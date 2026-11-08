Alkollü sürücü, 18 yaşındaki Ceren'i hayattan kopardı! Acılı annenin adalet çığlığı yürek dağladı - Son Dakika
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Alkollü sürücü, 18 yaşındaki Ceren'i hayattan kopardı! Acılı annenin adalet çığlığı yürek dağladı

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Alkollü sürücü, 18 yaşındaki Ceren\'i hayattan kopardı! Acılı annenin adalet çığlığı yürek dağladı
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Antalya’nın Alanya ilçesinde 2025 yılında 2,06 promil alkollü Kübra Sulutaş’ın kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 18 yaşındaki Ceren Karadayı’nın annesi Hatice Yıldırım, sanığa verilen 5 yıl 3 ay hapis cezasının onanması ve sanığın tahliye edilmesine tepki gösterdi. Yıldırım, “Kızımın 18 yıllık hayatının karşılığı 5 ay hapis olamaz” dedi. Aile, karara itiraz etti; dosya Yargıtay’a gönderildi.

Alanya’da alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 18 yaşındaki Ceren Karadayı’nın annesi, verilen cezanın yetersiz olduğunu söyledi. Kızından kalan saçları ve kirpikleri sakladığını anlatan anne Hatice Yıldırım, yetkililere seslendi.

SPOR SALONUNDAN ÇIKIP EVİNE GİDİYORDU

Alanya’da 21 Kasım 2025'te, 2,06 promil alkollü 30 yaşındaki Kübra Sulutaş’ın kullandığı 07 BFS 345 plakalı otomobil, Nazmi Hacıkadiroğlu Caddesi’nde spor salonundan çıkıp yürüyerek evine giden Ceren Karadayı’ya çarptı. Üniversite sınavına hazırlanan Karadayı kazada hayatını kaybetti, sürücü Kübra Sulutaş ise tutuklandı.

Alkollü sürücü, 18 yaşındaki Ceren'i hayattan kopardı! Acılı annenin adalet çığlığı yürek dağladı

5 YIL 3 AY HAPİS CEZASI ONANDI

Sulutaş hakkında Alanya 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçlamasıyla dava açıldı. Mahkeme, sanığı 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Ailenin itiraz ettiği karar, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi’nce 30 Nisan 2026'da yerinde bulunarak onandı. Kararın onanmasının ardından tutuklu sanık Kübra Sulutaş tahliye edildi.

Sanığın aşırı hızlı ve alkollü olduğunun tespit edildiğini belirten aile, cezanın yetersiz olduğunu savunarak karara yeniden itiraz etti. Dosya Yargıtay’a gönderildi.

Alkollü sürücü, 18 yaşındaki Ceren'i hayattan kopardı! Acılı annenin adalet çığlığı yürek dağladı

“BEN SADECE ADALET İSTİYORUM”

Kızının ölümünün ardından eşinin tayini nedeniyle Hatay’a taşınan anne Hatice Yıldırım, sanığın yargılama boyunca pişmanlık göstermediğini öne sürdü. Yıldırım, 50 kilometre hız sınırı bulunan yolda saatte 81 kilometre hızla giden ve 2,06 promil alkollü olan sürücünün daha ağır ceza alması gerektiğini savundu.

Yıldırım, “Bir anne olarak yalvarıyorum, sesimi duyun. Ben sadece kızım için adalet istiyorum. Olayın olası kast kapsamında değerlendirilmesini, sürücünün en ağır şekilde cezalandırılmasını ve cezada indirim uygulanmamasını istiyorum” diye konuştu.

Alkollü sürücü, 18 yaşındaki Ceren'i hayattan kopardı! Acılı annenin adalet çığlığı yürek dağladı

“SAÇLARINI, KİRPİKLERİNİ SAKLADIM”

Kızından kalan en küçük hatıraya bile yıllardır sahip çıktığını anlatan Yıldırım, şunları söyledi: “Ben kızımın 11 yaşına kadar kestiğim tırnaklarını bile çöpe atmadım. Saçlarını, kirpiklerini sakladım. Ondan kalan en küçük hatıraya bile sahip çıkarken şimdi kızımı toprağa verdim. Her gün onun yokluğuyla yaşıyorum. Ben 18 yaşındaki evladımı toprağa verdim. Kızımın 18 yıllık hayatının karşılığı 5 ay hapis olamaz.”

Kaynak: DHA
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