzenlenen dostluk maçı ile vatandaşların hizmetine açıldı.

12:44 Bayramda havalar serin geçti, Antalya, Burdur ve Isparta'da tüketim geriledi AEDAŞ'ın verilerine göre arife ve Kurban Bayramı'nın kutlandığı 8-12 Temmuz tarihleri arasında Antalya, Burdur ve Isparta'da elektrik tüketimi yüzde 5,6 geriledi.

22:33 Genç hokeyciler, Avrupa Şampiyonası C3'ün hazırlıklarını sürdürüyor 21 Yaş Altı Kadın Hokey Mili Takımı, 27-30 Temmuz'da Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası C3'ün hazırlıklarına devam ediyor.

16:02 Uzungöl'de turizm değerlendirme toplantısı yapıldı Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon'un, turizm açısından Kovid-19 salgınından sonra en önemli tarihi günlerini yaşadığını belirtti.

15:51 VALİ USTAOĞLU OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILAN ARAP DÜŞMANLIĞINI ŞİDDETLE KINIYORUZ EK TRABZON Valisi İsmail Ustaoğlu, turizm değerlendirme toplantısına katıldığı Uzungöl'de, 'İlimiz açısından oluşturulmaya çalışılan Arap düşmanlığını şiddetle kınıyoruz.

15:49 Mahmutlar Kültür Merkezi'nde çalışmalar gece gündüz sürüyor Antalya'nın Alanya ilçesinde yapımı devam eden Mahmutlar Kültür Merkezi'nde sıcak hava nedeniyle bohçalama izolasyon çalışmaları gece saatlerinde yapılıyor.

14:44 Sosyal medya paylaşımlarına tepki gösteren Trabzon Valisi'nden Arap turistler hakkında açıklama: Misafirlerimiz baş tacı Çok fazla turistin ilgisini çeken noktalarından olan Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de Arap turistler üzerinden yapılan olumsuz sosyal medya paylaşımlarına Vali İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu tepki gösterdi. Oluşturulan algının Arap düşmanlığına dönüştürülmeye çalışıldığını söyleyen Vali Ustaoğlu, "Bu topraklar hoşgörünün hakim olduğu topraklar. Misafirlerimiz baş tacımız. Özellikle körfez ülkelerinden gelen turistler baş tacımız" ifadelerini kullandı.

14:37 Arap turist algısına Trabzon Valisi ve Belediye Başkanı sert çıktı: "Alanya'yı Almanlar doldurdu" demiyoruz Son aylarda turizmde tarihi günler yaşayan Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl üzerinden Arap turistlere karşı oluşturulmaya çalışılan olumsuz sosyal medya paylaşımlarına Vali İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu tepki gösterdi. Vali İsmail Ustaoğlu, Körfez'den 160 bini aşkın turist geldiğini vurgulayarak," Alanya'da, Muğla'da da yoğun turist var. Almanlar, İngilizler, başka milletlerden turistler var diye 'Alanya'yı Almanlar doldurdu' demiyoruz" dedi.

12:51 Hokeyde Muğla karması şampiyon Anadolu Yıldızlar Ligi Hokey Türkiye Şampiyonası'nda Muğla'nın kız takımı il karması şampiyon oldu.

12:45 Alanya'da 164 metrekarelik Herakles mozaiği bulundu Antalya'nın Alanya ilçesindeki Syedra Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında, mitolojik kahraman Herakles'in (Herkül) 12 görevinin betimlendiği yaklaşık 164 metrekare taban mozaiğinin bulunduğu bildirildi.

11:32 Muğla Kız Hokey Takımı Türkiye şampiyonu oldu Anadolu Yıldızlar Ligi Hokey Türkiye Şampiyonu Muğla Kız Hokey Takımı oldu.

01:15 Hiçbir şey bulamayınca uzatma kablosu çaldı, kameralara yakalandı Antalya'da girdiği apartmanın girişinde çalacak bir şey bulamayınca uzatma kablosunu alan hırsız önce güvenlik kameralarına sonra polise yakalandı.

23:28 Babalarının cenazesine giden ailenin evinde yangın çıktı Antalya'da babalarının cenazesi için evlerinden ayrılan ailenin yaşadığı dairede yangın çıktı.

23:19 Antalya'da evde çıkan yangın söndürüldü Antalya'nın Alanya ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.

20:49 Çalıştığı şantiyede ölü bulundu Antalya'da inşaat şantiyesinde gece bekçiliği yapan 60 yaşındaki adam yatağında ölü bulundu.

18:13 Hiçbir şey bulamayınca uzatma kablosu çaldı, kameralara yakalandı Antalya'da girdiği apartmanın girişinde çalacak bir şey bulamayınca uzatma kablosunu alan hırsız önce güvenlik kameralarına sonra polise yakalandı.